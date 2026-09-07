Malvinas: la Provincia le pasa factura a Milei por su giro y tres años de contradicciones

Bianco y Katopodis cuestionaron la credibilidad del nuevo discurso presidencial.

El giro de Javier Milei sobre la cuestión Malvinas abrió un nuevo capítulo de la confrontación con el gobierno de Axel Kicillof. Después de que el Presidente recurriera a la cadena nacional para anunciar sanciones vinculadas con la explotación petrolera en las islas, endurecer la legislación y prometer avances en la Base Naval Integrada de Ushuaia, dos ministros bonaerenses salieron a cuestionar no tanto las medidas como su credibilidad: Carlos Bianco y Gabriel Katopodis coincidieron en señalar la distancia entre el nuevo discurso presidencial y lo realizado durante casi tres años de gestión.

La respuesta profundizó la posición que Kicillof había fijado apenas horas después del mensaje presidencial. El gobernador sostuvo que esperaba que Milei hubiera cambiado efectivamente su postura, pero recordó sus elogios a Margaret Thatcher, sus declaraciones anteriores sobre los habitantes de las islas y el abandono de políticas vinculadas con la industria, la ciencia, la infraestructura y la soberanía nacional. Para el mandatario bonaerense, el problema no era lo expresado durante quince minutos sino el comportamiento del Gobierno desde diciembre de 2023.

Ese mismo argumento fue retomado ahora por Katopodis. En una entrevista televisiva, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense fue tajante: “No es importante lo que diga en quince minutos, sino lo que hizo durante tres años”. Y agregó: “Yo no le creo nada”. Según sostuvo, Milei no habría demostrado durante su administración una política sostenida sobre Malvinas ni sobre la defensa de la soberanía nacional.

Para Katopodis, la nueva posición presidencial aparece atravesada por una cuestión de oportunidad política. “No hay duda de que hay una actitud absolutamente oportunista”, afirmó, antes de plantear que una política seria sobre las islas debería haberse sostenido “desde el primer día” y mediante una convocatoria nacional creíble, en lugar de depender de encuestas o de la recepción pública de símbolos patrióticos.

Sea Lion, las sanciones y la demora que marca la Provincia

Bianco llevó la discusión al terreno de los hechos y puso como principal antecedente el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. La Provincia viene cuestionando esa iniciativa desde diciembre de 2025 y sostiene que la administración nacional contaba desde mucho antes con instrumentos jurídicos para actuar frente a actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina.

El ministro de Gobierno recordó que la administración bonaerense se pronunció el 11 de diciembre de 2025, un día después de conocerse la decisión final de inversión del proyecto, y volvió a hacerlo en enero, marzo y mayo. Según el cálculo difundido por el propio Bianco, transcurrieron 267 días entre el anuncio de Sea Lion y las medidas presidenciales del 3 de septiembre.

El ministro de Gobierno cuestionó el giro de Milei sobre Malvinas en conferencia de prensa.

El funcionario señaló particularmente la Ley 26.659, vigente desde 2011, que contempla sanciones contra empresas involucradas en exploración o explotación hidrocarburífera no autorizada en la plataforma continental argentina. Esa normativa ya había sido aplicada en 2022 contra Navitas, que recibió una inhabilitación por veinte años. Desde La Plata cuestionan, por eso, que la Casa Rosada recién ahora haya decidido utilizar y ampliar esas herramientas.

La Cancillería anunció además el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas relacionadas con operaciones hidrocarburíferas en Malvinas. Bianco consideró favorable cualquier endurecimiento efectivo, pero planteó que la reacción debió producirse antes y pidió avanzar también sobre proveedores, financistas y empresas de servicios vinculadas con esos proyectos.

El proyecto Sea Lion prevé una inversión de alrededor de US$1.800 millones y, de acuerdo con la planificación difundida por las compañías, comenzaría a producir en 2028, con una extracción inicial cercana a los 50.000 barriles diarios. Ese avance es precisamente el que la Provincia utiliza para cuestionar los tiempos del Ejecutivo nacional.

Bianco también objetó el anuncio sobre la Base Naval Integrada de Ushuaia. Recordó que la obra había comenzado durante la gestión anterior y que posteriormente quedó paralizada. Milei anunció ahora recursos para retomarla, junto con un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y nuevas disposiciones destinadas a acelerar la aplicación de sanciones.

Del cuestionamiento político al rechazo de los veteranos

La posición bonaerense no quedó limitada al gabinete de Kicillof. La Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Buenos Aires difundió un comunicado firmado por su presidente, Guillermo de la Fuente, y su secretario, Fabián Gayol, en el que expresó su rechazo a la utilización coyuntural de la causa Malvinas y calificó los recientes anuncios del Ejecutivo nacional como “oportunistas, demagógicos y electoralistas”.

La entidad sostuvo que durante casi tres años no observó acciones diplomáticas o soberanas consistentes en defensa de las islas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. También cuestionó el alineamiento argentino con Estados Unidos y advirtió sobre cualquier eventual participación extranjera en infraestructura militar estratégica del Atlántico Sur.

Guillermo de la Fuente, presidente de la Federación bonaerense de Veteranos

Kicillof había planteado una objeción similar después de la cadena nacional. El gobernador dijo que celebraría un cambio verdadero en la posición presidencial, pero remarcó la contradicción que observa entre el nuevo mensaje y los antecedentes de Milei. “La patria no necesita un eslogan nuevo, necesita un presidente que la defienda”, sostuvo.

Katopodis fue todavía más gráfico al cuestionar la viabilidad de las promesas presidenciales. Señaló que el Gobierno anuncia una infraestructura militar de enorme importancia geopolítica mientras, según afirmó, no garantiza tareas elementales de mantenimiento sobre las rutas nacionales.

“Está hablando de construir una base militar, no puede cortar el pasto en las rutas, no puede arreglar el bache de una ruta nacional y nos quiere hacer creer que va a ser capaz de construir una base militar, estratégica, geopolíticamente muy importante para Argentina. Me parece que es un chiste.”