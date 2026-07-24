Diputados sale al rescate financiero de comerciantes del interior: las claves del fondo, a quiénes alcanza y cómo se distribuirá

Diputados activa un fondo de $300 millones para asistir a comerciantes afectados.

La Cámara de Diputados bonaerense puso en marcha una asistencia extraordinaria destinada a comerciantes del interior que atraviesan dificultades luego de una combinación de factores que golpearon la actividad económica: la caída del consumo y los daños provocados por fenómenos climáticos que dejaron importantes pérdidas materiales.

El presidente de la Cámara baja provincial, Alejandro Dichiara, anunció junto al intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, la asignación de un fondo de $300 millones para acompañar a comerciantes afectados por las consecuencias de los temporales que impactaron en la ciudad del sur bonaerense.

La medida había comenzado a tomar forma luego del encuentro que, en junio, reunió a diputados y senadores bonaerenses de distintos espacios políticos con comerciantes, empresarios y representantes de instituciones locales en el Teatro Don Bosco. En aquella jornada, referentes del sector privado expusieron las dificultades que todavía enfrentaban para recuperar sus actividades tras las consecuencias del temporal de diciembre de 2023 y la inundación de marzo de 2025.

De ese encuentro participaron, entre otros, Dichiara, el diputado de la Coalición Cívica Andrés De Leo, el legislador de La Libertad Avanza Oscar Liberman, el senador peronista Marcelo Feliú y la senadora radical Nerina Neumann Losada.

El reclamo del sector privado y la respuesta legislativa

Durante aquella reunión, los representantes del comercio y la producción reclamaron medidas de acompañamiento económico, alivio fiscal y herramientas financieras para sostener los puestos de trabajo y evitar el cierre de establecimientos.

Dichiara había planteado entonces que la dirigencia política debía funcionar como un canal entre las demandas de la comunidad y los distintos niveles del Estado, al tiempo que destacó la necesidad de avanzar con medidas concretas.

“Los comercios y las pymes son una parte fundamental de nuestras comunidades. Detrás de cada persiana abierta hay trabajo, esfuerzo e inversión”, había señalado el titular de la Cámara de Diputados bonaerense tras el encuentro.

En esa línea, el legislador de Fuerza Patria remarcó que el escenario que atravesaba Bahía Blanca combinaba las dificultades generales del comercio con el impacto extraordinario generado por las catástrofes climáticas.

“Escuchamos la situación difícil que actualmente atraviesa el comercio de Bahía Blanca, como todos los comercios de la Provincia por la baja de consumo. Pero con el antecedente del sufrimiento que vivió la región por el temporal de 2023 y la inundación de 2025 entendíamos que era necesario avanzar con esta iniciativa”, explicó Dichiara.

El presidente de la Cámara baja provincial, Alejandro Dichiara, anunció junto al intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, la asignación de un fondo de $300 millones.

Cómo funcionará la asistencia y quiénes podrán acceder

El fondo de $300 millones fue definido por la Presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense y tendrá como objetivo alcanzar a comerciantes que atraviesan una situación económica compleja.

Según explicó Federico Susbielles, la asignación de los recursos se realizará a través de un índice de vulnerabilidad fiscal elaborado por la Cámara de Comercio y la Corporación del Comercio de Bahía Blanca.

Ese mecanismo permitirá establecer prioridades entre los comercios solicitantes y contemplará variables vinculadas a la situación económica de cada establecimiento.

Desde las entidades comerciales indicaron que el criterio tendrá en cuenta principalmente la facturación de cada negocio y las obligaciones pendientes con el municipio. De acuerdo con las estimaciones iniciales, la ayuda podría alcanzar a cerca de 300 comercios.

“Las cámaras de comercio serán las encargadas de distribuir esos fondos y, desde el Municipio, a través de nuestras oficinas de atención al público y con el mismo mecanismo que implementamos durante la catástrofe, estaremos acompañando a los comerciantes para canalizar este apoyo económico”, explicó Susbielles.

Acompañar al comercio local es defender el trabajo, la producción y el desarrollo de Bahía Blanca.



Hoy anunciamos, junto al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Alejandro Di Chiara, la diputada Maite Alvado y representantes de la Cámara y la Corporación del… pic.twitter.com/M76eTsyXRg — Federico Susbielles (@fsusbielles) July 23, 2026

La asistencia anunciada por Diputados se inscribe dentro de una serie de medidas impulsadas desde la Legislatura bonaerense para acompañar a Bahía Blanca luego de las emergencias que atravesó.

Tras el temporal del 16 de diciembre de 2023, que afectó a Bahía Blanca y Coronel Rosales, ambas cámaras legislativas aprobaron la creación del Programa de Asistencia de Emergencia, que contempló un aporte económico no reintegrable de $100 millones por cada cuerpo legislativo.

Más adelante, la inundación de marzo de 2025, que dejó 17 víctimas fatales, miles de evacuados y graves daños en viviendas e infraestructura, derivó en la declaración de emergencia económica, sanitaria y ambiental para la ciudad.

La normativa incluyó medidas de alivio fiscal para los damnificados, suspensión de desalojos y ejecuciones, líneas de crédito accesibles, asistencia para jubilados y pensionados afectados y acciones vinculadas a la recuperación ambiental.

En junio, diputados y senadores bonaerenses de distintos espacios políticos se reunieron con comerciantes, empresarios y representantes de instituciones locales en el Teatro Don Bosco.

El reclamo transversal que reunió a distintos espacios políticos

Uno de los aspectos destacados del proceso fue la presencia de representantes de distintos bloques políticos en la instancia de diálogo con los comerciantes.

Andrés De Leo, diputado de la Coalición Cívica y oriundo de Bahía Blanca, sostuvo que la situación requería respuestas diferenciadas por parte del Estado debido a la combinación de factores que afectaron a la economía local.

“Bahía Blanca atraviesa una situación excepcional que requiere respuestas diferenciadas por parte de los distintos niveles del Estado”, había señalado el legislador.

Por su parte, la senadora radical Nerina Neumann Losada destacó que la problemática no se limitaba a la ciudad, sino que tenía impacto regional por el rol económico de Bahía Blanca dentro de la Sexta sección electoral. “Tenemos la responsabilidad de representarlos y buscar soluciones”, expresó la legisladora.

Desde otro espacio, Oscar Liberman planteó que la recuperación debía abordarse con una estrategia conjunta entre Nación, Provincia y municipios, y propuso avanzar con modificaciones tributarias para reducir la presión sobre los sectores productivos.

En tanto, el senador Marcelo Feliú vinculó la situación del comercio local con el contexto económico general, marcado por la pérdida de poder adquisitivo, la caída de ventas y el aumento de costos.

Con la puesta en marcha del fondo extraordinario, la Cámara de Diputados bonaerense busca dar una respuesta concreta a uno de los sectores más afectados por la combinación de crisis económica y emergencias climáticas que atravesó el interior bonaerense.