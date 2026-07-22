La agenda del Senado tras el receso: una ley clave para el sur bonaerense asoma como prioridad

El peronismo buscará avanzar con una norma que, además de beneficiar a una de las regiones con mayores dificultades productivas de la provincia, llega con un respaldo transversal de distintos sectores políticos.

El receso invernal pausó la actividad parlamentaria, pero también dejó en espera una de las iniciativas que el oficialismo pretende convertir en ley apenas el Senado vuelva a sesionar. Se trata del proyecto impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, que propone hacer permanentes los beneficios impositivos para el Área Patagónica Bonaerense.

La iniciativa ya obtuvo media sanción en la Cámara baja y ahora aguarda su tratamiento en el Senado, donde el peronismo buscará avanzar con una norma que, además de beneficiar a una de las regiones con mayores dificultades productivas de la provincia, llega con un respaldo transversal de distintos sectores políticos.

La propuesta modifica la Ley Provincial N.º 12.322 y su complementaria Ley N.º 12.323, eliminando el mecanismo que obligaba a renovar el régimen cada cinco años. Si el proyecto se convierte en ley, las exenciones fiscales dejarán de ser promocionales y pasarán a tener carácter permanente.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el régimen alcanza a los partidos de Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y parte de Saavedra, distritos que presentan condiciones climáticas, geográficas y productivas muy diferentes a las del resto de la provincia.

Mientras gran parte del territorio bonaerense integra la denominada Pampa Húmeda, con altos niveles de productividad agrícola, el sudoeste provincial se caracteriza por suelos semiáridos, menores precipitaciones y condiciones climáticas que limitan el desarrollo de distintas actividades económicas.

En ese contexto, el proyecto establece que las actividades agropecuarias, comerciales, industriales y de servicios continúen accediendo a exenciones de entre el 50% y el 100% en el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos, pero sin depender de futuras prórrogas legislativas.

Al fundamentar la iniciativa, Dichiara sostuvo que la propuesta busca reconocer una realidad estructural que diferencia al extremo sur bonaerense del resto de la provincia.

"Se busca establecer la permanencia de los beneficios por entender que se trata de una zona naturalmente desventajosa y desigual en su base productiva respecto al resto, por lo que se deben generar herramientas que le permitan alcanzar un desarrollo productivo sostenible", argumentó el presidente de la Cámara de Diputados.

El legislador también remarcó que el régimen especial responde a criterios de equidad territorial. "Este tratamiento diferenciado pone a la economía y al derecho tributario al servicio de la justicia social", sostuvo en los fundamentos del proyecto.

Consenso político, pero con diferencias

Aunque se trata de una iniciativa promovida por el oficialismo, el expediente cosechó un nivel de consenso poco habitual en la Legislatura bonaerense.

Desde su presentación recibió el acompañamiento de dirigentes de distintos espacios y, durante la última prórroga del régimen —vigente hasta 2029—, legisladores de la Sexta Sección Electoral pertenecientes al peronismo, la UCR, el PRO y otros bloques respaldaron la continuidad de los beneficios.

Sin embargo, el tratamiento en comisiones también dejó en evidencia algunas diferencias. La Libertad Avanza votó en contra del proyecto, mientras que el diputado del Frente de Izquierda Unidad, Christian "Chipi" Castillo, optó por abstenerse. El legislador explicó que su bloque comparte la necesidad de otorgar estabilidad al régimen, aunque cuestionó que los beneficios alcancen por igual a pequeños y grandes productores rurales.

"Estamos a favor de que sea permanente, pero no de beneficiar de la misma manera a los grandes productores", planteó durante el debate legislativo.

🏛️ Hoy volvimos a sesionar en @HCDiputadosBA y dimos media sanción al proyecto de mi autoría que establece de forma permanente los beneficios impositivos para las actividades productivas, comerciales, industriales y de servicios en Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y… pic.twitter.com/63Sat588Xi — Alejandro Dichiara (@enriquedichiara) July 13, 2026

Un mensaje político frente a la discusión nacional

La iniciativa también adquiere una lectura política por el momento en que llega al Senado. Mientras la Provincia busca consolidar un esquema permanente de promoción fiscal para el sur bonaerense, en el Congreso nacional continúa abierta la discusión sobre el futuro del régimen de Zona Fría, que otorga descuentos en las tarifas de gas a millones de usuarios.

El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma para reducir el alcance de ese beneficio y volver a un esquema más acotado, aunque el tratamiento quedó postergado en el Senado nacional por falta de acuerdos políticos y luego de la fuerte ola polar que atravesó buena parte del país.

En ese escenario, desde el oficialismo bonaerense destacan que el proyecto impulsado por Dichiara avanza en sentido contrario: mientras la Nación discute recortar beneficios, la Provincia busca transformarlos en una política permanente para una región que históricamente reclama un tratamiento diferencial por sus condiciones climáticas y productivas.