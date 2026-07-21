La UCR abre un nuevo frente en Diputados: datos, gestión y salud en la Provincia

La iniciativa fue impulsada por la presidenta del bloque radical, Alejandra Lordén, junto a los diputados Valentín Miranda y Priscila Minnaard.

El bloque de diputados bonaerenses de la UCR-Unión Cívica Radical presentó un pedido de informes para conocer el estado y funcionamiento de los Centros Provinciales de Atención (CPA), los dispositivos territoriales destinados al abordaje de los consumos problemáticos en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue impulsada por la presidenta del bloque radical, Alejandra Lordén, junto a los diputados Valentín Miranda y Priscila Minnaard, quienes solicitaron al Poder Ejecutivo bonaerense información actualizada sobre la situación de estos espacios, dependientes del área de Salud provincial.

El planteo legislativo apunta a obtener un diagnóstico sobre la cantidad de centros que funcionan actualmente, las modalidades de atención que brindan, los recursos humanos disponibles y las condiciones edilicias de cada establecimiento.

Según explicaron los legisladores radicales, los CPA cumplen desde hace más de tres décadas un rol central dentro de la estructura sanitaria bonaerense al ofrecer contención, orientación, tratamiento y acompañamiento comunitario frente a los consumos problemáticos.

El proyecto presentado en la Cámara de Diputados solicita al Ministerio de Salud bonaerense que detalle si los Centros Provinciales de Atención cuentan con personal suficiente, cuáles son las tareas asignadas a los equipos profesionales y si las condiciones de infraestructura permiten garantizar una prestación adecuada.

Además, los diputados pidieron conocer los registros disponibles sobre el inicio y la finalización de tratamientos, las principales demandas que reciben estos dispositivos y la evolución de las consultas.

Uno de los puntos que incorporaron los legisladores está vinculado al impacto de las nuevas problemáticas asociadas al consumo digital, especialmente la ludopatía digital y las apuestas online entre niños y adolescentes.

"El acceso a la información es una de las medidas preventivas más importantes porque permite ajustar políticas públicas ante la evidencia y los datos reales, permite la estratificación del riesgo y el diseño de intervenciones preventivas específicas", señalaron los diputados radicales en los fundamentos de la iniciativa.

Un reclamo que llega tras la apuesta sanitaria de Kicillof

El pedido de informes ingresó en la Legislatura bonaerense en momentos en que el Gobierno de Axel Kicillof busca mostrar a la salud mental como una de sus líneas prioritarias dentro de la gestión provincial.

Días atrás, el gobernador encabezó la inauguración del Centro Comunitario de Salud Mental "Mirta Clara" en Trenque Lauquen, un municipio gobernado por el radicalismo, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente local, Francisco Recoulat.

El nuevo espacio fue presentado por la Provincia como parte de una estrategia para ampliar la atención comunitaria y fortalecer la red de dispositivos territoriales. La obra demandó una inversión superior a los 1.018 millones de pesos y cuenta con más de 750 metros cuadrados distribuidos entre consultorios, aulas para talleres, un salón de usos múltiples y oficinas administrativas.

Durante el acto, Kicillof afirmó que el establecimiento "demuestra que la salud mental es una prioridad en la Provincia" y destacó la necesidad de ampliar políticas públicas para atender padecimientos que, según planteó, durante años quedaron relegados.

"Ante padecimientos psíquicos que históricamente fueron dejados de lado, nos propusimos incrementar la inversión y ampliar las políticas públicas para garantizar y reconocer que la salud mental es un derecho para todas y todos los bonaerenses", sostuvo el mandatario provincial.

El gobernador encabezó la inauguración del Centro Comunitario de Salud Mental "Mirta Clara" en Trenque Lauquen.

La inauguración en Trenque Lauquen también tuvo una lectura política por tratarse de un distrito administrado por la UCR y por la presencia del intendente Francisco Recoulat, integrante del Foro de Intendentes Radicales.

El jefe comunal destacó la coordinación entre Provincia y municipio y afirmó que "este día simboliza el camino que queremos para Trenque Lauquen: el municipio y la Provincia trabajando de manera coordinada para dar respuestas a problemas concretos".

La visita de Kicillof se inscribió en una estrategia de acercamiento institucional con jefes comunales radicales, especialmente aquellos que mantienen canales de diálogo con la administración bonaerense en temas vinculados a obras, educación y financiamiento municipal.







La Legislatura como escenario del debate

Con el pedido de informes sobre los CPA, el radicalismo busca instalar una discusión sobre la capacidad del Estado bonaerense para responder ante una problemática que atraviesa a distintos municipios.

La iniciativa deberá avanzar ahora dentro del ámbito legislativo y apunta a que el Ejecutivo provincial brinde información detallada sobre el funcionamiento de una red que, según la propia oposición, representa un recurso clave especialmente para las localidades del interior bonaerense.

Para los diputados radicales, contar con datos actualizados resulta indispensable para evaluar el alcance de las políticas públicas y determinar si los dispositivos existentes tienen las herramientas necesarias para responder a una demanda creciente.