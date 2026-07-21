Pablo Petrecca: "La violencia escolar no se resuelve cuando el problema ya explotó"

El senador bonaerense e intendente de Junín en uso de licencia, Pablo Petrecca, celebró el visto bueno que un proyecto de su autoría alcanzó en la Cámara Alta.
Legislativas21 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

"En la última sesión del Senado bonaerense se aprobó un proyecto que presenté para impulsar una política provincial permanente de bienestar escolar. Además, presentamos una nueva iniciativa para fortalecer la prevención del consumo de drogas y otras adicciones en las escuelas", comentó Petrecca en sus redes sociales.

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"Estamos convencidos de que los desafíos que enfrentan nuestros chicos deben abordarse de manera integral: violencia escolar, salud mental, ludopatía y consumos problemáticos no son hechos aislados, sino parte de una realidad que exige prevención, escucha y acompañamiento", dijo el legislador.

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Y consideró "Necesitamos un Estado que trabaje junto a las escuelas, las familias y los docentes, brindando herramientas antes de que los problemas se conviertan en crisis".

Por último, advirtió "cuando un protocolo se activa, muchas veces el daño ya ocurrió. Prevenir siempre será mejor que llegar tarde". 

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