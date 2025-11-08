El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el llamado a licitación para la reconstrucción integral del Canal Maldonado en Bahía Blanca, una obra clave dentro del Plan de Reconstrucción Integral impulsado por la gestión de Axel Kicillof tras el devastador temporal e inundación del pasado 7 de marzo.

La convocatoria fue publicada mediante la Resolución 1074 en el Boletín Oficial bonaerense, y establece que la apertura de ofertas se realizará el 5 de diciembre al mediodía, con un presupuesto oficial de $35.619.642.747. La intervención será ejecutada por la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.







El proyecto contempla una nueva sección transversal de 6 kilómetros, dividida en tres subtramos y con la construcción de 16 nuevos puentes, lo que permitirá triplicar la capacidad hidráulica del canal, pasando de 300 a 900 metros cúbicos por segundo.

Además, se ampliará el ancho de boca de 19 a 26 metros cuadrados, se mejorarán las pendientes y se aplicará un revestimiento de hormigón armado de alta calidad, optimizando la durabilidad y seguridad del sistema.

Según fuentes oficiales, el diseño de la “sección trapezoidal” fue consensuado por el Consejo Asesor del Plan Hidráulico, conformado un mes después del temporal e integrado por el Ministerio de Infraestructura, el municipio, expertos hídricos e instituciones locales. Este consejo tiene la tarea de monitorear y brindar asesoramiento técnico sobre las obras hidráulicas que se ejecutan en la ciudad.

Inversión récord para la recuperación estructural

La licitación se enmarca dentro del Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca, que cuenta con una inversión plurianual estimada en más de $210.554 millones.

Este programa extraordinario busca recuperar la infraestructura crítica de la ciudad y contempla tres ejes principales:

-Plan del Sistema Hidráulico, que incluye el Canal Maldonado y otras intervenciones en la cuenca del Arroyo Napostá.

-Recuperación y refuncionalización del Hospital Penna, uno de los más afectados por el temporal.

-Fondo de Reconstrucción de Infraestructura Urbana, destinado a la reparación de calles, servicios y obras públicas esenciales.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos destacó que se trata de una de las mayores inversiones en materia hidráulica de las últimas décadas para el sur bonaerense, con el objetivo de “proteger a los vecinos y garantizar obras que eviten nuevas catástrofes”.

Plan hídrico integral en la región

En paralelo, la Provincia avanza con un Plan Hídrico Integral que abarca Bahía Blanca y Coronel Rosales, con 16 obras en ejecución o licitación.

El programa apunta a mejorar la distribución y el abastecimiento de agua potable, mediante el recambio y ampliación de redes, la rehabilitación y construcción de acueductos y la instalación de una nueva planta modular de potabilización, entre otras acciones.

Desde la cartera provincial subrayan que este conjunto de obras responde a una planificación de largo plazo para fortalecer la infraestructura de toda la región y garantizar condiciones seguras y sostenibles para las futuras generaciones.