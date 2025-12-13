En un plenario de comisiones con la participación de 102 dirigentes de todo el país, la Unión Cívica Radical eligió a Leonel Chiarella como su nuevo presidente. El intendente de Venado Tuerto reemplazará al diputado nacional Martín Lousteau al frente de la conducción nacional.

Con 36 años, Chiarella se convirtió en el titular más joven en la historia del radicalismo, en un momento de fuerte repliegue institucional y debate interno sobre el rol del partido frente al gobierno de Javier Milei.

Fuentes partidarias señalaron que la designación contó con el respaldo de los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), del exmandatario correntino Gustavo Valdés, del espacio Evolución que lidera Lousteau y del exgobernador jujeño Gerardo Morales.

En tanto, el mendocino Alfredo Cornejo no objetó la postulación y optó por no intervenir en el debate, facilitando un cierre por consenso que evitó una interna en un contexto delicado para el partido.



La elección de Chiarella se dio en medio de un escenario complejo para la UCR, que perdió peso parlamentario en ambas cámaras del Congreso y atraviesa tensiones internas para definir si será un espacio aliado o una oposición firme al Gobierno nacional.

La nueva conducción deberá administrar ese equilibrio político mientras intenta reposicionar al radicalismo como una fuerza con identidad propia dentro del mapa político actual.

Gestión municipal y perfil político

Chiarella asumió como intendente de Venado Tuerto en 2019, con apenas 30 años, tras poner fin a más de dos décadas de gobiernos justicialistas en la ciudad. En 2023 fue reelecto con el 83% de los votos, uno de los porcentajes más altos de Santa Fe.

Durante sus seis años de gestión, desarrolló una activa política de obra pública, que incluyó jardines para la primera infancia —entre ellos, el único jardín maternal nocturno del país—, ampliación de salas de salud y programas culturales y deportivos. Desde la UCR destacaron además la articulación público-privada con empresas radicadas en la ciudad.

“Cuando no se roba, los recursos alcanzan”, es una de las frases que el intendente suele repetir para definir su idea de un Estado eficiente.

Seguridad, narcotráfico y denuncias

Al igual que el gobernador Pullaro, con quien comparte militancia desde su etapa universitaria en Rosario, Chiarella colocó la seguridad y la lucha contra el narcotráfico como ejes centrales de su gestión. En Venado Tuerto impulsó la instalación de los “Buzones de la Vida”, un sistema que permite realizar denuncias anónimas por venta de drogas y trata de personas. Además, sus declaraciones en distintos juicios desarrollados en Rosario fueron consideradas claves para lograr condenas contra bandas narco.

En 2025 fue seleccionado en Panamá por la Red de Innovación Local (RIL) como uno de los alcaldes más innovadores de América Latina, por su liderazgo y uso de tecnología aplicada a la gestión municipal.

Venado Tuerto también fue certificada como Ciudad Eficiente, convirtiéndose en la primera de Santa Fe y la quinta del país en alcanzar esa distinción, a partir de políticas de desarrollo productivo y empleo.

Chiarella junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Militancia temprana y recorrido político

Abogado egresado de la Universidad Nacional de Rosario en 2014, Chiarella nació el 18 de diciembre de 1988. Comenzó su militancia a los 15 años en la Escuela Técnica 483 “El Industrial”, donde participó de la creación del Centro de Estudiantes y lo presidió en 2006.

Fue presidente de la Juventud Radical a los 18 años, militó en la Agrupación Estudiantil 1983, integró el consejo directivo universitario y fue ayudante de cátedra en Derecho Constitucional I y II durante cuatro años. En 2015 fue electo concejal y ejerció ese cargo hasta asumir la intendencia en 2019.

Tras su designación, Chiarella agradeció a los dirigentes que acompañaron su candidatura y anticipó los lineamientos de su gestión. “Vamos a trabajar para consolidar una UCR moderna, protagonista, que gestiona y resuelve los problemas de la gente”, afirmó.

“Sentarme en el mismo lugar que alguna vez ocuparon Alem, Yrigoyen, Balbín o Alfonsín es el mayor desafío de mi vida política. Antes que cualquier cargo, soy un militante”, cerró.