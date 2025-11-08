La comisión $LIBRA cerró su informe y denunciará a funcionarios por incumplimiento
Tras meses de trabajo, la comisión presentará su informe final el 18 de noviembre. Desde la Libertad Avanza adelantaron que el proceso es “nulo” porque el desarrollo fue “irregular e ilegítimo”.Legislativas08 de noviembre de 2025Mariana Portilla
Con la presencia de 14 legisladores, la comisión investigadora sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA, encabezada por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), realizó su última reunión antes de la presentación del informe final, que se llevará a cabo el próximo martes 18 de noviembre a las 16 horas en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados.
Ferraro detalló que el expediente ya cuenta con 10 cuerpos que reúnen las actuaciones, los dictámenes, los informes taquigráficos y las pruebas documentales remitidas por las plataformas de intercambio de criptomonedas. “El informe final será elevado a la Cámara antes del 20 de noviembre”, confirmó el legislador.
Durante la reunión, la diputada Margarita Stolbizer destacó el trabajo realizado y pidió incorporar un nuevo oficio dirigido a Google, para obtener información sobre la página “Viva La Libertad Project”, asociada a un correo electrónico de Gmail que habría promocionado la criptomoneda.
En contraste, la diputada Alida Ferreyra (La Libertad Avanza) cuestionó el funcionamiento de la comisión al sostener que “desnaturaliza el rol del Congreso y avasalla la jurisdicción natural de los jueces”. Desde Unión por la Patria, Sabrina Selva le respondió con dureza: “Si los diputados del oficialismo no se hubieran ausentado en todas las reuniones, sabrían que cada resolución fue votada con las mayorías necesarias. Esta comisión no obstruyó la investigación judicial, la fortaleció”.
Diputados apuntan contra Taiano y Martínez de Giorgi
Uno de los ejes del informe final será la denuncia penal que la comisión presentará contra el fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a quienes acusan de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por no haber colaborado con los requerimientos legislativos.
Además, se incluirán denuncias contra seis funcionarios que no respondieron a las citaciones: Roberto Silva y Sergio Morales (CNV), Paul Stark (UIF), Mariano Cúneo Libarona, María Florencia Zicavo (Ministerio de Justicia) y Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción). Los diputados aseguran que muchos de ellos cerraron de forma irregular sus propias investigaciones sobre $LIBRA y negaron el acceso a la documentación que reclamaba el Congreso.
“Ni el reglamento es nulo ni el trabajo de esta comisión lo es”, sostuvo la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva. “Todo lo contrario: aportamos pruebas concretas que la Justicia decidió ignorar”.
Hallazgos judiciales: las transferencias que vinculan a Mauricio Novelli
El informe también incluye los resultados de los oficios enviados a distintas plataformas exchange. De allí surgió un hallazgo clave: al menos u$s30.897 fueron transferidos a una billetera virtual a nombre de Mauricio Novelli, empresario y trader que habría oficiado de nexo entre Javier Milei y el desarrollador de $LIBRA, Hayden Davis.
Según los registros obtenidos de Binance, hubo dos operaciones principales: una por u$s300.000 en noviembre de 2024 y otra por u$s250.000 en enero de 2025. La investigación también reveló que parte de esos fondos se distribuyeron a cuentas en OKX, Bybit y Bitget, y que familiares de Novelli retiraron dinero en efectivo apenas un día después del colapso del criptoactivo.
Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión $Libra.
Tras la presentación del martes, la comisión planea solicitar a la Corte Suprema que determine si el Congreso tiene la facultad de aplicar la fuerza pública para citar a funcionarios, un punto que generó fuertes tensiones con el Poder Judicial.
Mientras tanto, el bloque oficialista insistirá en declarar nulo el procedimiento, aunque desde la oposición anticipan que buscarán continuar la comisión con una nueva composición tras el recambio legislativo del 10 de diciembre.
“El Congreso tiene facultades de control y no las vamos a resignar”, afirmó la diputada Ana Carolina Gaillard, en línea con el cierre de Ferraro: “Nuestro objetivo siempre fue aportar a la Justicia, aunque la Justicia haya decidido mirar para otro lado”.
