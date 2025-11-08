El CyberMonday 2025 dejó un panorama mixto: más usuarios conectados y un aumento en el número de ventas, aunque los consumidores gastaron menos por operación y recurrieron en gran medida a cuotas, reflejando la limitada capacidad de compra de la clase media.

Según Facturarte, más de 6,4 millones de usuarios ingresaron a la plataforma entre el lunes y el miércoles, con 78.218 comprobantes emitidos, un 12,6% más que en 2024, y un ticket promedio de $66.307. Por su parte, Tiendanube reportó más de 450.000 operaciones, un 6% más que el año pasado, con un ticket promedio de $99.295, marcando un incremento interanual del 16,5%.

“Este CyberMonday volvió a demostrar la fortaleza del e-commerce como canal de ventas, incluso en un contexto de consumo retraído. Las tiendas nube de todo el país registraron más de 30 millones de visitas, con consumidores mucho más planificados y selectivos”, destacó Franco Radavero, gerente general de Tiendanube en Argentina.

Compras más planificadas y cuotas como refugio

El análisis de las operaciones mostró que el monto de las compras disminuyó respecto a los $122 mil del inicio del evento, cuando los primeros compradores adquirieron heladeras, aires acondicionados, celulares, notebooks, lavarropas y televisores.

En los días siguientes, el interés se desplazó hacia zapatillas, freidoras, bicicletas y ventiladores, con compras más impulsivas y orientadas por conveniencia y precio, aunque sin abandonar los productos tradicionales.

El comportamiento de pago también reflejó una adaptación a la realidad económica. El 52% de las transacciones se realizó con tarjetas de crédito, seguidas por transferencias bancarias (26%), débito (11,5%), billeteras virtuales (8,5%) y efectivo (2%). En cuanto a cuotas, el 60% de las compras fue en una sola, mientras que un 23% se dividió en tres cuotas, un 13% en seis y un 4% en nueve o más.

“Observamos un consumidor más analítico, más reflexivo, que evita decisiones impulsivas en el corto plazo. Se registra una baja marcada en el vertical de indumentaria, mientras que vemos que el segmento de alimentos y bebidas muestra una suba respecto al mismo periodo del Cyber Monday del año pasado”, explicó Franco Terzakian, CEO de shipnow.

La clase media se reduce y crece la desigualdad

Los datos del laboratorio Pensar Lab, dependiente de la Fundación Pensar, reflejan la profundidad del fenómeno: aunque 29 millones de argentinos se autoperciben como de clase media, solo 20 millones cumplen los criterios de ingresos reales para esta categoría. Para ser considerada clase media se necesitan entre 2 y 5 canastas básicas totales ($1.176.852 en septiembre, según INDEC).

El informe indica que 7 millones de hogares corresponden a la clase media, 8 millones a la clase baja y menos de 1 millón a la alta. La tendencia se acentúa en el e-commerce: el interés por visitar la web superó con creces las compras efectivas, y el martes por la noche se registró un pico de 150.000 personas conectadas simultáneamente, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

El CyberMonday consolidó el comercio digital como un refugio frente a la desaceleración del consumo, con más de 60.000 tiendas activas y un crecimiento del 25% interanual para aquellas que venden con su propia tecnología, alcanzando $44.434 millones en ventas.

Las categorías más fuertes fueron Electrónica, Hogar y Línea Blanca, seguidas por Moda, Belleza y Supermercado, este último mostrando un desempeño destacado.

En términos geográficos, la provincia de Buenos Aires lideró el consumo digital (38,34%), seguida por CABA (16,43%), Córdoba (6,7%), Santa Fe (4,9%) y Mendoza (3,4%). La logística se mantuvo centrada en envíos a domicilio (83%) y retiro en puntos de venta (17%), reafirmando la preferencia por la entrega flexible y la comodidad.