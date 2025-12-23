Fiestas de fin de año: cómo funcionará el sistema bancario

Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, los bancos de la Argentina no abrirán sus sucursales los días 24, 25 y 31 de diciembre ni el 1 de enero. La medida impacta en la atención presencial al público, aunque los usuarios contarán con diversas alternativas para acceder a efectivo y mantener activas sus operaciones financieras en todo el país.

La disposición surge a partir de la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que definió el calendario de trabajo para su personal e invitó a las entidades financieras y cambiarias a adoptar el mismo criterio. El esquema fue acompañado tanto por bancos públicos como privados.

Qué entidades adhieren al asueto bancario

La medida alcanza a las entidades nucleadas en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA). Todas ellas informaron su adhesión a la invitación del BCRA para otorgar asueto al personal los días 24 y 31 de diciembre.

De esta manera, las sucursales permanecerán cerradas durante esas jornadas, además de los feriados nacionales del 25 de diciembre y el 1 de enero, lo que implica cuatro días sin atención bancaria presencial.

Trámites que no podrán realizarse en sucursales

Durante estos días, los usuarios no podrán acercarse a los bancos para realizar operaciones que requieran atención presencial. La medida afecta trámites como la gestión de cheques, consultas específicas y gestiones de documentación que no admiten resolución digital.

Ante este escenario, tanto las autoridades como las entidades financieras recomiendan anticipar este tipo de operaciones para evitar inconvenientes durante las fiestas, un período caracterizado por una alta demanda de servicios.

Asueto en la administración pública

El asueto también se extenderá a la administración pública nacional. Según el Decreto 883/2025, los empleados públicos tendrán asueto los días 24 y 31 de diciembre. El Gobierno fundamentó la decisión en la importancia cultural, social y familiar que tienen estas fechas en la Argentina.

En el comunicado oficial se destacó que las vísperas suelen estar destinadas a los preparativos y traslados previos a los encuentros familiares, por lo que se consideró oportuno facilitar la organización y el descanso de la población.

Operaciones digitales y cajeros automáticos

A pesar del cierre de las sucursales, los clientes del sistema bancario podrán realizar pagos y transferencias a través de home banking, aplicaciones móviles y tarjetas de débito. Estos canales electrónicos permiten acceder a servicios financieros básicos de forma segura y rápida.

Además, los cajeros automáticos permanecerán operativos y recibirán recargas para abastecer la demanda de efectivo. Sin embargo, durante los fines de semana largos la disponibilidad de dinero puede verse limitada por la alta demanda y los tiempos de reposición.

Extracción de efectivo en comercios

Frente a la posibilidad de encontrar cajeros sin fondos, existen alternativas para extraer efectivo en comercios adheridos. Los usuarios pueden retirar dinero directamente en la línea de caja de supermercados, estaciones de servicio, farmacias y otras cadenas comerciales.

Para quienes utilizan tarjetas de débito Visa, el servicio Extra Cash permite extracciones de hasta 170.000 pesos diarios en establecimientos como Carrefour, Chango Más, Coto, Disco, Jumbo, La Anónima, Libertad, Makro, Vea y Walmart. También está disponible en estaciones de servicio YPF y Axion, y en locales como Mc Donald’s, Farmacity y Open Sport.

El monto máximo depende del límite diario de la tarjeta y del tope que fija cada comercio. Para acceder al servicio, es necesario realizar una compra, aunque no se exige un monto mínimo, y solicitar el retiro en la caja. El dinero se debita directamente de la cuenta bancaria, sin costo adicional.

Payway, Cash Plus y Mercado Pago

Los comercios adheridos a la red Payway también ofrecen la posibilidad de retirar efectivo. En estos casos, se pueden extraer hasta 170.000 pesos con tarjetas de débito Visa, Mastercard y Cabal, así como con tarjetas prepagas Visa y Mastercard, siempre sujeto a la disponibilidad en caja.

Para los usuarios de tarjetas Mastercard, el servicio Cash Plus habilita retiros de hasta 170.000 pesos diarios en cadenas como Vital, Farmacity y Carrefour.

Otra opción vigente es la extracción de efectivo mediante la billetera electrónica Mercado Pago, siempre que el comercio cuente con lector de QR. En este caso, los clientes pueden retirar hasta 70.000 pesos por día, con límites por operación que varían según el local. Entre los comercios habilitados figuran Axion, Grido, Coto, Bonafide, Beer Market, Maxiconsumo, Supermercado Monte, La Anónima y Carrefour, entre otros.

La aplicación incluye la función “Sacar efectivo”, que permite localizar los puntos habilitados a través de un mapa interactivo.

Recomendaciones para las fiestas

Más allá del acceso a efectivo, las herramientas de banca digital estarán disponibles durante todo el fin de semana largo. Los usuarios podrán consultar saldos, realizar pagos de servicios y transferir dinero entre cuentas sin inconvenientes.

Las asociaciones bancarias remarcaron que el uso de canales electrónicos y las alternativas de extracción en comercios ayudan a reducir el impacto del cierre de sucursales. También recomendaron planificar con anticipación cualquier trámite presencial para evitar demoras en fechas de alta demanda.

En ese sentido, la decisión del BCRA y la adhesión de las entidades agrupadas en ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA definen el esquema operativo de las fiestas. El propio Banco Central señaló: “El Directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso otorgar asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre e invitar a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a adoptar la misma medida respecto a su personal”.

Las entidades bancarias puntualizaron que, pese al cierre de sucursales, los usuarios podrán seguir operando mediante tarjetas de débito, home banking, billeteras virtuales y aplicaciones móviles, garantizando el acceso a servicios financieros esenciales durante las festividades.