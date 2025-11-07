Milei buscó convencer a empresarios en Nueva York con su “milagro del libre mercado”
Milei expuso su plan económico ante ejecutivos en Nueva York y los convocó a invertir. Fe, promesas y reformas: mirá qué propuso al capital extranjero.Política07 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El presidente Javier Milei viajó a Nueva York para sostener una serie de reuniones consideradas estratégicas para su plan económico. La escala en Estados Unidos ocurre en un momento de marcada volatilidad interna y en medio de una disputa política que atraviesa tanto al oficialismo como a la oposición.
Durante su estadía, Milei mantuvo encuentros con representantes del sector financiero y grupos de inversión interesados en el rumbo fiscal y monetario del Gobierno. La expectativa giró en torno a si el Presidente lograría transmitir confianza sobre la sostenibilidad del programa de ajuste y el objetivo de avanzar hacia una apertura económica más acelerada.
Uno de los puntos que más repercusión generó fue el tono de los mensajes del mandatario hacia los mercados. El equipo económico buscó resaltar la reducción del déficit y el freno a la emisión monetaria como señales de disciplina, aunque también reconocieron que el desafío pasa por sostener esas metas en un contexto social sensible.
Preguntas centrales de los inversores
En paralelo, la presencia de Milei en Nueva York también tuvo un costado político. Hubo gestos hacia figuras que se mantienen influyentes en el escenario internacional y se mencionaron conversaciones vinculadas con alianzas estratégicas en temas de seguridad, defensa y tecnología. Sin embargo, la agenda detallada de esos encuentros se mantuvo en reserva.
Dentro del Gobierno, la gira también fue observada como una oportunidad para reafirmar el liderazgo presidencial tras semanas de tensiones internas. Algunos funcionarios consideraron que el viaje apuntó a ordenar la comunicación y reforzar el respaldo hacia determinadas líneas económicas que habían generado debate puertas adentro.
Un escenario internacional y político complejo
La respuesta del mercado frente a la visita fue seguida con atención. Analistas locales remarcaron que la reacción dependerá de la claridad de los mensajes, la confirmación de las próximas medidas estructurales y la capacidad del Gobierno para mostrar cohesión política en la implementación del programa económico.
Por lo pronto, la llegada de Milei a Nueva York volvió a colocar el foco en el equilibrio entre su discurso ideológico y las necesidades de gestión. Mientras el Presidente busca consolidar su imagen en el exterior, la situación económica en el país sigue marcando el pulso de la agenda pública y la discusión política.
