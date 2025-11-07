La primera pulseada del Gobierno: Santilli busca votos clave
Santilli empieza a negociar con gobernadores el Presupuesto. Cónclave en Casa Rosada y señales de tensión política. Qué buscan destrabar y quiénes participan.Política07 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Aunque aún no juró formalmente como ministro del Interior, Diego Santilli comenzará este viernes una ronda de reuniones con gobernadores en la Casa Rosada, con el objetivo de construir consensos para la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso.
Según confirmaron fuentes oficiales, el futuro ministro recibirá a Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). El lunes será el turno de Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta).
Del encuentro también participará el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien juró en el cargo este miércoles.
Las reuniones se desarrollarán en el Salón de los Escudos, en el primer piso de Balcarce 50, a pocos metros del despacho que dejó Lisandro Catalán tras su renuncia.
Un rol asumido antes de asumir
Aunque Santilli todavía no oficializó su renuncia a la banca en Diputados, ya comenzó a operar como ministro. Su intención es “ir a ver a los gobernadores” para avanzar en acuerdos sobre reformas estructurales y garantizar apoyo legislativo.
En los últimos días, el dirigente mantuvo contactos informales con mandatarios provinciales, pese a que no participó de la reunión que un grupo de gobernadores tuvo con el Gabinete nacional el pasado 31 de octubre, encabezada por Catalán y Guillermo Francos.
Qué se negocia
En aquel encuentro, el Presidente y los mandatarios abordaron cuatro ejes centrales:
- Reforma fiscal e impositiva
- Modernización laboral
- Modificaciones al Código Penal
- Presupuesto 2026
Si bien los gobernadores acompañaron el objetivo de equilibrio fiscal, insistieron en dos puntos:
- Coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos
- Reactivación de obras públicas actualmente frenadas.
El clima político entre Nación y provincias
Santilli toma ahora la conducción política de las negociaciones. El diálogo con los gobernadores será clave, especialmente con aquellos que firmaron el Pacto de Mayo y respaldaron proyectos del Gobierno en el Congreso.
En el traspaso, Catalán le transmitió el malestar de algunos aliados provinciales que sienten que el Ejecutivo los trató como a opositores duros, particularmente en comparación con Axel Kicillof.
Quiénes quedan afuera de la primera ronda
No están incluidos por ahora:
- Axel Kicillof (Buenos Aires)
- Ricardo Quintela (La Rioja)
- Gustavo Melella (Tierra del Fuego)
- Gildo Insfrán (Formosa)
La coordinación con Karina Milei
En paralelo, Santilli avanza en el armado de su equipo. Durante la semana mantuvo reuniones con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para coordinar los próximos pasos y definir la estructura administrativa del Ministerio.
