Golpe al bolsillo porteño: así subió la inflación en octubre
Vivir en la Ciudad vuelve a ser más caro: inflación de 2,2% en octubre y alzas fuertes en vivienda y alimentos. Qué subió más y cuánto cuesta hoy.Economía07 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,2% en octubre, el mismo registro que en septiembre, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba). En los primeros diez meses del año, el índice acumuló un aumento de 25,3%, mientras que la variación interanual llegó a 33,6%, lo que implicó una leve desaceleración respecto al mes anterior.
Los rubros que más influyeron en el aumento
De acuerdo con el informe, las divisiones que más impacto tuvieron en la suba del mes fueron Vivienda y servicios básicos, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Salud. En conjunto, explicaron 64,8% del incremento general.
Vivienda y servicios básicos
La división de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2% y aportó 0,40 puntos al índice mensual. El avance respondió principalmente a ajustes en alquileres, expensas y trabajos de mantenimiento. En los últimos doce meses, este rubro trepó 38,8%.
Alimentos y bebidas
Los Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 2,1% y contribuyeron con 0,36 puntos al IPCBA. Se destacaron incrementos en pan y cereales (2,7%), frutas (8,6%) y carnes (1,7%). En términos interanuales, la suba fue de 28,1%.
Salud y transporte
El rubro Salud avanzó 2%, impulsado por aumentos en medicina prepaga, y tuvo una incidencia de 0,19 puntos.
El Transporte subió 1,9%, principalmente por el encarecimiento de combustibles y lubricantes, aunque la baja de pasajes aéreos atenuó el impacto.
Hoteles, restaurantes y servicios también subieron
Los Restaurantes y hoteles aumentaron 2,1% en octubre y 38,1% interanual. En tanto, los Servicios se movieron 2,1% frente a los Bienes, que subieron 2,2%.
Qué pasó con la inflación núcleo
El llamado Resto IPCBA, que aproxima la inflación núcleo, mostró una variación de 2,2% mensual y 35,5% interanual.
Los Regulados avanzaron 1,9%, y los Estacionales subieron 2,8%, empujados por frutas, paquetes turísticos y prendas de vestir.
Cuánto costaron algunos productos y servicios en octubre
Entre los precios relevados en la Ciudad, el pan francés promedió $3.766 el kilo, la nalga llegó a $16.150 y un corte de pelo para hombre se pagó alrededor de $15.405.
La nafta premium se ubicó en $1.719 por litro y la entrada al cine en $9.280.
Inflación persistente, pero con señales de desaceleración
Aunque el índice volvió a mostrar incrementos en la mayoría de los rubros, el informe refleja leve desaceleración interanual, en un contexto en el que vivienda, alimentos y servicios financieros continúan como los principales motores del costo de vida en la Ciudad.
