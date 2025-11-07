Cercan a Villarruel: Bullrich desembarca y cambia todo
La Casa Rosada mueve fichas en el Senado: Bullrich asume la jefatura del bloque de LLA y se recalienta la interna. Entrá y mirá cómo queda el mapa.Política07 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Gobierno avanzó en una reconfiguración clave dentro del Senado y confirmó que Patricia Bullrich será la nueva jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), desplazando al jujeño Ezequiel Atauche, quien venía ocupando ese rol desde la asunción de Javier Milei. La decisión se da en medio de una interna creciente con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene influencia propia en la Cámara Alta.
La Casa Rosada apuesta a que la ministra de Seguridad aporte disciplina política y control interno, en un Senado donde el oficialismo se encontró con más obstáculos que respaldo en los primeros meses de gestión.
Un movimiento para cercar a Villarruel
La llegada de Bullrich se inscribe en una estrategia del Gobierno para recuperar iniciativa en una cámara donde Villarruel supo construir relaciones autónomas y un margen propio de negociación. Altas fuentes oficiales admiten que el objetivo es “alinear la conducción política del bloque con las decisiones de la Casa Rosada”.
El rol del “triángulo de hierro”
En el Ejecutivo señalan que la decisión responde a la coordinación entre:
Javier Milei
Karina Milei
Federico Sturzenegger
Ese núcleo busca evitar fracturas internas que puedan trasladarse al Congreso. En paralelo, se intensificaron gestiones para sumar a la senadora neuquina Nadia Márquez, considerada afín al proyecto presidencial.
Los números que no cierran
Bullrich aseguró en público que el bloque oficialista contará con 21 senadores, pero los registros parlamentarios muestran otra realidad.
Según el conteo consolidado, LLA tendrá 20 bancas a partir del 10 de diciembre:
12 senadores electos en octubre
7 que ingresaron en 2023
1 pase reciente: Carmen Álvarez Rivero, ex PRO
La diferencia está en la senadora Silvana Schneider, chaqueña, quien si bien integró la boleta libertaria, es referente de la UCR en su provincia.
Schneider vuelve al radicalismo
Schneider ya le comunicó al jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, que se sumará a la bancada de la UCR. “Es radical de pura cepa”, indicaron desde el bloque radical, confirmando que no formará parte del oficialismo.
De este modo, Bullrich asumirá con 20 senadores propios y no 21, en un contexto donde cada voto puede definir sesiones y dictámenes.
Objetivo inmediato: orden y estrategia legislativa
El equipo de Bullrich anticipa una etapa de reordenamiento interno y nuevas reglas dentro del bloque:
- Mayor centralización de las negociaciones parlamentarias
- Alineamiento con los proyectos de la Casa Rosada
- Coordinación directa con Diputados.
En el entorno presidencial esperan que el Senado deje de ser un espacio de incertidumbre política y pase a ser un terreno de avance legislativo.
