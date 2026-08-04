La pobreza volvió a aumentar en la Argentina durante el primer trimestre de 2026 y alcanzó al 30% de la población, mientras que la indigencia subió al 6,5%. Los datos muestran una interrupción de la tendencia descendente registrada a lo largo de 2025 y vuelven a poner el foco sobre el deterioro de los ingresos y las dificultades del mercado laboral.

Las estimaciones fueron elaboradas por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

En comparación con el último trimestre de 2025, la pobreza aumentó 0,1 puntos porcentuales y la indigencia avanzó 0,4 puntos. En la comparación interanual, sin embargo, ambos indicadores permanecieron por debajo de los niveles del primer trimestre de 2025, cuando la pobreza era del 31,4% y la indigencia llegaba al 6,9%.

Más personas quedaron por debajo de la línea de pobreza

La cantidad de personas en situación de pobreza aumentó en alrededor de 1,3 millones entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026. La comparación entre esos períodos permite evitar la distorsión que puede generar el cobro del aguinaldo sobre los ingresos del cuarto trimestre.

El cambio marca el agotamiento de la mejora que había acompañado al proceso de desinflación y a la recuperación parcial de los ingresos durante 2025. Desde el Observatorio señalaron que los datos sugieren un giro respecto de la etapa de reducción de la pobreza iniciada hacia fines de 2024.

La situación presenta, además, fuertes diferencias territoriales. Concordia registró la mayor tasa de pobreza, con el 52,5%, seguida por Gran Resistencia, con el 49,7%; Posadas, con el 42,6%; Gran Santa Fe, con el 39,7%; y Corrientes, con el 38,4%.

En materia de indigencia, Gran Resistencia encabezó el listado con el 24,3%. Luego se ubicaron Concordia, con el 11,2%; Posadas, con el 10,7%; Gran Santa Fe, con el 10,4%; y Corrientes, con el 9,1%.

Los salarios quedaron por detrás de las canastas básicas

Uno de los factores que explican el aumento de la pobreza fue la pérdida de poder adquisitivo durante los primeros meses del año. En el primer trimestre, la Canasta Básica Alimentaria acumuló una suba del 11,6% y la Canasta Básica Total aumentó un 9,6%.

En el mismo período, el índice salarial total avanzó un 8,6%, mientras que los salarios registrados crecieron solo un 7%. De esta manera, los ingresos quedaron por debajo del aumento de las canastas utilizadas para determinar las líneas de pobreza e indigencia.

La diferencia tuvo un impacto mayor sobre los hogares de menores recursos, debido a que destinan una proporción más alta de sus ingresos a la compra de alimentos y al pago de servicios esenciales.

La aceleración del costo de la canasta alimentaria afectó especialmente a la indigencia, ya que ese indicador mide a las personas cuyos ingresos no resultan suficientes para cubrir las necesidades mínimas de alimentación.

Más informalidad y subocupación

El mercado laboral tampoco consiguió sostener la reducción de la pobreza. Si bien las tasas generales de empleo y desocupación no mostraron cambios significativos entre los primeros trimestres de 2025 y 2026, se registró un deterioro en la calidad de los puestos de trabajo.

La subocupación aumentó 1,1 puntos porcentuales y la informalidad avanzó 2,2 puntos, hasta alcanzar al 44,2% de las personas ocupadas. Esto significa que más de cuatro de cada diez trabajadores se desempeñan sin aportes, cobertura laboral o estabilidad formal.

Los empleos informales suelen ofrecer salarios más bajos y una menor protección frente a los aumentos de precios, lo que limita la capacidad de los hogares para superar la línea de pobreza incluso cuando alguno de sus integrantes tiene trabajo.

El aumento de la desigualdad también acompañó este proceso. Aunque los ingresos nominales crecieron un 35,6% en la comparación interanual, la recuperación no se distribuyó de manera homogénea. El coeficiente de Gini, utilizado para medir la desigualdad, pasó de 0,435 a 0,442.

La actividad creció menos y de forma desigual

La desaceleración de la economía fue otro de los factores señalados por el Observatorio. El Producto Bruto Interno había aumentado un 5,8% interanual durante el primer trimestre de 2025, impulsado en parte por la comparación con la recesión registrada un año antes.

En el primer trimestre de 2026, en cambio, el crecimiento se redujo al 2,3%. La industria manufacturera cayó un 1,7% y la administración pública retrocedió un 1,4%.

La expansión económica se concentró principalmente en sectores como el agro, la energía y la minería. Al mismo tiempo, actividades con mayor capacidad de generar empleo, como la industria, el comercio y la construcción, continuaron mostrando dificultades.

Esta evolución limitó la recuperación de los ingresos laborales y profundizó las diferencias entre sectores productivos y regiones del país.

Tarifas, alquileres y transporte presionaron sobre los hogares

El informe también destacó el incremento de los gastos fijos. Las tarifas de energía, el transporte y los alquileres aumentaron por encima del nivel general de precios y de las actualizaciones salariales.

Este fenómeno redujo el ingreso disponible de los hogares, incluso entre quienes lograron mantener su empleo o recibieron aumentos nominales. El peso creciente de los servicios básicos dejó menos recursos para alimentos, salud, educación y otros consumos esenciales.

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones también perdieron capacidad de protección frente a la aceleración de los precios. Estos ingresos se actualizan con dos meses de retraso, por lo que pueden quedar rezagados cuando la inflación vuelve a aumentar.

La UCA sostuvo que una reducción sostenida de la pobreza no dependerá únicamente de la desaceleración inflacionaria. También requerirá que el crecimiento económico se traduzca en empleos formales, productivos y con mejores remuneraciones.