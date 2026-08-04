Menos medicamentos, más presión sobre los hospitales: Kreplak cargó contra Milei por el desmantelamiento sanitario

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, profundizó las críticas contra la administración de Javier Milei.

La discusión por el impacto del ajuste nacional sobre el sistema de salud volvió a ocupar el centro de la escena política. En una visita a Comodoro Rivadavia, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, profundizó las críticas contra la administración de Javier Milei y aseguró que el retiro del Estado nacional está provocando un deterioro que ya no afecta únicamente a los hospitales públicos, sino también a las obras sociales, al PAMI y al sector privado.

Las declaraciones del funcionario se producen pocos días después de que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, denunciara una profundización de la crisis económica y social producto de las políticas nacionales. En esa oportunidad, Kreplak también había cuestionado el proyecto impulsado por sectores de La Libertad Avanza para cobrar la atención sanitaria a extranjeros sin residencia permanente y sostuvo que el verdadero problema del sistema no radica allí, sino en el desfinanciamiento impulsado por la Nación.

Desde Chubut, el ministro volvió a insistir sobre ese diagnóstico y llevó el debate más allá de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una agenda que combinó actividades institucionales con una fuerte señal política sobre el futuro de la salud pública.

Una agenda federal con mensaje político

La visita de Kreplak a Comodoro Rivadavia incluyó reuniones con el intendente Othar Macharashvili; autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB); la firma de un convenio de cooperación entre esa casa de estudios y el Ministerio de Salud bonaerense; la presentación del Manual de Salud Pública y el lanzamiento del Foro por el Derecho a la Salud.

Más allá de las actividades institucionales, el viaje tuvo un claro componente político. El ministro sostuvo que la discusión sanitaria excede a una provincia en particular y requiere una construcción federal para enfrentar las consecuencias que, según afirmó, está dejando la política económica del Gobierno nacional.

En ese contexto, lanzó una de las definiciones más contundentes de la jornada: "La salida no es resignarse al ajuste. Tenemos que organizarnos, defender el derecho a la salud y construir una mayoría que cambie el rumbo de la Argentina. Ya vimos cuál es el resultado de este modelo: menos salud para millones de argentinos. Ahora nos toca decidir si queremos seguir por este camino o construir un país donde se viva mejor. Para eso, hay que cambiar este Gobierno".

Es un avance para construir un sistema sanitario federal más potente e integrado, articulando provincias, subsistemas de salud y el sistema educativo. El acuerdo permitirá desarrollar acciones conjuntas de investigación, capacitación, asistencia técnica y prácticas profesionales. pic.twitter.com/pzcTplzBEw — Nicolás Kreplak (@nkreplak) August 3, 2026

La crisis ya alcanza a todo el sistema

Durante su exposición, Kreplak sostuvo que el deterioro sanitario dejó de ser un problema exclusivo del sector público y comenzó a impactar sobre todos los subsistemas que integran la atención médica en el país.

"Hoy la crisis golpea con más fuerza a la seguridad social que al propio sistema público", afirmó. Para fundamentar esa afirmación, explicó que cerca del 80% de las obras sociales nacionales ya no logra recaudar lo suficiente para sostener sus prestaciones y remarcó que el PAMI sufrió un recorte presupuestario superior al 40%.

Según el ministro, ese escenario termina trasladando la demanda hacia los hospitales públicos. "La gente ve hospitales con más pacientes porque son el único lugar que sigue dando respuesta", sostuvo, al advertir que la reducción de prestaciones tanto en las obras sociales como en el sector privado incrementa la presión sobre el sistema estatal.

El gobernador Axel Kicillof junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

Uno de los ejes centrales del discurso fue el cuestionamiento al repliegue del Gobierno nacional en políticas sanitarias históricas.

Kreplak sostuvo que la administración de Javier Milei dejó de financiar programas considerados estratégicos para las provincias, entre ellos REMEDIAR, además de reducir el envío de medicamentos, vacunas e insumos esenciales.

"El Gobierno dejó de financiar programas esenciales como REMEDIAR, redujo la provisión de medicamentos, vacunas e insumos y cerró decenas de programas que sostenían a las provincias. Hoy cada jurisdicción tiene que hacerse cargo sola, con menos recursos y con mucha más desigualdad", afirmó.

En esa línea, aseguró que la decisión de retirar financiamiento nacional obliga a las provincias a absorber gastos crecientes sin contar con recursos equivalentes, profundizando las diferencias entre jurisdicciones.







Los cuestionamientos formulados en Chubut mantienen continuidad con la posición expresada por Kreplak durante la conferencia encabezada días atrás por Carlos Bianco. En esa oportunidad, el ministro rechazó el proyecto que busca arancelar la atención sanitaria para extranjeros sin residencia permanente y afirmó que responsabilizar a ese sector por la crisis constituye un intento de desviar el foco de los verdaderos problemas.

"Lo que hoy impide garantizar el derecho a la salud de la mejor manera posible no es la atención a los extranjeros, sino un ajuste deliberado que el Gobierno nacional está llevando adelante sobre todo el sistema sanitario argentino", había señalado.

También alertó sobre la caída en la cobertura de vacunación durante la campaña antigripal y vinculó esa situación con la reducción del acompañamiento nacional.

Según precisó, apenas el 40% de los mayores de 65 años recibió la vacuna antigripal durante la temporada invernal, un dato que atribuyó a la falta de financiamiento para vacunadores, campañas de concientización y logística.

El foro que busca instalar el debate sanitario

Como cierre de la jornada en Comodoro Rivadavia se presentó el Foro por el Derecho a la Salud, donde se dio lectura al documento denominado Compromiso por el Derecho a la Salud en la Patagonia.

El texto plantea la necesidad de fortalecer una agenda federal que garantice el sostenimiento del sistema sanitario público frente al escenario de desfinanciamiento que, según sus impulsores, atraviesa el país.

Con esa actividad, Kreplak buscó proyectar una discusión que trasciende la coyuntura bonaerense y colocar la salud como uno de los ejes del debate político nacional, en momentos en que el enfrentamiento entre el Gobierno de Axel Kicillof y la administración de Javier Milei suma un nuevo capítulo alrededor del financiamiento de políticas públicas y del rol del Estado.