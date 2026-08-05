Empleo en caída y reforma laboral: la Provincia endurece el reclamo contra Milei

Kicillof y Correa

El gobierno de Axel Kicillof llevó al Consejo Federal del Trabajo (CFT) su rechazo a la política laboral de Javier Milei y lo vinculó con un escenario bonaerense de más desempleo, subocupación y cierres de establecimientos. En la 127ª reunión virtual de las comisiones técnicas, la delegación provincial cuestionó las modificaciones introducidas mediante el DNU 70, la Ley Bases y la denominada Ley de Modernización Laboral, a las que describió como “inconsultas”.

El planteo incluyó dos reclamos institucionales: volver a las reuniones presenciales y sostener la periodicidad prevista por la Ley 25.212. La Provincia también pidió el “cese de cualquier medida que implique acciones de intervención federal sin sustento normativo en territorio provincial” y defendió un esquema de producción, trabajo y desarrollo centrado en la dignidad de las personas y el respeto de los derechos laborales.

El reclamo federal y la advertencia de la OIT

La posición bonaerense se apoyó en las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptadas durante la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo. Tras las denuncias de la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, el organismo instó al Estado argentino a consultar con sindicatos y empleadores, fortalecer el diálogo tripartito y mejorar la coordinación entre las autoridades laborales nacionales y provinciales.

La revisión comprendió los convenios 81, 129 y 150, sobre inspección del trabajo, fiscalización agraria y administración laboral. La Argentina debe informar antes del 1º de septiembre sobre las medidas adoptadas. Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, vinculó el debate con esos convenios; Roberto Baradel, su par de la CTA de los Trabajadores, afirmó que las conclusiones recogieron los planteos sindicales.

La representación provincial incluyó a la jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; el subsecretario de Inspección del Trabajo, Mariano Salomón; el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal, Edgar Acuña; el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Andrés Reveles; y la subsecretaria de Empleo, Cecilia Soiza. Macarena Kunkel, directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal, se incorporó a la comisión de Empleo porque, según informó la cartera, no se abrió la de Empleo Público Municipal. La participación fue coordinada por el asesor ministerial Gustavo Mariani.

Los números detrás del rechazo

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, informó que en el primer trimestre de 2026 la desocupación alcanzó el 9,5% en seis aglomerados relevados, frente al 8% del mismo período de 2023. Según su estimación, existen 137.000 nuevos desocupados en la provincia. El indicador subió en todas las áreas: Mar del Plata tuvo la mayor variación, del 4,9% al 9,3%, y San Nicolás-Villa Constitución llegó al 10,4%.

La subocupación pasó del 9% al 12,3%. Gran La Plata registró el salto más pronunciado, del 9,3% al 18,2%, mientras Mar del Plata fue la única excepción, con una baja al 10,5%. La desocupación avanzó al 10% entre las mujeres y al 9,1% entre los varones.

En el plano nacional, otra serie oficial, con corte entre noviembre de 2023 y abril de 2026 y limitada a ramas seleccionadas del empleo privado registrado, computó 83.190 puestos menos en la industria manufacturera y 60.646 en la construcción. Comercio y reparaciones perdió 9.413; minería, 8.282; e intermediación financiera, 8.274. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue la única actividad positiva, con 9.777 incorporaciones.

Los sectores dinámicos también destruyen empleo registrado.



Si bien industria, construcción y comercio se llevan la peor parte (-153.249 puestos registrados desde nov-2023), las actividades financiera y minera disminuyeron su dotación de personal en más de 16.000 puestos. pic.twitter.com/w2uUKhk7pV — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) July 24, 2026

Con otro alcance y corte temporal, el Observatorio Económico Bonaerense del CEPA calculó que hasta marzo se habían destruido 85.299 empleos registrados en unidades productivas bonaerenses, el 25% de la pérdida nacional. También contabilizó 6.211 empresas cerradas desde diciembre de 2023 y una caída del 11,41% en el poder de compra de los salarios privados registrados del GBA, medida con la nueva estructura de consumo del INDEC. Para López, “este modelo de país deja afuera a la mayoría trabajadora”.

De las suspensiones a los cierres

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, sostuvo en una entrevista reciente que su cartera está concentrada en “acercar las partes y evitar el proceso de despidos”. Según explicó, la etapa de reducción de jornadas, vacaciones anticipadas y suspensiones dio paso al cierre de establecimientos.

Como ejemplo mencionó a Granja Tres Arroyos, donde unos 3.200 trabajadores atraviesan una situación que calificó como “sumamente difícil”. El funcionario habló de un “proceso de industricidio” y advirtió: “Vamos camino a un colapso en términos productivos y de trabajo”.

Correa atribuyó la crisis avícola a la retracción del mercado interno, el ingreso de pollos importados y la caída de las exportaciones. También afirmó que la reapertura de las ventas a China, tras la gripe aviar, permanece pendiente de gestiones del Estado nacional. Para el funcionario, ni la Ley Bases ni la modernización laboral resolverán el cuadro productivo: “Las empresas están en otras preocupaciones que son las del mercado interno”.