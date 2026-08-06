"Motosierra para los laburantes": la Provincia apunta al corazón del modelo mileísta con datos sobre salarios, deuda y morosidad

La Provincia salió al cruce de Milei y vinculó el ajuste con la caída de los salarios, el endeudamiento familiar y el crecimiento de la morosidad.

Las declaraciones del presidente Javier Milei en defensa de la caída de los salarios públicos reavivaron la confrontación con el Gobierno bonaerense. Luego de que el mandatario afirmara que esa reducción constituye "una consecuencia buscada" de su modelo económico, funcionarios de la administración de Axel Kicillof respondieron con cuestionamientos que excedieron el debate sobre el empleo estatal y pusieron el foco en el deterioro del poder adquisitivo, el crecimiento del endeudamiento y el aumento de la morosidad entre las familias.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, fue uno de los primeros en salir al cruce. A través de una serie de publicaciones en la red social X, sostuvo que la política económica nacional no solo busca reducir los salarios del sector público, sino también contener los ingresos de los trabajadores privados mediante el freno a las negociaciones salariales.

Girard tomó como punto de partida las declaraciones del Presidente, quien reivindicó el ajuste sobre el empleo público al señalar que "el salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo". En respuesta, el titular de ARBA escribió: "¿Bajar los salarios de los empleados públicos? Objetivo del plan económico. 'Esto era la motosierra', dice Milei".

El funcionario sostuvo que esa estrategia también alcanza al sector privado. Según afirmó, el Gobierno nacional interviene al demorar o rechazar la homologación de acuerdos paritarios cuando los incrementos salariales superan la inflación, utilizando al salario como una herramienta para contener los precios.

"El plan económico también tiene como objetivo la reducción de los salarios privados formales, usando el ancla salarial para controlar la inflación", sostuvo Girard.

¿Bajar los salarios de los empleados públicos? Objetivo del plan económico. "Esto era la motosierra", dice Milei.



Por otro lado, el gobierno interviene, negándose a homologar ACUERDOS ENTRE PRIVADOS, cuando los aumentos pactados superan la inflación. Es decir, que el plan… https://t.co/StuVmv2JQL — Cristian Girard (@cristiangirard) August 5, 2026

Endeudamiento y morosidad

Desde la administración bonaerense vinculan esa pérdida del poder adquisitivo con un fenómeno que, aseguran, se profundizó durante los últimos meses: el endeudamiento de los hogares para afrontar gastos cotidianos.

En esa línea, el gobernador Axel Kicillof sostuvo recientemente que cuando millones de familias necesitan recurrir al crédito para comprar alimentos, pagar servicios o afrontar gastos básicos, ya no se trata de decisiones individuales sino de las consecuencias del modelo económico. "Si millones de argentinos tienen ese problema, no es un problema micro, es un problema de tu Gobierno", expresó en respuesta al Presidente.

Los cuestionamientos encuentran respaldo en distintos informes difundidos durante las últimas semanas. Un relevamiento de la consultora Equilibra estimó que 5,8 millones de argentinos mantienen deudas impagas, más del doble que dos años atrás. El estudio también advirtió un fuerte crecimiento de la morosidad entre quienes se financian mediante billeteras virtuales y entidades no bancarias, especialmente entre los menores de 30 años.

En la provincia de Buenos Aires, un informe de Provincia Microcréditos ubicó la morosidad en 18,6%, por encima del promedio nacional de 12,8%. A su vez, un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre datos de la Central de Deudores del Banco Central, indicó que el 17,8% de los créditos familiares presenta algún grado de irregularidad en territorio bonaerense, porcentaje que asciende al 28,5% al incorporar préstamos otorgados por billeteras virtuales y otros proveedores de financiamiento no bancario.

En momentos donde los bonaerenses se endeudan y la pasan mal por un modelo económico nacional que los excluye, la gestión provincial no mira para otro lado y va a seguir sosteniendo su compromiso inquebrantable con el pueblo. pic.twitter.com/UaU62eVrrt — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 4, 2026

El diagnóstico del Gobierno bonaerense

Para Girard, la pérdida del poder de compra y el deterioro del mercado laboral terminan empujando a las familias hacia el crédito para cubrir gastos corrientes. "Más bajan los salarios, más deben endeudarse", afirmó, al sostener que luego el propio esquema económico favorece un incremento de las tasas de interés y una mayor dificultad para cancelar esas obligaciones.

"Motosierra para los laburantes, beneficios para los que se aprovechan de su necesidad", resumió el funcionario, quien además aseguró que la morosidad ya afecta a más de seis millones de personas y alcanzó niveles récord.

La misma interpretación fue planteada por otros integrantes del gabinete bonaerense. El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, sostuvo que cada vez más personas utilizan el crédito para comprar alimentos y remarcó que el problema responde al funcionamiento de la economía más que a decisiones individuales.

“Es un problema de la política macroeconómica. No es que una persona tuvo una conducta irresponsable o que una empresa se sobreendeudó, sino que es un problema que está pasando en todos lados al mismo tiempo”, afirmó.

El escenario también se refleja en los indicadores de mora. Según los datos relevados por Banco Provincia, la irregularidad en los pagos de individuos ya alcanzó niveles de dos dígitos, ubicándose entre el 12% y el 13%. Cuattromo señaló que el impacto es especialmente visible entre jóvenes de entre 18 y 30 años y sectores de menores ingresos, con mayor presencia en el Conurbano bonaerense.

En la misma línea, el ministro de Economía provincial, Pablo López, advirtió que la mora bancaria acumula un año y medio de crecimiento continuo y que el mayor deterioro se registra en tarjetas de crédito y préstamos personales destinados al consumo cotidiano.

"Las familias argentinas ya no logran sostener el pago de sus deudas", escribió el funcionario en su cuenta de X. López señaló que la mora bancaria acumula un año y medio de crecimiento ininterrumpido y advirtió que el deterioro aparece especialmente en los instrumentos utilizados para financiar el consumo diario.

"La mora crece en toda la cartera crediticia desde la llegada de Milei, pero el mayor deterioro aparece donde las familias financian su consumo cotidiano: los créditos personales y las tarjetas de crédito", afirmó.

El ministro también sostuvo que el incremento de los incumplimientos ocurre en un contexto de retracción económica. Citó la Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC, según la cual el 61,4% de las empresas comerciales identifica a la caída de la demanda como su principal problema, y advirtió que las perspectivas siguen siendo desfavorables.





