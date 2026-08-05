El deterioro social suma nuevos datos y en la Provincia apuntan contra Milei: "Cuando el salario no alcanza, el problema es el modelo económico"

Funcionarios bonaerenses cruzaron al Gobierno nacional y alertaron sobre el impacto del ajuste en trabajadores, jubilados y familias.

El nuevo aumento de la pobreza volvió a tensar la disputa entre el gobierno de Javier Milei y la administración bonaerense. Tras conocerse distintos informes privados que reflejan un deterioro de los ingresos y un crecimiento del endeudamiento destinado a cubrir gastos esenciales, funcionarios del gabinete de Axel Kicillof cuestionaron el rumbo económico nacional y advirtieron que cada vez más familias recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos como alimentos, medicamentos, alquileres y servicios.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, fue uno de los primeros en reaccionar luego de difundirse un informe de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), que estimó que cerca de 600.000 argentinos ingresaron a la pobreza durante el primer trimestre del año.

"El Gobierno nacional insiste en mostrar indicadores financieros como si fueran el único parámetro para medir el éxito de una gestión. Pero la verdadera economía es la que viven todos los días millones de argentinos cuando llegan a la caja del supermercado, cuando pagan el alquiler o cuando tienen que decidir qué plato de comida sacar de la mesa porque el sueldo ya no alcanza", sostuvo el funcionario.

Además, afirmó que "el modelo económico de Javier Milei tiene un costo social enorme" y remarcó que "el ajuste no lo está pagando la política, como prometieron. Lo están pagando los trabajadores, los jubilados, los comerciantes, las PyMEs y las familias que todos los meses hacen un esfuerzo cada vez más grande para sobrevivir".

Las críticas también alcanzaron al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de sus declaraciones sobre el endeudamiento de los hogares. "Escuchar que si una persona se endeuda 'se tienen que hacer cargo' demuestra una enorme desconexión con la realidad. Nadie se endeuda por gusto. Hoy miles de familias recurren a la tarjeta de crédito para comprar alimentos, medicamentos o productos básicos porque el salario perdió poder adquisitivo", expresó Marinucci.

Hoy mantuve una muy buena reunión con @javierosunaGLH, director del Banco Provincia.



Conversamos sobre distintos desafíos de la Provincia de Buenos Aires y la importancia de seguir articulando esfuerzos entre los diferentes organismos para acompañar el desarrollo de nuestras… pic.twitter.com/C4tlswb6NK — Martín Marinucci (@MartinMarinucci) July 28, 2026

La pobreza volvió a crecer y se frenó la mejora de 2025

El escenario social quedó reflejado en un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), construido sobre microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

Según ese relevamiento, la pobreza alcanzó al 30% de la población durante el primer trimestre de 2026, mientras que la indigencia trepó al 6,5%. Aunque ambos indicadores permanecen por debajo de los registrados un año atrás, el dato marcó una interrupción de la tendencia descendente que se había observado durante 2025.

La cantidad de personas pobres aumentó en aproximadamente 1,3 millones respecto del tercer trimestre del año pasado, una comparación que evita el efecto distorsivo que genera el pago del aguinaldo sobre los ingresos del último trimestre.

El estudio también detectó un deterioro del mercado laboral. La informalidad alcanzó al 44,2% de las personas ocupadas, mientras que la subocupación aumentó 1,1 puntos porcentuales. A eso se sumó la pérdida del poder adquisitivo: durante el primer trimestre, la Canasta Básica Alimentaria subió 11,6% y la Canasta Básica Total 9,6%, por encima del crecimiento de los salarios.

El informe agrega que la desaceleración económica tampoco logró generar empleo de calidad. Mientras sectores como el agro, la energía y la minería sostuvieron el crecimiento, actividades intensivas en mano de obra como la industria, el comercio y la construcción continuaron mostrando dificultades.

Kicillof puso el foco en el endeudamiento de los hogares

En ese contexto, Axel Kicillof volvió a instalar el debate sobre el creciente uso del crédito para afrontar gastos básicos. Lo hizo durante una actividad en Almirante Brown, donde inauguró un Centro Integrador Comunitario y entregó 1.521 escrituras gratuitas.

"Desde que asumió este Gobierno nacional millones de familias se han tenido que endeudar para acceder a cuestiones básicas, pero el presidente dice que eso es un problema individual", afirmó el mandatario.

Para el gobernador, el crecimiento simultáneo del endeudamiento demuestra que el problema excede las decisiones personales.

"Cuando a tantas personas les pasa lo mismo, no es un caso micro ni personal: lo que no funciona en Argentina es este proyecto económico que beneficia a unos pocos y deja afuera a las grandes mayorías", sostuvo.

Las declaraciones se apoyan en distintos informes que muestran un incremento sostenido de la morosidad en todo el país y, especialmente, en la provincia de Buenos Aires.

En momentos donde los bonaerenses se endeudan y la pasan mal por un modelo económico nacional que los excluye, la gestión provincial no mira para otro lado y va a seguir sosteniendo su compromiso inquebrantable con el pueblo. pic.twitter.com/UaU62eVrrt — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 4, 2026

Los números que preocupan a la Provincia

Un informe de la consultora Equilibra reveló que 5,8 millones de argentinos mantienen deudas impagas, cuando dos años atrás eran 2,4 millones. Del total, 2,9 millones presentan atrasos exclusivamente con billeteras virtuales y entidades financieras no bancarias, mientras que otros 1,3 millones registran incumplimientos tanto en bancos como en plataformas digitales.

En la provincia de Buenos Aires, Provincia Microcréditos informó que la morosidad alcanzó el 18,6%, muy por encima del promedio nacional, que se ubica en 12,8%.

Por su parte, un estudio elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos de la Central de Deudores del Banco Central, indicó que el 17,8% de los créditos familiares en territorio bonaerense presenta algún nivel de irregularidad. Si se incorporan los préstamos otorgados por billeteras virtuales y otros proveedores no bancarios, ese porcentaje asciende al 28,5%.

Los jóvenes aparecen entre los sectores más afectados: según Equilibra, uno de cada dos menores de 30 años que sólo utiliza billeteras virtuales para financiarse ya se encuentra en mora. La situación también impacta sobre los jubilados. Provincia Microcréditos informó que el 44,6% mantiene deudas activas y que la mora superior a 90 días pasó del 4,1% al 11,4% en apenas un año.

En este contexto, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, vinculó el aumento del endeudamiento con el deterioro de los ingresos reales. "La gente paga con crédito la compra de la comida", resumió al describir el cambio que registró el destino de los préstamos.

El funcionario sostuvo que el fenómeno responde al contexto económico general y no a decisiones aisladas de los consumidores. En ese marco, el Banco Provincia amplió el programa de refinanciación "Ponete al Día", que durante los primeros cinco meses de 2026 concretó más de 66.000 acuerdos de regularización por más de $234.000 millones, un crecimiento del 157% respecto del mismo período del año anterior.

En la misma línea, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió que la mora bancaria acumula un año y medio de crecimiento sostenido y aseguró que el mayor deterioro aparece precisamente en tarjetas de crédito y préstamos personales destinados al consumo.

La discusión también llegó a la Legislatura

El aumento del sobreendeudamiento comenzó a traducirse en iniciativas legislativas impulsadas por el oficialismo bonaerense.

La senadora provincial Mónica Macha presentó un proyecto para suspender durante un año las ejecuciones hipotecarias, judiciales y extrajudiciales, sobre viviendas únicas de ocupación permanente. La iniciativa no elimina las deudas ni modifica los contratos, pero busca evitar que familias pierdan su vivienda mientras reorganizan su situación financiera.

En paralelo, la diputada Ana Luz Balor promovió una reforma de la Ley Provincial de Defensa del Consumidor para incorporar la figura del "sobreendeudamiento". El proyecto establece una instancia administrativa obligatoria de mediación entre acreedores y deudores antes de llegar a la vía judicial, habilitando la renegociación de intereses, plazos e incluso, en determinados casos, parte del capital adeudado.

La propuesta también contempla la suspensión de ejecuciones por 90 días mientras dure el proceso de conciliación. Según explicó la legisladora, el objetivo es ofrecer una herramienta institucional para familias que ya no pueden afrontar sus obligaciones sin poner en riesgo su patrimonio.

Con los nuevos indicadores de pobreza, el crecimiento de la morosidad y el deterioro del poder adquisitivo como telón de fondo, el endeudamiento de los hogares volvió a instalarse en el centro de la disputa entre la Casa Rosada y la administración bonaerense, que busca trasladar ese diagnóstico tanto al debate político como a la agenda legislativa.