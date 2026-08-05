El BCRA renovó el swap con China y extendió su vigencia a cinco años

El acuerdo bilateral asciende a RMB 130 mil millones y amplía de tres a cinco años su plazo de vencimiento. Además, seguirá vigente el tramo activado equivalente a USD 5 mil millones.
Economía05 de agosto de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Bausili China

El Banco Central de la República Argentina renovó con el Banco de la República Popular de China el acuerdo bilateral de swap de monedas por RMB 130 mil millones y extendió su plazo de vencimiento de tres a cinco años.

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La autoridad monetaria informó que la ampliación busca otorgar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de la herramienta financiera, utilizada para respaldar la estabilidad del sistema y facilitar las operaciones comerciales y de inversión entre ambos países.

El nuevo convenio mantiene vigente la activación por RMB 35 mil millones, equivalentes a USD 5 mil millones, que comenzó a principios de 2023. Ese tramo continuará disponible dentro del esquema acordado entre ambas entidades.

La renovación se concretó en medio de la estrategia oficial para sostener la disponibilidad de reservas internacionales y administrar la liquidez en moneda extranjera. El mecanismo permite que el Banco Central acceda a yuanes bajo las condiciones acordadas con su par chino.

Qué implica la extensión del acuerdo

La principal modificación respecto de los convenios anteriores es la ampliación de su plazo. Mientras los acuerdos previos contemplaban una vigencia de tres años, el nuevo entendimiento tendrá una duración de cinco años.

El BCRA señaló que el cambio brindará un horizonte más amplio para la continuidad de la herramienta. La renovación también garantiza la permanencia del monto total acordado y del tramo que se encuentra activado desde 2023.

Bausili

El swap es un intercambio de monedas entre bancos centrales. En el caso de Argentina y China, permite al BCRA acceder a yuanes a cambio de pesos y utilizar esos fondos dentro de las condiciones establecidas en el convenio.

Una parte de los recursos puede permanecer dentro del sistema financiero chino para financiar operaciones, mientras que determinados tramos pueden convertirse y utilizarse en transacciones internacionales. El mecanismo también facilita el pago de importaciones provenientes de China sin recurrir inmediatamente a dólares de las reservas.

El tramo activado seguirá vigente

La activación por RMB 35 mil millones representa aproximadamente USD 5 mil millones. Según el comunicado oficial, continuará vigente para respaldar la estabilidad financiera argentina y dar soporte al comercio y la inversión bilateral.

La renovación no implica una nueva activación por ese monto, sino la continuidad del segmento que comenzó a utilizarse a principios de 2023. El acuerdo completo, en tanto, alcanza los RMB 130 mil millones.

BCRA

La disponibilidad del tramo activado le otorga al Banco Central una herramienta adicional para administrar su liquidez. Su utilización, sin embargo, genera obligaciones que deben revertirse posteriormente, junto con los costos financieros previstos en el convenio.

Una relación financiera que comenzó en 2009

El primer acuerdo bilateral de swap entre los bancos centrales de Argentina y China fue firmado en 2009. Desde entonces, el mecanismo fue renovado en diferentes oportunidades y se convirtió en uno de los principales componentes de la cooperación financiera entre ambos países.

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El Banco Central destacó que el nuevo entendimiento reafirma la relación que mantienen las dos instituciones desde hace 17 años. La renovación extiende ahora la vigencia del mecanismo y preserva el tramo activado durante los próximos años.

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