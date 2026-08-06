Cuentas en rojo: cuáles son los municipios bonaerenses con más endeudados

El Conurbano concentra los indicadores más preocupantes y expone el deterioro de la capacidad de pago de miles de familias.

La provincia de Buenos Aires vuelve a ubicarse entre las jurisdicciones más comprometidas por el deterioro de la capacidad de pago de los hogares. Un mapa interactivo elaborado con datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestra que la tasa de mora bonaerense alcanza el 20,17%, por encima del promedio nacional del 17,4%, y deja al descubierto fuertes diferencias entre los municipios.

El relevamiento, desarrollado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) junto con la Fundación Friedrich Ebert (FES) y actualizado a junio de 2026, considera en situación de mora a quienes registran atrasos superiores a los 90 días. En términos absolutos, la problemática alcanza a 1,84 millones de bonaerenses, dentro de un universo nacional de 4,86 millones de personas con deudas irregulares.

Los datos reflejan que el fenómeno golpea con mayor intensidad al Conurbano bonaerense, aunque también aparecen municipios del interior con porcentajes elevados, lo que evidencia que las dificultades para afrontar compromisos financieros atraviesan todo el territorio provincial.

El Conurbano concentra los mayores niveles de mora

El mapa ubica a Presidente Perón como el municipio con la tasa de mora más alta de la provincia: 32,73% de las personas relevadas presenta deudas en situación irregular. Muy cerca aparecen Florencio Varela (32,48%) y Malvinas Argentinas (31,34%), tres distritos que superan ampliamente tanto el promedio provincial como el nacional.

El listado continúa con San Vicente (29,92%), Zárate (26,05%), Ensenada (24,55%), Campana (23,69%) y Cañuelas (23,23%), consolidando una fuerte concentración de la problemática en el área metropolitana.

Según explicó Lisandro Mondino, integrante del CEC, existe una marcada diferencia entre las grandes áreas urbanas y las regiones con mayor peso agroindustrial. En declaraciones a TN sostuvo que esa brecha "puede asociarse directamente con el desempeño de los diferentes sectores económicos", al señalar que actividades como la industria, el comercio y la construcción muestran un comportamiento distinto al de las economías vinculadas al agro.

Fuera del Área Metropolitana, el caso que sobresale es el de Lobería, que registra una tasa de mora del 25,55%, la más alta entre los municipios del interior bonaerense e incluso superior a la de varios distritos del Conurbano.

También presentan niveles elevados La Costa (23,22%), Berisso (20,24%), San Nicolás (20,22%), Villa Gesell (20,18%), Baradero (20,15%) y General Lavalle (20,10%), todos por encima o muy cerca del promedio provincial.

Más atrás aparecen Arrecifes (19,36%), Capitán Sarmiento (19,03%), Monte Hermoso (18,79%), San Pedro (18,17%), General Alvarado (17,74%), Ramallo (17,18%), Mar Chiquita (17,10%), Coronel Rosales (16,50%), Colón (16,27%) y General Pueyrredon, donde la tasa de mora alcanza el 15,96%.

El relevamiento muestra que, si bien el Conurbano concentra los porcentajes más altos, el deterioro financiero de los hogares también alcanza a ciudades del interior con perfiles productivos muy diferentes.

Kicillof volvió a vincular el endeudamiento con el modelo económico

En paralelo a la difusión de estos indicadores, el gobernador Axel Kicillof volvió a colocar el crecimiento del endeudamiento familiar en el centro de sus cuestionamientos al Gobierno nacional.

Durante una actividad en Almirante Brown, donde inauguró un Centro Integrador Comunitario y entregó 1.521 escrituras gratuitas, el mandatario sostuvo que el aumento del crédito destinado a cubrir gastos básicos responde al contexto económico.

"Desde que asumió este Gobierno nacional millones de familias se han tenido que endeudar para acceder a cuestiones básicas, pero el presidente dice que eso es un problema individual", afirmó.

Y agregó: "Cuando a tantas personas les pasa lo mismo, no es un caso micro ni personal: lo que no funciona en Argentina es este proyecto económico que beneficia a unos pocos y deja afuera a las grandes mayorías".

"Desde que asumió este Gobierno nacional millones de familias se han tenido que endeudar para acceder a cuestiones básicas, pero el presidente dice que eso es un problema individual", afirmó Kicillof.

La Provincia advierte sobre un deterioro sostenido

Las críticas del Gobierno bonaerense se profundizaron luego de las declaraciones del presidente Javier Milei, quien defendió la caída de los salarios del sector público al afirmar que se trata de "una consecuencia buscada" de su programa económico.

La definición presidencial reavivó la confrontación con la administración de Axel Kicillof, cuyos funcionarios sostienen que la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de la morosidad y el recurso cada vez más frecuente al crédito para afrontar gastos básicos forman parte de un mismo escenario económico.

Uno de los primeros en responder fue el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, quien cuestionó el sentido de la política oficial y vinculó el ajuste salarial con la estrategia antiinflacionaria del Gobierno nacional.

"¿Bajar los salarios de los empleados públicos? Objetivo del plan económico. 'Esto era la motosierra', dice Milei", escribió el funcionario en su cuenta de X al hacerse eco de las declaraciones del Presidente.

Girard sostuvo además que esa lógica excede al empleo estatal y también alcanza al sector privado. "El plan económico también tiene como objetivo la reducción de los salarios privados formales, usando el ancla salarial para controlar la inflación", afirmó, al cuestionar la intervención del Gobierno nacional en la homologación de acuerdos paritarios cuyos incrementos superan la inflación.

En paralelo, en las últimas semanas, distintos informes privados y organismos provinciales reflejaron un crecimiento del endeudamiento destinado a cubrir consumos cotidianos como alimentos, medicamentos, tarifas y servicios.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, aseguró que "la gente paga con crédito la compra de la comida" y atribuyó el fenómeno al escenario macroeconómico. En la misma línea, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, sostuvo que las familias "ya no logran sostener el pago de sus deudas" y remarcó que la mora bancaria acumula un año y medio de crecimiento, especialmente en tarjetas de crédito y préstamos personales.

En este sentido, el nuevo Mapa de la Deuda aporta una dimensión territorial del problema. Mientras la provincia registra una tasa de mora superior al promedio nacional, el detalle por municipios muestra que el impacto no es uniforme: algunos distritos duplican los niveles de otras localidades, reflejando cómo el deterioro de la capacidad de pago se distribuye de manera desigual dentro del territorio bonaerense.