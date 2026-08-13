Fondos para rutas bajo la lupa: el peronismo exige explicaciones a Santilli y Caputo

Un proyecto presentado por Ana Marks reclama que ambos funcionarios expliquen el destino de los recursos destinados a infraestructura vial. La iniciativa advierte que, de $450.500 millones recaudados durante los primeros cinco meses de 2026, se habría ejecutado apenas el 18,5%.
Legislativas13 de agosto de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

La senadora nacional de Fuerza Patria Ana Marks presentó un proyecto de resolución para que el Senado cite al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que expliquen el destino de los recursos destinados a infraestructura vial y la baja ejecución de fondos para obras en las rutas nacionales.

La iniciativa, acompañada por otros senadores del peronismo, pone el foco sobre el uso de recursos del Sistema Vial Integrado y plantea interrogantes sobre su presunto destino hacia operaciones financieras, mientras numerosas obras permanecen paralizadas y se profundiza el deterioro de la red vial nacional.

Le piden explicaciones a Santilli y Caputo

El reclamo por los fondos destinados a las rutas

El proyecto solicita a Santilli y Caputo un informe detallado sobre los recursos provenientes de la tasa sobre los combustibles, cuya afectación específica está vinculada al financiamiento de infraestructura vial.

De acuerdo con los fundamentos de la presentación, durante los primeros cinco meses de 2026 se recaudaron $450.500 millones a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte, pero se ejecutaron $83.144 millones.

La cifra representa, según el proyecto, apenas el 18,5% de los recursos recaudados durante ese período. La presentación cuestiona que parte de los fondos con destino específico para obras y mantenimiento vial habría sido orientada a operaciones financieras.

“Es urgente que el jefe de Gabinete y el ministro de Economía den explicaciones sobre el desvío de los recursos que deben estar en el mantenimiento de nuestras rutas nacionales, para evitar accidentes y ayudar al desarrollo de nuestros pueblos y no en la timba financiera”, sostuvo Marks.

El pedido busca que los funcionarios expliquen qué ocurrió con los recursos recaudados y cuál fue su nivel efectivo de utilización para el mantenimiento y mejoramiento de las rutas.

El impacto de las rutas nacionales en las provincias

Marks fundamentó además el pedido de citación en las facultades constitucionales del Congreso para requerir la presencia de ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo.

La discusión adquiere especial relevancia para las provincias patagónicas, donde las rutas nacionales cumplen un papel estratégico para la conectividad entre localidades, el traslado de la producción, el turismo y la integración territorial.

“Mientras las familias y quienes producen siguen pagando impuestos incluidos en el precio de los combustibles, las rutas nacionales se deterioran y las obras no avanzan. El Gobierno tiene que explicar dónde está la plata y por qué no se está utilizando para garantizar rutas seguras y transitables”, afirmó la senadora rionegrina.

Desde esa perspectiva, la iniciativa plantea que la discusión no se limita al grado de ejecución presupuestaria, sino que también alcanza al destino de recursos que fueron recaudados con una finalidad específica.

¿Cómo cree que estará la situación económica de acá a 6 meses?

Mejor

Peor

Igual

No sabe/no contesta

Te puede interesar
Comisión de Legislación General Senado.

Reelecciones congeladas: la interna trabó el plan de Kicillof

Mariana Portilla
Legislativas12 de agosto de 2026
Legislación General retuvo el expediente de Ayelén Durán, pero volvió a dejarlo fuera del temario; Reforma Política suspendió su encuentro mientras Malena Galmarini espera definiciones de Carlos Bianco. Detrás del bloqueo asoma una disputa por los votos, el control de la reforma y el futuro electoral de 80 intendentes.
Lo más visto
Milei

Encuesta: el 61% quiere un cambio de Gobierno para 2027

Juan Manuel Villarreal
Encuestas11 de agosto de 2026
El relevamiento nacional también mostró un 58% de desaprobación a la gestión de Javier Milei y una valoración negativa de la situación socioeconómica. Sin embargo, el malestar todavía no se traduce en una alternativa electoral dominante.
Paro docente.

Paro, marcha y asambleas: dos sectores docentes sostienen la protesta en la Provincia

Pamela Orellana
Política11 de agosto de 2026
La Asociación de Maestrxs llamó a una huelga para este miércoles 12 y a una movilización el jueves 13; en paralelo, SUTEBA Multicolor impulsa mandatos escolares y un plenario virtual para definir nuevas medidas hacia fines de agosto. Ambas rechazan el acuerdo salarial del 7%, aunque manejan cronogramas distintos y una adhesión que dependerá de cada establecimiento.
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL