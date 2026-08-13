Fondos para rutas bajo la lupa: el peronismo exige explicaciones a Santilli y Caputo

La senadora nacional de Fuerza Patria Ana Marks presentó un proyecto de resolución para que el Senado cite al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que expliquen el destino de los recursos destinados a infraestructura vial y la baja ejecución de fondos para obras en las rutas nacionales.

La iniciativa, acompañada por otros senadores del peronismo, pone el foco sobre el uso de recursos del Sistema Vial Integrado y plantea interrogantes sobre su presunto destino hacia operaciones financieras, mientras numerosas obras permanecen paralizadas y se profundiza el deterioro de la red vial nacional.

El reclamo por los fondos destinados a las rutas

El proyecto solicita a Santilli y Caputo un informe detallado sobre los recursos provenientes de la tasa sobre los combustibles, cuya afectación específica está vinculada al financiamiento de infraestructura vial.

De acuerdo con los fundamentos de la presentación, durante los primeros cinco meses de 2026 se recaudaron $450.500 millones a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte, pero se ejecutaron $83.144 millones.

La cifra representa, según el proyecto, apenas el 18,5% de los recursos recaudados durante ese período. La presentación cuestiona que parte de los fondos con destino específico para obras y mantenimiento vial habría sido orientada a operaciones financieras.

“Es urgente que el jefe de Gabinete y el ministro de Economía den explicaciones sobre el desvío de los recursos que deben estar en el mantenimiento de nuestras rutas nacionales, para evitar accidentes y ayudar al desarrollo de nuestros pueblos y no en la timba financiera”, sostuvo Marks.

El pedido busca que los funcionarios expliquen qué ocurrió con los recursos recaudados y cuál fue su nivel efectivo de utilización para el mantenimiento y mejoramiento de las rutas.

El impacto de las rutas nacionales en las provincias

Marks fundamentó además el pedido de citación en las facultades constitucionales del Congreso para requerir la presencia de ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo.

La discusión adquiere especial relevancia para las provincias patagónicas, donde las rutas nacionales cumplen un papel estratégico para la conectividad entre localidades, el traslado de la producción, el turismo y la integración territorial.

“Mientras las familias y quienes producen siguen pagando impuestos incluidos en el precio de los combustibles, las rutas nacionales se deterioran y las obras no avanzan. El Gobierno tiene que explicar dónde está la plata y por qué no se está utilizando para garantizar rutas seguras y transitables”, afirmó la senadora rionegrina.

Desde esa perspectiva, la iniciativa plantea que la discusión no se limita al grado de ejecución presupuestaria, sino que también alcanza al destino de recursos que fueron recaudados con una finalidad específica.