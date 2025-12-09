Gray: "No voy a naturalizar este despojo sobre quienes trabajan todos los días"
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, dijo que "el Gobierno de Milei volvió a imponer por decreto lo que se negó a discutir: un salario mínimo que sube apenas un 17% en un año". Por otro lado, recordó el inicio del Juicio a las Juntas.Municipales09 de diciembre de 2025Soledad Castellano
Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, comentó: "Como cada 9 de diciembre, recordamos un hito sinigual para la democracia de Latinoamérica. Sin duda, el Juicio a las Juntas fue un ejemplo de compromiso con los derechos humanos, la vida, la justicia y la paz".
"A 40 años de su inicio, y ante intentos negacionistas por distorsionar la historia, que viva muy presente en nuestra memoria colectiva aquella decisión trascendental del pueblo argentino en su lucha contra el terrorismo de Estado como piedra angular del proceso de consolidación de nuestra democracia", expresó el intendente municipal del partido de Esteban Echeverría, Fernando Gray.
Fernando Gray apuntó contra el gobierno de Javier Milei por los salarios "condenados a la pobreza"
El intendente municipal del distrito de Esteban Echeverría, Fernando Gray, dijo que "El Gobierno de Milei volvió a imponer por decreto lo que se negó a discutir: un salario mínimo que sube apenas un 17% en un año, pasando de $322.200 a $376.600 recién en agosto de 2026".
"Mientras la canasta básica ya supera los $1,2 millones, condenan a millones a la imposibilidad de vivir dignamente", dijo el jefe comunal del partido de la tercera sección electoral.
"No voy a naturalizar este despojo sobre quienes trabajan todos los días. Esto es un golpe brutal a nuestras vecinas y nuestros vecinos. No somos variable de ajuste", expresó el intendente municipal del partido de Esteban Echeverría, Fernando Gray..
Asumieron los nuevos ediles en Esteban Echeverría y Fernando Gray estuvo presente
"Acompañé la asunción de las y los concejales de Esteban Echeverría. Quiero reconocer el esfuerzo y el compromiso con el que ejercen sus responsabilidades. Siempre hemos tenido una relación de respeto, diálogo y consenso en este cuerpo legislativo, lo cual es fundamental", dijo el alcalde municipal del distrito de la tercera sección electoral.
Desde sus redes sociales, el jefe comunal del partido de Esteban Echeverría, Fernando Gray, acotó "También quiero destacar y agradecer especialmente el trabajo que realizó durante todos estos años Analía Pérez como presidenta del Concejo Deliberante. Para representar a las vecinas y los vecinos, el compromiso con la comunidad es esencial. Será un año de muchos desafíos en los que voy a seguir muy de cerca cuestiones que impactan directamente en nuestras familias, como la privatización de Aysa y el aumento de las tarifas de los servicios públicos de luz, gas, agua y transporte".
Fernando Gray participó de la 30ª Cumbre de Mercociudades en Brasil
"Junto a más de 400 gobiernos locales de 11 países, compartimos experiencias y fortalecemos la cooperación para construir ciudades resilientes, sostenibles y justas", comentó en su cuenta de X (antes Twitter), el mandamás municipal de Esteba Echeverría, Fernando Gray.
"Durante mi segunda presidencia en Mercociudades impulsamos más financiamiento para el desarrollo, una integración regional más sólida y una mayor inserción internacional. La cooperación entre territorios es clave para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo", comentó el intendente municipal del partido de Esteban Echeverría, Fernando Gray.
