Luego de la reducción de retenciones que benefició al sector agroexportador, la industria pesquera argentina formalizó un pedido al ministro de Economía, Luis Caputo, para que se eliminen o reduzcan los derechos de exportación que hoy gravan a los productos pesqueros. De acuerdo con las cámaras empresariales, estas cargas generan una clara desventaja frente a otras actividades regionales que ya recibieron alivio fiscal. Además, advierten sobre el impacto directo que esta situación tiene en el empleo y en las economías de las ciudades portuarias.

Un reclamo que apunta a la competitividad y a la defensa del empleo

Las entidades empresarias que representan a la actividad presentaron una solicitud en la que subrayan que la eliminación de los derechos de exportación es indispensable para recuperar competitividad internacional. Según sostienen, esta medida permitiría mantener los puestos de trabajo y evitar un deterioro más profundo en comunidades cuya estructura económica depende casi por completo de la actividad pesquera.

Los beneficios al resto de las economías regionales y el sector que quedó afuera

En los últimos meses, el Gobierno nacional avanzó en la eliminación o reducción de retenciones para múltiples complejos productivos con fuerte presencia regional. Entre ellos, actividades agroindustriales del NOA y NEA como el limón, arroz, maní, tabaco, legumbres, algodón, yerba mate y forestación. También hubo alivio para cadenas frutihortícolas como peras, manzanas, uva y mosto, ramas de la vitivinicultura, la economía del conocimiento, parte del sector minero y el complejo petrolero y gasífero.

Dentro de ese esquema, el sector pesquero quedó excluido, lo que profundiza su pedido de un trato impositivo equivalente al otorgado al resto de las actividades que fueron consideradas estratégicas y estimuladas para fomentar inversiones y empleo.

Una actividad clave para el litoral marítimo y su cadena productiva

Las cámaras empresariales remarcan que, a diferencia de otros rubros que ya recibieron beneficios fiscales, la pesca continúa siendo una de las pocas actividades netamente exportadoras que aún enfrenta retenciones. Subrayan que su impacto no se limita a la captura y procesamiento, sino que sostiene un entramado productivo que incluye estibaje, logística, transporte, servicios portuarios, metalmecánica, talleres navales y el sector de frío.

Ciudades como Mar del Plata, Puerto Madryn, Rawson, Puerto Deseado y Ushuaia dependen profundamente de esta actividad para su estructura económica, su vida social y su nivel de empleo. Por ello, aseguran que el mantenimiento de la carga tributaria pone en riesgo plantas, flotas y miles de puestos de trabajo.

Competencia internacional y desventaja estructural

En el plano global, la industria pesquera argentina advierte que compite contra países que cuentan con subsidios, acuerdos comerciales preferenciales con tasas cero y una presión fiscal significativamente menor. Las cámaras señalan que, mientras en otras pesquerías del mundo no existen retenciones, Argentina mantiene un esquema que afecta directamente la competitividad.

Al ser un sector en el que más del 90% de la producción se destina a la exportación y con un consumo interno de apenas 5 a 6 kilos por habitante al año, cualquier impuesto sobre la exportación repercute inmediatamente en la rentabilidad.

Presión tributaria y riesgo para la estructura productiva

Según la industria, la pesca es intensiva en mano de obra y muy sensible a los aumentos de costos. La volatilidad de los precios internacionales y la elevada estructura de gastos hacen que la continuidad de plantas y flotas esté directamente vinculada a la eliminación de las retenciones. Las entidades aseguran que se trata de una medida de bajo costo fiscal para el Estado, pero de alto impacto social y económico para las ciudades del litoral marítimo.

Las cámaras que impulsan el planteo

El reclamo está encabezado por un amplio conjunto de entidades que integran la estructura empresaria del sector: CAPECA, CAPA, CAIPA, CAABPA, AEPCYF, UDIPA, CAPIP, CEPA y CAFREXPORT. Todas coinciden en que la pesca, como octavo complejo exportador del país, debe recibir un tratamiento impositivo similar al otorgado a otras economías regionales y al sector petrolero.

Datos oficiales: crecen los desembarcos pese al reclamo tributario

Mientras avanza el planteo ante Economía, desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informaron que, según datos de la Subsecretaría de Pesca, al cierre de noviembre los desembarques superaron lo registrado en el mismo período del año anterior: 758.074 toneladas frente a 755.688. Además, la cifra ya supera el total acumulado de 2023 por más de 50.000 toneladas.