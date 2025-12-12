Alejandro Acerbo en licencia desde el 10 de diciembre en su cargo como jefe comunal del partido de Daireaux, asumió su banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires (Fuerza Patria). Su lugar en el Municipio pasó a manos de María Alejandra Serra, presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Concejo Deliberante.

Cabe recordar que Acerbo resultó electo como legislador por la provincia de Buenos Aires en las elecciones celebradas en septiembre, tras el desdoblamiento electoral.

Este 10 de diciembre se realizó el traspaso de mando en el Municipio de Daireaux. Alejandro Acerbo entregó oficialmente la conducción del Ejecutivo Municipal a María Alejandra Serra, en un acto que reafirmó la continuidad institucional y el compromiso con la comunidad.

La jornada se desarrolló con autoridades, instituciones y vecinos que acompañaron este momento clave para el distrito. Con la firma del acta de asunción, quedó formalizada la transición y se abrió un nuevo capítulo para Daireaux. "Un cambio de mando, mismo equipo, misma vocación de trabajo", se indicó desde la comuna.

Alejandro Acerbo (flamante diputado provincial por Fuerza Patria) agradeció profundamente la confianza de la comunidad desde 2015, el acompañamiento del equipo de gobierno y el sostén permanente de su familia. Señaló que cada paso de la gestión fue posible por el compromiso colectivo y expresó su convicción de que la nueva etapa, bajo la conducción de Serra, será próspera, exitosa y aún mejor que lo realizado hasta hoy.

Renovación de cargos

La agenda politica de diciembre está marcada por la renovación de cargos en el ámbito legislativo pero, a su vez, en algunos Municipios en donde los intendentes resultaron electos como legisladores, también hubo movimientos de fichas ya que éstos tomaron licencia en el Ejecutivo para pasar a ocupar las bancas. Tal es el caso de lo que sucedió en el distrito de Daireaux con Alejandro Acerbo.

En el marco de la renovación institucional, se desarrolló la jura y asunción de las nuevas autoridades del Consejo Escolar, el Honorable Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo de Daireaux.

En el Consejo Escolar de Daireaux asumieron la presidenta Diolinda Verónica Zapata, la vicepresidenta Gabriela Beatriz Frutos, el secretario Sergio José Franco y el tesorero José David Gómez, junto a la secretaria administrativa María Camila Salvaré Hernández y los consejeros suplentes Axel Maximiliano Pachamé y Josefina Leal. Durante el acto, se tomó juramento a las nuevas autoridades y se despidió al consejero saliente Héctor Porris, dando la bienvenida a José Gómez.

En el Honorable Concejo Deliberante del distrito de Daireaux, tras la aprobación de la Comisión de Poderes, asumieron sus bancas Juan Manuel Coito, Augusto José Videla, Ignacio Cereijo, María Victoria Irrazabal y Federico Mogni. Posteriormente, Francisco Etchepare fue elegido presidente; Paola Romano, vicepresidenta primera; María Cristina Hernández, vicepresidenta segunda; y Aldana Pagano, secretaria del cuerpo. También se entregaron los diplomas a las y los concejales suplentes electos, completando la renovación legislativa.