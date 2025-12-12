Salazar inauguró obra de infraestructura escolar

Quedó formalmente inaugurado el nuevo playón deportivo de la Escuela Secundaria N° 1 de Santa Lucía, un espacio que estará a disposición de la comunidad educativa y también de los vecinos y vecinas de la localidad. El acto fue encabezado por el intendente Cecilio Salazar, junto a integrantes del equipo de gobierno, autoridades de la institución e integrantes del Consejo Escolar.

La obra fue financiada con recursos del Fondo Educativo Municipal y coordinada a través de la Secretaría de Obras Públicas, en articulación con el área de Infraestructura del Consejo Escolar. El playón forma parte del plan de obras de infraestructura educativa que la Municipalidad viene desarrollando, y da respuesta a una necesidad de la comunidad de Santa Lucía que no contaba con un espacio adecuado para actividades deportivas.

Durante la inauguración, el intendente Salazar destacó que el playón se pensó como un espacio abierto y compartido, cuyo uso comunitario será organizado en conjunto con la escuela, garantizando un acceso ordenado y cuidado. Y destacó la importancia de seguir concretando obras que priorizan la educación pública y el bienestar de las y los vecinos de todo el partido de San Pedro.

Visita de autoridades provinciales al Centro de Formación Laboral Nº 401

La Municipalidad de San Pedro recibió la visita de la directora de Gestión del Instituto Provincial de Formación Laboral, Liliana Meretz, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. La funcionaria recorrió las instalaciones del Centro de Formación Laboral Nº 401, junto al secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; el director de Educación, Prof. Alan Ocampo; la directora de la institución, Florencia Freixedes; y la coordinadora regional del IPFL, María Rosa Puppo.

Durante el encuentro, se analizaron las acciones desarrolladas a lo largo del año y el rol fundamental que cumple el CFL 401 en la capacitación y formación profesional de vecinas y vecinos de San Pedro. Las autoridades dialogaron sobre las principales demandas registradas, los perfiles formativos con mayor crecimiento y las propuestas innovadoras que la institución proyecta incorporar.

La visita también permitió avanzar en la planificación del ciclo lectivo 2026, fortaleciendo la articulación entre el municipio y el Instituto Provincial de Formación Laboral para ampliar la oferta educativa y responder de manera efectiva a las necesidades locales.



San Pedro fue sede del XX Encuentro del Foro de Jefes de Compras de la Provincia de Buenos Aires

La Municipalidad de San Pedro, a través de la Oficina de Compras de la Secretaría de Economía y Hacienda, fue sede del XX Encuentro del Foro de Jefes de Compras de la Provincia de Buenos Aires, realizado en el Salón de Eventos del Hotel Howard Johnson. Más de 90 referentes y representantes de alrededor de 100 municipios participaron del último encuentro del año, consolidando un espacio clave para el fortalecimiento institucional y la profesionalización de las áreas técnicas.

El Secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, encabezó la bienvenida en representación del Intendente Cecilio Salazar, destacando la decisión política de enviar de manera sostenida a los equipos de compras, contaduría y tesorería a todas las instancias de formación provincial. Subrayó que la capacitación continua es una herramienta esencial para mejorar los procesos administrativos y promover una gestión transparente y eficiente.

Durante la apertura, Leandro Donato, representante del Foro, resaltó la importancia del trabajo colaborativo que este espacio sostiene desde hace seis años. Valoró la participación permanente de San Pedro, agradeciendo el compromiso del municipio en acompañar a sus profesionales y fomentar vínculos que fortalecen la labor diaria de cada administración local.

La jornada incluyó un programa de actividades orientado a la actualización técnica y al intercambio de experiencias. Se desarrollaron exposiciones sobre finanzas municipales, herramientas de gestión como el Portal de Proveedores y un conversatorio con autoridades del Organismo Provincial de Contrataciones. La agenda continuó con espacios de trabajo abierto y una dinámica colaborativa que permitió profundizar el diálogo entre municipios.