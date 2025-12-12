Con apoyos mayoritarios, la UCR vota a su próximo presidente

La Unión Cívica Radical llegará este viernes a una instancia decisiva: el Plenario de Delegados elegirá desde las 14 al nuevo presidente del Comité Nacional, en un encuentro que se realizará en la sede ubicada en Alsina 1786. Tras semanas de incertidumbre sobre la conducción del partido, la mayoría de los sectores impulsa que el sucesor de Martín Lousteau sea Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto, quien aparece como la figura joven que propone renovar al radicalismo.

La postulación de Chiarella surgió de la estrategia de Maximiliano Pullaro, luego de que fracasaran los intentos de convencer a Gustavo Valdés para asumir la presidencia partidaria. Si finalmente se impone, será leído como un triunfo político para Provincias Unidas, que viene sosteniendo un perfil opositor a La Libertad Avanza.

El respaldo de Evolución y el rol de los gobernadores

Desde Evolución, el espacio encabezado por Lousteau y aliado a Gerardo Morales, remarcaron su apuesta por nuevas figuras dentro del partido. “Queremos apostar a un referente joven y a los intendentes”, señalaron desde ese sector, en línea con la idea de reposicionar al radicalismo a partir de liderazgos emergentes.

La figura de Valdés también atraviesa la discusión interna. En 2023 había competido por la presidencia de la UCR junto a Alfredo Cornejo, pero hoy se encuentra dentro de Provincias Unidas, mientras que sus diputados continúan en el bloque conducido por Pamela Verasay. Una dinámica que, tanto para aliados como para opositores, resulta difícil de explicar.

Pullaro, Valdés y la construcción de una estrategia nacional

En medio de las negociaciones, se supo que Pullaro viajó el miércoles a Corrientes para asistir al traspaso de mando entre los hermanos Valdés y, a la vez, insistir en su intención de convencer al gobernador saliente de asumir la conducción nacional. “Si Gustavo Valdés quisiera, no tengo dudas de que todo el partido lo apoyará como presidente de la UCR; va a depender de él”, afirmó ante la prensa el mandatario santafesino.

Sin embargo, desde Corrientes la respuesta fue determinante: “Gustavo no va a ser”. Con ese escenario ya definido, Pullaro activó su alternativa: la candidatura de Chiarella. Con 36 años y una gestión consolidada, el intendente de Venado Tuerto gobierna una ciudad de unos 100 mil habitantes en pleno corazón agroindustrial del sur santafesino. En 2023 logró su reelección con el 83% de los votos y en 2025 fue reconocido por la Red de Innovación Local (RIL) como uno de los alcaldes más innovadores de América Latina.

El desafío de conducir un partido atravesado por tensiones

El futuro presidente del Comité Nacional deberá enfrentar un partido con tensiones históricas, una representación parlamentaria debilitada y bloques fragmentados. También se sumará el desafío de sostener durante los próximos dos años un vínculo complejo con el gobierno de Javier Milei, en el que los cinco gobernadores radicales buscan proteger sus provincias y proyectar sus reelecciones para 2027.

En caso de asumir Chiarella, contaría con el apoyo de los gobernadores que integran Provincias Unidas, quienes lograron conformar un bloque de 22 diputados. El sector de Morales y Lousteau mantiene una postura más enfrentada a La Libertad Avanza, mientras que Pullaro opta por un vínculo “menos combativo” pero pragmático, a la espera de respuestas concretas del flamante ministro del Interior, Diego Santilli, con quien aún no mantuvo una reunión.

Zdero, Cornejo y las distintas posturas dentro del radicalismo

Entre los gobernadores, Leandro Zdero y Alfredo Cornejo son los únicos que no forman parte del armado de Provincias Unidas. El chaqueño mantiene cercanía política con Valdés, y el mendocino aparece como principal opositor a Morales y Lousteau. Si bien conserva un buen vínculo con Pullaro, considera que la alianza de centro que impulsó para la elección de octubre ya demostró sus límites. En esta instancia, no se involucró en la disputa por la presidencia del Comité, aunque evaluaba positivamente la posibilidad de que Valdés encabezara la conducción.

La estructura del plenario y el debate por la vicepresidencia

El Plenario de Delegados está compuesto por 102 representantes —con cuatro ausentes debido a la intervención de Tucumán— y reúne a delegados de todas las provincias, además de representantes de la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y UCR Diversidad.

Aunque la definición principal será la elección del nuevo presidente, también avanza otra discusión: el sector más identificado con el pañuelo verde busca imponer un nombre propio para la vicepresidencia. Ese espacio rechaza la postulación de Inés Brizuela y Doria por sus posiciones pro vida y promueve en cambio a Natalia Jañez, periodista fueguina de 39 años, delegada nacional de UCR Diversidad, militante de la Juventud Radical y una de las impulsoras del armado federal de UCR Mujeres y UCR Diversidad.