Luis Juez dejó el PRO y lanzó su monobloque para sumarse al interbloque de La Libertad Avanza

El senador cordobés Luis Juez oficializó su salida del PRO y conformó el monobloque Frente Cívico, que desde esta semana pasará a integrar el interbloque oficialista de La Libertad Avanza en el Senado. La decisión llega después de meses de señales políticas que anticipaban un distanciamiento definitivo del espacio amarillo.

El movimiento también ocurre tras los cruces públicos con referentes libertarios –entre ellos el influencer “Gordo Dan”– luego de que Juez apoyara el rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad, todavía sin fondos garantizados por el Gobierno nacional. El senador desactivó esa disputa, pero mantuvo el rumbo que ya había empezado a transitar a comienzos de año.

La reunión clave con Patricia Bullrich

Según reconstruyen fuentes parlamentarias, la definición se selló el miércoles por la tarde durante una visita de Juez al despacho de la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich. Allí quedó acordado que el cordobés no saltaría directamente al bloque violeta, sino que conformaría su propio monobloque y se integraría al interbloque oficialista.

Con este movimiento, La Libertad Avanza alcanzará 21 integrantes, triplicando los siete con los que Milei inició su primer bienio de gestión. La incorporación refuerza el músculo parlamentario del oficialismo en un escenario marcado por negociaciones permanentes con aliados y bloques provinciales.

Cómo empezó el distanciamiento con el PRO

La ruptura de Juez con el PRO se remonta a enero, cuando renunció a la presidencia del bloque en medio del enfrentamiento entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich por el rumbo electoral del partido. “Hay ciclos que se agotan”, había dicho entonces el cordobés antes de entregar la conducción a Alfredo De Angeli.

Tras reunirse con el expresidente, Juez prometió no abandonar las filas del PRO, pero la indefinición interna del partido lo empujó a tomar distancia. Con mandato vigente hasta 2027, podía darse el tiempo para calibrar su estrategia sin poner en juego su banca.

La aplastante victoria de La Libertad Avanza en Córdoba terminó de reactivar sus planes: el senador volvió a tender puentes con el oficialismo nacional en busca de una proyección provincial.

La mira puesta en la gobernación de Córdoba

Juez nunca ocultó su ambición para 2027. “El candidato de Milei, no sé si de una coalición o de un espacio más amplio, no sé, pero de Milei. Me encantaría que Milei pueda decir con orgullo ‘mi candidato a gobernador en Córdoba es el senador Luis Juez’”, expresó meses atrás.

Su alineamiento con el Gobierno nacional aparece así como parte de un armado más amplio, orientado a competir en la provincia donde Javier Milei logró uno de sus triunfos más contundentes en 2023 y mantiene un capital político sólido.

Qué pasó con el bloque del PRO

La salida de Juez deja al Frente PRO con apenas tres integrantes en la Cámara alta:

Enrique Martín Goerling Lara, presidente del bloque tras el fin del mandato de De Angeli.

Victoria Huala.

Andrea Cristina.

El reacomodamiento vuelve a exponer la crisis interna del PRO y su debilitamiento en la estructura legislativa nacional, mientras Bullrich consolida su influencia dentro del oficialismo libertario.