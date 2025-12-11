El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, vuelve a quedar bajo fuertes cuestionamientos tras la reciente sanción del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, que lo multó por incumplimientos administrativos y lo obligó a afrontar cargos millonarios. La resolución llega en el peor momento político del jefe comunal, mientras en el distrito crecen las denuncias por abandono, deterioro urbano, déficit habitacional e inseguridad.

El organismo que preside Federico Gastón Thea publicó las rendiciones de los 135 municipios bonaerenses y, entre ellas, la de Lincoln. Allí determinó que Serenal deberá pagar una multa de $450.000 “por una serie de incumplimientos en registros municipales y falta de respaldo bancario”. El golpe no termina ahí: el intendente también deberá responder por cargos que superan los $31,6 millones, originados en sentencias judiciales adversas por despidos. Ese monto deberá ser abonado de manera solidaria con su secretario Legal y Técnico, Diego Corral.

Los juicios laborales, iniciados desde 2015, eran un tema conocido en Lincoln. La mayoría de los fallos por despidos injustificados terminó obligando al municipio a desembolsar sumas millonarias. Ahora, el Tribunal de Cuentas los revisó y apuntó directamente a la responsabilidad política de Serenal y su equipo.

La sanción llega en un contexto crítico para la gestión. Como viene relevando GRUPOLAPROVINCIA.COM, los reclamos vecinales crecen: calles destruidas, barrios abandonados, basurales que se multiplican, inseguridad en aumento y un marcado desgaste del intendente radical después de casi una década en el poder.

El concejal de Fuerza Patria, Bernardo Baccello, lo sintetizó sin rodeos: “Venimos perdiendo diez años con Salvador Serenal. Lincoln no viene creciendo. Es una gestión apática, donde falta compromiso del intendente y de todos los funcionarios”. Para el edil, cada intento de impulsar políticas públicas choca contra un gabinete sin rumbo: “Cada funcionario que se compromete un poco, renuncia. No hay respaldo ni decisión política”.

Vecinos del barrio “René Favaloro” reclaman mantenimiento de calles.

Baccello describió una ciudad que avanza “despareja”, sostenida sólo por instituciones y el sector privado: “Lo poco que puede avanzar Lincoln es por el trabajo de la comunidad. Desde lo público cada vez tenemos más demandas que cuando Serenal asumió”.

Uno de los ejemplos más contundentes es el barrio René Favaloro. Según el concejal, a casi diez años de gestión, el barrio sigue sin cordón cuneta, asfalto, gas, cloacas, agua corriente ni mantenimiento de calles. “Cuando llueve, los vecinos no pueden salir; el municipio no se compromete a resolverlo”, remarcó. También denunció que fondos destinados por ley a infraestructura barrial fueron desviados a la construcción del Concejo Deliberante.

La concejal saliente del Frente Renovador, Jorgelina Carmisciano, coincidió en el diagnóstico: “Esta es la tercera gestión de Serenal y el denominador común es la apatía. Hay funcionarios que no están a la altura”. El déficit habitacional es, para ella, una de las deudas más graves: “Se repite en la ciudad cabecera y en los pueblos. El distrito es enorme y las respuestas no llegan”.

Sobre la inseguridad, fue tajante: “Los vecinos ya no viven tranquilos. Crecieron los robos, hurtos y entraderas. También aumentaron los delitos cometidos por menores”. A eso se suma el avance del consumo problemático de drogas, donde —según señaló— no hay políticas municipales de contención ni abordajes comunitarios.

Los microbasurales, el alumbrado deficiente y el “abandono” de los barrios periféricos completan el cuadro. “Vivimos en una ciudad sucia. Hay servicios caros, pero el municipio no los fortalece”, alertó Carmisciano.

En este contexto, la multa del Tribunal de Cuentas funciona como un golpe adicional a una gestión que ya venía en caída. Con un distrito atravesado por reclamos y un intendente cada vez más cuestionado, el escenario político en Lincoln se recalienta y marca el deterioro profundo de un gobierno que, según describen distintas voces, perdió el rumbo hace tiempo.