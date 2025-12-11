La tensión que atraviesa a La Libertad Avanza (LLA) volvió a quedar expuesta en su máxima crudeza. Aun después de la “pax armada” que intentaron sellar los sectores internos que responden a Karina Milei y Santiago Caputo, la disputa volvió a detonar en el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires: La Matanza.

En las últimas horas, Sebastián Pareja —mano derecha de la hermana del Presidente en territorio bonaerense— avaló la decisión de apartar del espacio a Leila Gianni, electa concejal y exsubsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano.

La jugada se aceleró luego de que Gianni decidiera romper con el bloque libertario y conformar una nueva bancada, “Alianza Libertad Republicana”, junto a los macristas Hernán Finocchiaro y Javier Ferreyra, y al libertario blue Ricardo Lococco. El movimiento cayó como una bomba dentro del esquema de LLA en el distrito, conducido por Luis Ontiveros, dirigente de máxima confianza de Pareja.

El trasfondo de una ruptura anunciada

La relación entre Gianni y la estructura oficial libertaria venía desgastada desde la campaña. Según reconstrucciones internas, la exfuncionaria se quejaba de maniobras que —a su criterio— buscaban boicotear su proyección política, desde excluirla de fotos proselitistas hasta limitar la participación de sus fiscales el día de la elección. En la intimidad, incluso deslizó sospechas sobre presuntas presiones en el ámbito de la Anses local.

Tras los comicios, Gianni buscaba presidir el bloque libertario en el Concejo Deliberante para posicionarse rumbo a 2027, pero el sector de Ontiveros impulsaba a Lorena Ramos —su pareja— para encabezar la bancada. Sin acuerdo posible y sin lograr que le otorgaran la vicepresidencia segunda del Concejo, decidió armar su propio espacio.

La respuesta del aparato fue inmediata. Desde la filial de LLA en la Tercera Sección difundieron un comunicado contundente: la concejal “no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar en nombre de nuestro espacio”, acusándola de “generar división interna” y afirmando que su paso por LLA fue “meramente circunstancial y electoral, sin militancia ni construcción territorial real”.

También remarcaron que “no posee domicilio en La Matanza”. De esta manera, Ramos quedó como presidenta del bloque libertario, acompañada por Gabriel Chaile y Jimena Alonso.

Gianni se planta: “No me fui a ningún lado”

Mientras la estructura partidaria aceleraba su apartamiento, Gianni salió a responder desde su cuenta de X con un mensaje dirigido a sus críticos: “NO ME FUI A NINGÚN LADO, siempre de la mano de nuestro Presidente, nuestro León”, aseguró.

Y explicó la creación del nuevo bloque junto a referentes del PRO y otro concejal libertario: “Durante los últimos meses quedó claro que no era posible desarrollar la labor legislativa de manera plena, ya que se imponían prácticas y modos de conducción que no comparto”.

Afirmó que su decisión tiene como objetivo “garantizar que la voz de los matanceros que abrazan las ideas de la libertad… se desarrolle sin condicionamientos” y sostuvo que prioriza “la pluralidad, el diálogo y el trabajo honesto”.

La polémica creció un día después de su asunción, cuando circularon imágenes de Gianni saludando a la vicegobernadora Verónica Magario y al intendente Fernando Espinoza. Rápidamente, dirigentes libertarios la tildaron de “kuka”. Desde su entorno, Gianni lo atribuyó a operaciones internas: “Para los que operan con el saludo, fue saludo protocolar… Claramente es una operación más en contra mío”.

Un conflicto que escala y expone el desorden libertario

A pesar de haber tenido acceso directo al Presidente —incluso visitándolo en Olivos durante su etapa como funcionaria—, la interna terminó por expulsarla del armado local.

Con la nueva fractura, LLA vuelve a mostrar un terreno minado en el distrito más populoso del país, mientras el oficialismo matancero observa desde afuera cómo la interna libertaria vuelve a devorarse a sus propios dirigentes.