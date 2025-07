Entrevista GLP. Robos, entraderas, delitos juveniles y droga en los barrios: advierten que Salvador Serenal no reacciona y la inseguridad se dispara en Lincoln

La gestión de Salvador Serenal es cada vez más cuestionada. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, una reciente encuesta lo ubicó entre los intendentes peor valorados de la región. En Lincoln crece el malestar, tanto en el sector rural —por caminos destruidos y tasas viales que no se traducen en mejoras— como entre los vecinos, que denuncian más delitos, menos servicios y una ciudad que se hunde en el abandono.

En ese contexto, la concejal del Frente Renovador, Jorgelina Carmisciano, trazó un duro diagnóstico. Acusó al intendente de encabezar una gestión “apática” y sin sensibilidad social, con funcionarios ausentes frente a problemas estructurales como el déficit habitacional, la inseguridad creciente, el aumento del consumo de drogas entre adolescentes y la falta de políticas de contención. También denunció un servicio de recolección caro e ineficiente y un fuerte deterioro del espacio público en los barrios más postergados.

—Concejal, ¿cómo evalúa la gestión de Salvador Serenal al frente del Municipio? ¿Cuáles cree que son sus principales falencias en la gestión diaria? ¿Qué reclamos predominan entre los vecinos cuando recorre los distintos barrios?

En principio, es la tercera gestión de este intendente, y un denominador común de las tres gestiones es la apatía. Es una gestión apática en un montón de aspectos como la falta de sensibilidad y funcionarios que no están a la altura de resolver algunas problemáticas que ya son casi históricas en nuestro distrito.

Una de las que se vienen repitiendo y creciendo dentro del distrito es el déficit habitacional. Es una demanda que veo no solo desde que soy concejal, sino también en mi profesión como trabajadora social. Y no es solo en la ciudad cabecera, donde hay muchísimos barrios que se van ampliando, sobre todo los barrios más populares, sino también en los pueblos del distrito.

Tenemos un distrito que es muy grande en extensión territorial, donde hay dos de los pueblos que quedan casi a 100 kilómetros de la ciudad cabecera, por lo tanto, eso también dificulta un montón de cuestiones que a los vecinos los van atravesando.

Y en los últimos años de gestión de este intendente, el tema de la seguridad también se ha ampliado como demanda de los vecinos. Eso se puede ver claramente, no solo en los hechos que se van sucediendo en la ciudad cabecera sino también en algunos pueblos del distrito. Es una demanda muy emergente, ya el vecino de Lincoln no vive tranquilo como se considera que a veces vivimos en los pueblos del interior.

—¿Han aumentado los delitos en el distrito? ¿De qué tipo? Lincoln suele percibirse como una ciudad tranquila, ¿ya no es así?

Exactamente. Ese imaginario que hay de algunas ciudades del interior ha cambiado. Por supuesto que siempre, cuando se habla de lo delictivo, de la seguridad, es multicausal el análisis. Pero sí, han crecido los delitos como robos, hurtos, entraderas en las casas. Hemos tenido diferentes hechos de personas que han sufrido ese tipo de delitos o situaciones de inseguridad.

Salvador Serenal, intendente de Lincoln.

Otro problema que se viene manifestando y viendo desde hace al menos un año, es un índice cada vez mayor de delitos cometidos por menores de edad. Eso también implica repensar otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad y con los derechos vulnerados de estos adolescentes que terminan en situaciones delictivas.

—Muchas veces la inseguridad está vinculada al avance del consumo de drogas. ¿Detectan un crecimiento de esta problemática en los barrios?

Sí, el consumo problemático de sustancias tóxicas es otro de los aspectos a analizar en un montón de cuestiones que estamos viendo en nuestros barrios, sobre todo en los sectores populares. Si bien el consumo problemático es de todos los sectores, en situaciones de vulnerabilidad social hace mayores estragos en la vida cotidiana y en los proyectos de vida.

Entonces también vemos que eso se está acrecentando, que incluso el consumo va tomando diferentes hábitos en los barrios, y también las sustancias que nuestros adolescentes o jóvenes consumen, por supuesto son de un alto nivel de toxicidad.

—¿El Municipio cuenta con algún plan de seguridad o de contención social para los sectores más vulnerables?

No, no hay una política pública desde el municipio que pueda dar respuesta a estas problemáticas. Por ejemplo, si bien hay un servicio de salud mental y un dispositivo de las infancias y las adolescencias dentro del hospital municipal, creo que sigue respondiendo a un paradigma viejo de la salud mental.

No se ven propuestas desde lo comunitario, no se aborda la dimensión comunitaria en estas problemáticas que la nueva ley de salud mental, por ejemplo, y de adicciones, plantea. Entonces no hay ningún espacio de contención en el territorio que actúe en ese sentido, por lo tanto, el consumo sigue estando, los adolescentes siguen estando bajo esas problemáticas.

El estado municipal no responde con propuesta de contención y una mirada integral, sino que el adolescente llega al hospital por guardia cuando hizo una crisis o cuando está en un alto nivel de consumo. No hay una política pública que hoy esté conteniendo y dando respuesta a esta problemática.

—¿Qué diagnóstico hace sobre el estado actual de los servicios básicos —como limpieza urbana, mantenimiento vial y alumbrado— tanto en los barrios urbanos como rurales?

Esa es otra cuestión que también se viene manifestando y que los vecinos y vecinas me hacen llegar. En la ciudad de Lincoln han crecido muchísimo los microbasurales. Estamos teniendo un problema en ese sentido, desde mi bloque lo he manifestado, he pedido informes a través de comunicaciones al municipio. Hay que trabajar muchísimo con la comunidad y educar.

Reclamo vecinal por calles intransitables en Lincoln.

También tenemos un sistema de recolección de residuos terciarizado, que brinda una empresa privada, que dentro de todo en lo que es la recolección y el barrido responde, sobre todo en la ciudad cabecera, pero igual los vecinos sienten a veces que vivimos en una ciudad sucia. Entonces hay un servicio que se está pagando caro, en una licitación que es millonaria, y el municipio lo debería aún fortalecer y mejorar.

En cuanto a otros servicios como el alumbrado, hay barrios que están totalmente abandonados, los más periféricos de la ciudad y algunos de los pueblos. No se ha avanzado en servicios públicos. En cualquier barrio que uno recorra encuentra un foquito en una de las cuadras y calles que no se pueden ni transitar en bicicleta. Hay un abandono en los servicios públicos, sobre todo en los barrios periféricos.

Sin embargo, en los diferentes espacios del peronismo en Lincoln hay muchísimos compañeros y compañeras que pueden representar a ese vecino que está desencantado con la gestión de Serenal, incluso aquel que lo ha votado en algún momento y que hoy no le cree más porque es su tercera gestión y no resuelve las problemáticas más urgentes y emergentes que se van planteando.