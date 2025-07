Entrevista GLP. Alerta en Berisso: denuncian que el agua "es intomable, tiene olor y color", mientras Fabián Cagliardi sigue de brazos cruzados

En Berisso, a Fabián Cagliardi ya no lo critican: lo fulminan. Como viene mostrando GRUPOLAPROVINCIA.COM, crecen las voces que lo acusan por “inoperancia” y lo tildan como “el peor intendente de la historia” por dejar a la ciudad a la deriva. Basura sin recolectar, apagones, calles inundadas e inseguridad sin control son apenas parte del cuadro. El malestar estalla también por la falta de gestión, de obras y de respuestas frente a una crisis urbana que no para de escalar.

En este contexto, el concejal Maximiliano Fernández, referente de Juntos por el Diálogo Federal, apuntó contra la falta de respuestas concretas ante el reclamo vecinal. Advirtió que el abandono se profundiza en los barrios más postergados, donde no entran ni las ambulancias tras una lluvia. Criticó el pésimo servicio de electricidad, denunció que el agua “es intomable” y señaló que, aunque el municipio tiene herramientas para exigir soluciones, no las usa ni con la fuerza ni con la frecuencia que debería.

—Concejal, en primera instancia, ¿cuál es su evaluación general de la gestión de Fabián Cagliardi al frente del municipio?

En principio, es un momento difícil el que se está viviendo, no sólo en el contexto de la provincia de Buenos Aires, sino en el país, ante el avance de distintos recortes, distintas posiciones por parte del gobierno nacional, lo que hace muy difícil llevar adelante un municipio.

Nosotros observamos que en el cotidiano hay un reclamo y una necesidad muy grande del vecino con respecto a la luminaria, a la reparación de calles. Venimos ahora de todo un día de lluvia, donde se generan algunas calles anegadas en la ciudad.

Hemos tenido una gran problemática con respecto al suministro de electricidad por parte de la empresa Edelap. Desde nuestro bloque hemos hecho presentaciones y hemos anticipado que estas situaciones se iban a dar con la llegada del invierno debido a los altos consumos.

Y entendemos que el municipio, la intendencia, tiene un desafío muy grande, que es la de tratar de navegar entre las problemáticas que le genera el gobierno nacional ante la falta de fondos a la provincia y a los municipios, y el reclamo de los vecinos que es justo y real.

—En materia de obras y de mantenimiento urbano, ¿considera que hay una distribución equitativa entre los distintos barrios o hay zonas relegadas de la ciudad?

No, Berisso ha crecido demográficamente muy desprolija con el pasar de los años, esto ha hecho que haya necesidades en común pero también grandes diferencias en los distintos barrios.

No es lo mismo El Carmen o Progreso en cuanto a la condición de calles que Berisso Centro, y eso se siente cuando hay lluvias, cuando hay problemáticas con gente que necesita la entrada de una ambulancia al barrio y no se puede. Y cuando no hay recursos para dar una continuidad de obra, esas diferencias se acentúan.

—Además del abandono del espacio público y la acumulación de basura, ¿cuáles son hoy las principales preocupaciones de los vecinos?

Hoy, con la llegada del invierno, la preocupación más grande es el tema del suministro energético de la luz, puntualmente, como lo es en el verano, la cuestión del agua, y cuando hablamos de los suministros no es solamente la falta, sino es la calidad de lo que las empresas están brindando.

Nosotros hemos realizado algunas mediciones con gente capacitada y hay suministro energético bajo o hay picos, hay falta de desarrollo o de mantención por parte de las líneas de cableado en los barrios, falta de generadores ante cuestiones de cortes de luz, algunos de los cuales no son programados.

Después, el servicio del agua es pésimo, el agua es intomable, es colora, tiene olor. Hay cuestiones que se van dando durante todo el año pero se acentúan en los meses de más necesidad.

—Ya hablamos de inseguridad en una entrevista anterior, ¿el municipio dio alguna respuesta concreta frente a esta problemática que sigue creciendo?

Justamente en la última sesión se trató la compra de patrulleros y el equipamiento para patrulleros nuevos. Con el tema de seguridad uno siempre está tratando de generar una prevención, de dar una mirada nueva, pero la inseguridad también es un problema mucho más profundo que pasa por lo cultural, pasa por lo económico y en los tiempos que se están viviendo creo que lamentablemente esas cuestiones van a ir creciendo, no van a ir desapareciendo.

La falta de poder adquisitivo es uno de los ejes fundamentales de la inseguridad, está a la vista y lamentablemente este municipio no pertenece a un universo paralelo, está dentro de este país y está padeciendo los mismos contextos que padecen todas las ciudades del país.

—¿Qué propuestas tiene su espacio para revertir este escenario y qué mensaje le daría hoy a los vecinos que están desencantados con la actual gestión?

Siempre estamos abiertos a caminar en el barrio que nos requieran y hablar con los vecinos y tratar de encontrar soluciones. Estamos en un momento en el que la necesidad de soluciones es urgente y cotidiana, en las problemáticas comunes, no es un momento de hablar de obras faraónicas ni de mirar grandes proyectos para grandes construcciones. Hay una necesidad en el inmediato de lo que es luminaria, arreglo de calles o una mejor calidad de agua.

—Respecto a la calidad del agua, ¿es responsabilidad del municipio o de otros organismos? ¿Cómo está actuando el Ejecutivo frente a esa situación?

Hay organismos, que son los entes controladores, tanto de energía como de agua. Nosotros tenemos que llegar a esos lugares, hacer los reclamos, pedir que se hagan observaciones, pedir que los entes controladores interpelen a las empresas, pedir que desde el Ejecutivo se le generen acciones legales cuando no cumplen con el servicio que tienen que prestar o las condiciones de servicio que tienen que prestar. Tenemos herramientas para hacerlo y eso hoy no se está dando ni con la frecuencia ni con el tono que se tendría que dar.