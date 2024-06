Entrevista GLP. “Falta de prioridades”, números que “no cierran” y una ciudad “totalmente paralizada”: apuntan contra la gestión de Fabián Cagliardi en Berisso

Entre las muchas críticas que Fabián Cagliardi ha recibido por su papel como intendente de Berisso se encuentran los cuestionamientos por la inseguridad, por su mala relación con los empleados municipales y por no cumplir sus promesas de campaña.

El concejal Matías Nanni (Juntos) brindó una entrevista a GRUPOLAPROVINCIA.COM en la que se explayó sobre la falta de una “visión de ciudad” por parte de la gestión de Cagliardi, quien, según dijo, “está pensando en su futuro político” en vez de ocuparse de los problemas de los berissenses.

–Matías, me gustaría un balance sobre esta gestión de Fabián Cagliardi de su parte, teniendo en cuenta que ya cumplió su primer periodo de gobierno y comenzaron los primeros meses de su segundo mandato. ¿Qué análisis puede hacer de su gobierno?

Bueno, nosotros lo venimos planteando ya hace muchos años: es un gobierno de la no gestión. Y se ha acrecentado aún más en este nuevo periodo, donde el intendente ha sido reelegido y vemos hoy una ciudad totalmente paralizada, donde no hay recolección de residuos, donde los vecinoos no obtienen respuesta, donde no hay obras, donde la calle está abandonada, donde aumenta la inseguridad.

La verdad que es el gobierno de la no gestión el de Fabián Cagliardi, donde todo el tiempo buscan excusas... Es una ciudad que no avanza, que no crece, y no tiene un plan definido hacia dónde ir. No tenemos una visión de ciudad que diga hacia dónde quiere ir el intendente.

Nosotros planteamos ya desde hace mucho tiempo una ciudad productiva, que vuelva a tener al puerto como el motor de crecimiento de la región, que mire hacia el río, que aproveche nuestros recursos naturales y los lugares maravillosos que tenemos para apuntalar el turismo, y que Berisso vuelva a crecer y vuelva a tener recursos genuinos, propios.

Hoy dependemos de la Provincia de Buenos Aires, y con la situación complicada que tiene nuestro país, por supuesto que hoy empeora.

–En este sentido, Matías, ustedes, desde el bloque, rechazaron la rendición de cuentas 2023, entre otros puntos, por la falta de prioridades. Por ejemplo, han señalado que el Ejecutivo priorizó el pago de una deuda a una empresa del propio Cagliardi o el giro de fondos al Partido Justicialista local.

Hubo muchas inconsistencias en la rendición de cuentas. Los números no eran los que el oficialismo decía. Nosotros, al analizar la rendición de cuentas, nos dábamos cuenta de que los números no cerraban como ellos decían.

Sí, por supuesto que vemos un montón de cuestiones de prioridades, porque, como vos decías, se pagó una deuda al Partido Justicialista, se pagó una deuda a la empresa del intendente, y no se pagó recursos para que haya comida para los comedores, u obras en las escuelas. Entonces, hubo una cuestión de falta de prioridades totales en la gestión de Cagliardi.

–¿Hoy está desconectado el intendente de la realidad local?

Sí, por supuesto. El intendente está pensando en su futuro político y está haciendo política nacional, cuando en realidad tiene que estar gestionando con los vecinos de la ciudad.

–En este sentido, ¿cómo están trabajando ustedes desde el bloque de Juntos, Matías? ¿Con qué proyectos a futuro? ¿Con qué necesidades de los vecinos por abordar?

Mirá, nosotros seguimos siempre en el trabajo de la cercanía con los vecinos, de estar cara a cara en cada barrio de la ciudad, y vamos a seguir en ese camino de estar en el día a día aportando las soluciones que podamos aportar y construyendo un proyecto político distinto.

Como te decía anteriormente, tenemos una visión de ciudad, de hacia dónde queremos ir. Tenemos muy en claro qué es lo que Berisso necesita y lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo.

Yo tengo 32 años. Soy joven. Ya tengo una campaña para intendente. Es un camino largo y estamos convencidos de que el proyecto que tenemos es muy bueno para la ciudad.

–Hoy ¿cuáles son las necesidades principales que le reclaman los vecinos al intendente cuando usted recorre los barrios, Matías?

Mirá, lo básico. La gente quiere recolección, la gente quiere seguridad y la gente quiere que el alumbrado público funcione.

No pide mucho la gente. El bericense necesita vivir en una ciudad linda, ordenada, tranquila. Y creo que eso es lo principal a lo que hay que apuntar. Es como en tu casa: hay que ordenar primero nuestra casa para después poder crecer y decir “Bueno, hago un segundo piso o refacciono el comedor”. Y así pasa con la ciudad. Tenemos que ordenar los servicios básicos para después seguir creciendo la infraestructura para que la ciudad esté cada vez más linda.

–¿Se nota el impacto de las políticas nacionales a nivel local?

Sí, se nota, por supuesto. En todos lados se nota, porque hay recortes nacionales que impactan en la ayuda social. Pero también es una cuestión que el oficialismo utiliza como excusa constantemente, cuando vemos desde hace cuatro años que no viene realizando ni obras, ni contención en lo social y demás.

Entonces, por supuesto que afecta, por supuesto que la situación nacional impacta en nuestra ciudad. Más cuando es una ciudad que depende de la coparticipación provincial y también de las ayudas nacionales, que este año por supuesto que no van a venir.