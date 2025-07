Desde su creación en 1995, el municipio de Ezeiza ha estado gobernado por una misma familia. Primero Alejandro Granados, y luego su hijo Gastón, consolidaron una estructura que lleva tres décadas al frente del distrito. Esa continuidad política se traduce —según voces locales— en falta de respuestas, abandono estructural y un deterioro creciente en áreas clave como salud, infraestructura y seguridad. A pesar del paso del tiempo, muchos barrios siguen sin cloacas, sin agua potable y con calles de tierra, lo que expone una gestión más preocupada por la estética que por las necesidades reales de los vecinos.

En ese contexto, desde GRUPOLAPROVINCIA.COM hablamos con Pablo López, coordinador local de La Libertad Avanza, quien expresó con dureza: “Lo que estamos observando es un marcado deterioro en la gestión, especialmente en estos últimos dos años”, y apuntó contra la falta de obras y la ausencia del Estado en los barrios alejados de la Ruta 205.

—¿Cuál es su visión general sobre la actual gestión de Gastón Granados al frente del municipio?

Lo que estamos observando es un marcado deterioro en la gestión, especialmente en estos últimos dos años. Si bien el retroceso ya venía desde hace tiempo, en este último período se profundizó. Uno de los puntos críticos es la salud pública. Acá hay muchas salitas, pero el problema es que no están funcionando como deberían: faltan profesionales y hay escasez de insumos.

—En sus recorridas por los barrios, ¿cuáles son los reclamos más frecuentes? ¿Hay zonas particularmente postergadas?

Sí, especialmente en las áreas alejadas del centro. Cuando te alejás unas seis cuadras de la ruta 205, que atraviesa el distrito, los problemas se repiten: calles sin asfaltar, falta de cloacas y agua potable. Son carencias básicas que siguen sin resolverse. Hace años se inició un plan de obras de cloacas, pero se paralizó. Hoy, muchos barrios carecen de cloacas y el acceso al agua potable sigue siendo un problema. En lugar de enfocarse en esas prioridades, se sigue maquillando lo visible, lo que está a la vista.

Barrios de Ezeiza con basura y sin asfalto.

—¿Y cómo está la situación en materia de seguridad? ¿Se incrementaron los delitos y el consumo de drogas?

La inseguridad siempre estuvo presente, pero ahora es más visible. Tal vez no haya hechos violentos graves como en otros lugares, pero sí aumentaron los pequeños robos, el “raterío”. Y si no se actúa a tiempo, esos delitos menores se van agravando. El problema es que el enfoque está mal. Hay que trabajar más dentro de los barrios, ahí es donde empiezan los conflictos.

—Teniendo en cuenta que Granados proviene de una familia con más de tres décadas en el poder local, ¿cree que Ezeiza necesita un recambio político profundo?

Sin dudas, estar 30 años en el poder no es sano para nadie. Ellos gobiernan como si el municipio fuera de su propiedad, no de los vecinos. Siempre son los mismos quienes los rodean, quienes los aconsejan. Y eso estanca el crecimiento. Ezeiza dejó de desarrollarse hace 15 años, solo creció Canning, el resto del distrito apenas se mantuvo. Hace falta renovación: gente nueva, con ideas frescas, con capacidad y compromiso para aportar.

Alejandro y Gastón Granados, 30 años de poder en Ezeiza.

—¿Y cree que La Libertad Avanza está preparada para aportar esa transformación y mejorar la calidad de vida en el distrito?

Absolutamente. La Libertad Avanza, más allá de no venir de la política tradicional, está en permanente formación. Se capacita, incorpora profesionales, convoca a personas idóneas en cada área, con vocación de servicio. Hay un equipo que quiere construir, aportar, hacer Patria. Si hacés lo mismo durante 30 años, vas a tener siempre el mismo resultado. No se trata de hacer maravillas, sino de accionar. Hoy no se acciona, y no sabemos si es por falta de voluntad o porque directamente no les interesa. Quizás no les conviene hacer obras en los barrios alejados de la 205, pero nosotros queremos cambiar esa lógica. Para eso, tenemos que competir, ganar y ponernos a trabajar de inmediato.