Escala la pelea por la deuda y crece el rechazo bonaerense al freno de Milei
El Gobierno nacional endureció su postura sobre el endeudamiento bonaerense y desató el rechazo del peronismo. Kicillof, Bianco y Galmarini alertan por el impacto en la Provincia.Política11 de diciembre de 2025Pamela Orellana
La disputa entre la Casa Rosada y la provincia de Buenos Aires por el pedido de endeudamiento sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de alta tensión política. Tras el rechazo del Gobierno nacional al financiamiento solicitado por Axel Kicillof —ya aprobado por la Legislatura bonaerense— el peronismo provincial salió a cuestionar con dureza la decisión de Javier Milei y advirtió sobre el impacto que puede tener en la situación económica del distrito más grande del país.
El cortocircuito se profundizó luego de que el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, apuntara directamente contra el gobernador. “Le recordamos al gobernador (…) que sin déficit no hay nueva deuda”, afirmó, y negó toda posibilidad de una reunión con Kicillof por considerar que “no tiene mucho sentido”, ya que, según él, en la Provincia “lo único que les importa es que al Gobierno le vaya mal”.
La respuesta de Kicillof llegó horas después y marcó el tono del reclamo bonaerense. El mandatario advirtió que la decisión libertaria coloca a las provincias “en una situación financiera crítica” y se preguntó: “¿De qué me están hablando, si son endeudadores seriales?”.
También recordó que el pedido provincial “incluye los vencimientos de 2026, el remanente del corriente año y los créditos correspondientes a organismos como Autopistas de Buenos Aires S.A.”, y remarcó que “ni es un sobreendeudamiento, ni es algo que esté fuera de lo que habitualmente se hace”.
Rechazo del peronismo bonaerense
Las críticas al Ejecutivo nacional se multiplicaron dentro del oficialismo provincial. Carlos Bianco, ministro de Gobierno, sostuvo que la Provincia “tiene superávit económico” y aclaró que el financiamiento solicitado “es para pagar la deuda de (María Eugenia) Vidal”.
En esa línea, cuestionó la postura libertaria y apuntó: “Si el Gobierno nacional no tiene déficit, ¿por qué salen a tomar deuda en los mercados, o por qué le pidieron 20 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y otro tanto al Tesoro de los Estados Unidos?”.
La dirigente del Frente Renovador, Malena Galmarini, fue más allá: advirtió que si Nación no autoriza el endeudamiento, será “claramente el desprecio del presidente Milei (…) por las y los bonaerenses”. Subrayó que la negativa no afectaría a un solo actor político: “No es en contra de un Gobernador, no es en contra de una Legislatura, es claramente en contra de todos aquellos que vivimos en la provincia de Buenos Aires”.
La senadora bonaerense Mónica Macha también alertó sobre el posible impacto para el distrito. Dijo que están “a la expectativa de que el Gobierno Nacional autorice el Endeudamiento de la Provincia”, porque de no hacerlo podría generar “una situación muy crítica”. Y agregó que el “empobrecimiento” generado por la política económica nacional está dejando a las provincias “muy ajustadas al gestionar”.
Por su parte, el diputado provincial Juan Malpeli recordó que “dieciséis provincias pidieron financiamiento este año” y que las jurisdicciones “no se endeudan porque quieren, sino porque no les alcanza”. Señaló que el pedido bonaerense es clave: “Es para pagar salarios, aguinaldos, continuar obras, cerrar el ejercicio financiero y proyectar los próximos años”. También cuestionó que Nación tome deuda sin pasar por el Congreso, mientras exige estrictos requisitos a las provincias.
Incluso desde la Quinta Sección surgieron cuestionamientos. Un intendente aseguró que “el Gobierno nacional, que vive del endeudamiento, quiere impedirle” a la Provincia acceder a ese recurso, calificó la maniobra como “un intento más de asfixiar a Kicillof y a millones de bonaerenses” y planteó que el trasfondo es “impedir que se vea otro modelo y una alternativa”.
Nación endurece el mensaje
La tensión aumentó aún más tras las conclusiones del Consejo de Mayo, que incorporó una advertencia directa a las provincias: deberán congelar el gasto real si quieren acceder a Aportes del Tesoro Nacional y permisos de endeudamiento. El documento incluso contempló sanciones penales para funcionarios que habiliten gastos no presupuestados.
En ese marco, Adorni volvió a cruzar a Kicillof y rechazó incluirlo en la ronda de reuniones con gobernadores. Según el Gobierno nacional, la Provincia habría aumentado su gasto corriente en el primer semestre, algo que desde La Plata calificaron como “humo para la tribuna”.
