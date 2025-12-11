Abad: "Sigamos cuidando la democracia"
El senador nacional por la provincia de Buenos Aires (UCR), Maximiliano Abad, se refirió al 42 aniversario del retorno de la vida democrática en Argentina.Legislativas11 de diciembre de 2025Soledad Castellano
Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el senador nacional por la provincia de Buenos Aires (UCR), Maximiliano Abad, se refirió al 42 aniversario del retorno de la vida democrática en Argentina.
Concretamente, el legislador radical indicó "El 10 de diciembre de 1983 no ganó un hombre: ganó un pueblo. Ese día recuperamos la democracia y, con ella, la posibilidad de volver a soñar un país donde los derechos, las instituciones y la libertad fueran el punto de partida".
Abad comentó "A 42 años de la asunción de Raúl Alfonsín, reafirmo mi convicción profunda: cuando gana la democracia, ganamos todos. Sigamos cuidándola y honrando el mandato colectivo #DemocraciaParaSiempre".
Día de la Restauración de la Democracia
El Día de la Restauración de la Democracia es un día oficial de celebración en Argentina que conmemora el 10 de diciembre de 1983, día en que se retiró la última dictadura que gobernó el país y asumió sus funciones el presidente Raúl Alfonsín, las dos cámaras del Congreso de la Nación, los gobernadores y legislaturas de las 22 provincias que existían en ese momento y las autoridades municipales democráticas.
La Corte Suprema dictatorial había cesado dos días antes, mientras que la nueva Corte Suprema designada por el presidente Alfonsín con acuerdo del Senado, asumió el 23 de diciembre.
Desde ese día la Argentina mantiene un régimen constitucional democrático, en lo que constituye el período democrático más extenso de su historia. Luego de que se sancionara la Ley de Voto Secreto y Obligatorio para Varones en 1912, las experiencias democráticas fueron sistemáticamente interrumpidas por golpes de Estado cívico-militares. La última sublevación militar se produjo en 1990.
El día fue establecido por la Ley n.º 26.323 sancionada el 19 de diciembre de 2007. La fecha coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos y la tradicional Marcha de la Resistencia, organizada por las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo.
El oficialismo acelera y define doble sesión para aprobar el Presupuesto 2026
El Gobierno mete quinta a fondo: doble sesión, apuro por el Presupuesto 2026 y pulseada por leyes fiscales. Semana caliente en Diputados y rosca al rojo vivo.
Cruce político: Luis Juez cuestionó a Villarruel y afirmó que fue “devorada por el personaje”
El senador cordobés analizó la ruptura entre la vicepresidenta y Javier Milei, cuestionó la influencia de su entorno y sostuvo que el poder la llevó a perder el foco institucional.
Bugallo celebró la nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo
El diputado provincial de la CC, Luciano Bugallo, aseguró que se trata de una "muy buena noticia" y dijo que "debería ser acompañada por una Ley del Congreso de la Nación, para dar previsibilidad, evitar especulaciones o vuelta atrás en futuros gobiernos".
Presupuesto y reforma laboral: las batallas que arrancan hoy
Sesiones extras al rojo vivo: Milei busca aprobar su primer Presupuesto y avanzar con la reforma laboral en un Congreso que promete chispazos.
Entrevista GLP. "Nos sentimos respaldados": Stadnik agradeció el apoyo provincial tras el tornado en Carlos Casares
El mandatario local valoró la coordinación con Seguridad, Desarrollo de la Comunidad y Banco Provincia para asistir a las familias y comercios afectados. "Yo ya pasé una inundación y ahora un tornado, pero no me asusta porque sé que detrás nuestro hay un Estado presente", afirmó.
Dos años de Milei: qué revela la última encuesta sobre el rumbo del país
Una nueva encuesta marca el pulso del país: bronca, esperanza y un duro juicio al rumbo de Milei. Datos que prenden fuego la discusión política en Argentina.
Quiénes son los intendentes mejor y peor valorados en diciembre
El nuevo ranking de CB Consultora dejó ganadores claros y caídas durísimas. Enterate qué intendentes cierran el año arriba y quiénes no repuntan.