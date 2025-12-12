Máximo Kirchner convocó al PJ bonaerense y se acelera la definición de elecciones internas
La convocatoria llegó en medio de la presión interna y del pronunciamiento del PJ de Florencio Varela, que reclamó fijar ya la fecha para las elecciones partidarias.Política12 de diciembre de 2025Pamela Orellana
El Partido Justicialista bonaerense se encamina a una semana decisiva. Tras días de tensión y movimientos internos cada vez más visibles, Máximo Kirchner convocó para el viernes 19 a una reunión clave del Consejo Provincial del PJ, con un temario que incluye la fijación de una fecha para las elecciones partidarias.
La cumbre, que se llevará a cabo en Malvinas Argentinas con Leonardo Nardini como anfitrión, llega en pleno reacomodamiento del peronismo bonaerense y en un escenario donde el kicillofismo ya venía activando su propio operativo para forzar la renovación de autoridades.
La citación llegó el jueves por la noche a través de WhatsApp y mail enviados a los consejeros. En el mensaje se detallaba que la reunión será el viernes 19 a las 14 en la Casa de Cultura y Arte de Malvinas Argentinas, ubicada en Los Polvorines.
“Por indicación del compañero presidente Máximo Kirchner, invitamos a usted a la reunión de Consejo Provincial”, señalaba la convocatoria firmada por los apoderados Eduardo G. A. López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli, Patricia García Blanco y Ulises “Coco” Giménez.
El temario incluye la lectura del acta anterior, un homenaje a Juan José Mussi, la convocatoria a elecciones partidarias y un análisis de la coyuntura nacional. Cerca de Máximo Kirchner dejaron trascender que las fechas posibles para los comicios internos se ubican entre febrero y marzo de 2026 —22 de febrero o 1 y 8 de marzo— aunque todo continúa en el terreno de las especulaciones.
El operativo del kicillofismo y la jugada que desactivó la presión
La convocatoria de Máximo llegó justo cuando un sector del kicillofismo avanzaba en la elaboración de un documento para exigir públicamente el llamado a elecciones. La idea era recolectar firmas de intendentes y referentes territoriales. Sin embargo, el mensaje de los apoderados del PJ prácticamente desactivó la movida antes de que tomara volumen, dejando sin efecto la estrategia del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que buscaba presionar de manera abierta.
Quien sí se adelantó fue Julio Pereyra, presidente del PJ de Florencio Varela, que junto al intendente Andrés Watson difundió una carta reclamando comicios. “El Justicialismo varelense (…) considera indispensable garantizar la plena vigencia de los mecanismos electorales partidarios”, señalaron en un texto titulado “Elecciones, Sí”. Allí también remarcaron que, ante el “difícil momento” que atraviesa la Argentina, solo la “participación activa y democrática, la organización y la unidad” permitirán defender los derechos conquistados.
Los nombres en danza y el rol de Kicillof en la interna
Mientras la fecha de elecciones comienza a perfilarse, el armado para la nueva conducción del PJ bonaerense ya mueve fichas. En los últimos días, el nombre de Verónica Magario ganó impulso dentro del kicillofismo como posible sucesora de Máximo Kirchner. Según dirigentes del espacio, la vicegobernadora estaría dispuesta a competir por el cargo.
Del otro lado, el kirchnerismo aún sostiene que Máximo continuará al frente hasta que se concrete el recambio e incluso lo ubican como un candidato viable para renovar mandato. El propio diputado recordó en noviembre que hubo un acuerdo previo con Axel Kicillof para su continuidad: “En su momento se charló, cuando fue el cierre de listas… Si no lo quieren hacer, qué sé yo, no sé. Mirá, yo a esta altura ya me he sentado en tantas mesas que se acuerdan tantas cosas y a las 12 horas todos se desdicen”.
En paralelo, otros dirigentes buscan posicionarse como alternativas capaces de romper la tensión entre kicillofismo y kirchnerismo. Entre ellos, Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar), todos dispuestos a jugar como opciones de unidad en una interna que, aunque ordenada, se perfila intensa.
