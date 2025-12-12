Milei reordena el Gabinete y confirma a Scioli con un cargo "ad honorem"
Javier Milei movió el tablero y oficializó cambios fuertes en el Gabinete: Scioli vuelve ad honorem y se suman nuevos secretarios clave. Enterate qué pasó.Política12 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Gobierno nacional oficializó este jueves una nueva tanda de modificaciones en el Gabinete, en una jornada marcada por designaciones simultáneas en áreas estratégicas. La más destacada fue el regreso de Daniel Scioli, quien asumirá como secretario de Turismo y Ambiente de la Jefatura de Gabinete, con carácter “ad honorem”, según quedó establecido en el Decreto 872/2025 publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei.
La incorporación de Scioli se suma a una serie de movimientos internos que buscan reordenar funciones y reforzar áreas clave en el tramo final del año político.
Las designaciones en la Jefatura de Gabinete
En paralelo, el Decreto 871/2025 aceptó la renuncia de Javier Lanari como subsecretario de Prensa y oficializó su promoción al cargo de secretario de Comunicación y Prensa. El cambio regirá desde el 6 de diciembre y apunta a fortalecer la estructura comunicacional del Gobierno, en un área que Milei considera central para su estrategia pública.
Nuevo secretario de Asuntos Estratégicos
La Jefatura de Gabinete también sumó a Ignacio Devitt como secretario de Asuntos Estratégicos a partir del 6 de diciembre, un rol que, al igual que el de Scioli, será desempeñado “ad honorem”. La designación quedó formalizada mediante el Decreto 870/2025.
Con estas incorporaciones, la Jefatura continúa ajustando su organigrama con perfiles técnicos y políticos que ya venían colaborando con el oficialismo.
Cambios en Economía y Salud: Un nuevo responsable en Asuntos Nucleares
El Ministerio de Economía también registró un movimiento relevante: Federico Matías Ramos Nápoli fue designado como secretario de Asuntos Nucleares, de acuerdo con el Decreto 875/2025. La cartera que conduce Economía suma así un nuevo funcionario para coordinar un área sensible en materia tecnológica, regulatoria y de cooperación internacional.
Reordenamiento interno en Salud
En el Ministerio de Salud, el Decreto 874/2025 nombró a Rodrigo Alberto Sbarra como subsecretario de Coordinación Administrativa. Su llegada apunta a reforzar la gestión interna y los procesos operativos de la cartera.
Decretos firmados y una reorganización más amplia
Todas las designaciones fueron firmadas por el presidente Javier Milei junto a los responsables de cada ministerio. Los cambios reflejan una reorganización más amplia dentro del Gobierno en las semanas previas al inicio del calendario legislativo de verano, un período que exigirá coordinación entre las distintas áreas del Ejecutivo.
Las nuevas incorporaciones —algunas ad honorem y otras con responsabilidades técnicas específicas— consolidan un esquema que busca ajustar la estructura administrativa y reforzar sectores clave de la gestión.
Fernández Sagasti juró como nueva representante del Senado en el Consejo de la Magistratura
Anabel Fernández Sagasti juró en el Consejo de la Magistratura y se reacomoda el mapa judicial. Rosatti lideró un acto cargado de señales políticas.
El giro militar de Milei: Presti juró en Defensa con apoyo de EE.UU.
Presti asumió en Defensa con uniforme y respaldo político. Se viene un giro castrense fuerte y un reordenamiento que ya mete ruido en la tropa.
“Resultados lapidarios”: el fallo por fumigaciones en Tandil deja a Lunghi contra las cuerdas
La Procuración bonaerense recomendó suspender la ordenanza que regula las fumigaciones en la ciudad. El dictamen advierte que los agroquímicos aplicados cerca de espejos y cauces naturales no cumplen con los estándares de protección y reabre la preocupación por la calidad del agua en los balnearios, donde muchos vecinos se bañan durante el verano.
Magario repasó seis años de gestión y destacó nuevas obras educativas en la Provincia
La vicegobernadora bonaerense destacó junto a Axel Kicillof el camino iniciado hace seis años y remarcó la apertura de un nuevo jardín en Necochea y avances en Lomas de Zamora.
Amenazas a Milei: otro arresto en el Conurbano
Operativo en González Catán: cayó el usuario que prometía matar a Milei. Seguimiento digital, allanamiento y tensión creciente en la seguridad presidencial.
Un estudio reveló el perfil político del votante que rechaza a Milei
Una encuesta de CELAG destapó cómo piensan millones de argentinos que rechazan a Milei: bronca económica, rechazo a privatizaciones y pedido de unidad.
Apertura 2026 confirmado: fechas, clásicos y el día del Boca–River
El calendario fue oficializado tras el sorteo del 10 de diciembre y contempla interzonales, clásicos y el inicio de la competencia el 24 de enero.