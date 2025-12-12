El Gobierno nacional oficializó este jueves una nueva tanda de modificaciones en el Gabinete, en una jornada marcada por designaciones simultáneas en áreas estratégicas. La más destacada fue el regreso de Daniel Scioli, quien asumirá como secretario de Turismo y Ambiente de la Jefatura de Gabinete, con carácter “ad honorem”, según quedó establecido en el Decreto 872/2025 publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei.

La incorporación de Scioli se suma a una serie de movimientos internos que buscan reordenar funciones y reforzar áreas clave en el tramo final del año político.

Las designaciones en la Jefatura de Gabinete

En paralelo, el Decreto 871/2025 aceptó la renuncia de Javier Lanari como subsecretario de Prensa y oficializó su promoción al cargo de secretario de Comunicación y Prensa. El cambio regirá desde el 6 de diciembre y apunta a fortalecer la estructura comunicacional del Gobierno, en un área que Milei considera central para su estrategia pública.

Nuevo secretario de Asuntos Estratégicos

La Jefatura de Gabinete también sumó a Ignacio Devitt como secretario de Asuntos Estratégicos a partir del 6 de diciembre, un rol que, al igual que el de Scioli, será desempeñado “ad honorem”. La designación quedó formalizada mediante el Decreto 870/2025.

Con estas incorporaciones, la Jefatura continúa ajustando su organigrama con perfiles técnicos y políticos que ya venían colaborando con el oficialismo.

Cambios en Economía y Salud: Un nuevo responsable en Asuntos Nucleares

El Ministerio de Economía también registró un movimiento relevante: Federico Matías Ramos Nápoli fue designado como secretario de Asuntos Nucleares, de acuerdo con el Decreto 875/2025. La cartera que conduce Economía suma así un nuevo funcionario para coordinar un área sensible en materia tecnológica, regulatoria y de cooperación internacional.

Reordenamiento interno en Salud

En el Ministerio de Salud, el Decreto 874/2025 nombró a Rodrigo Alberto Sbarra como subsecretario de Coordinación Administrativa. Su llegada apunta a reforzar la gestión interna y los procesos operativos de la cartera.

Decretos firmados y una reorganización más amplia

Todas las designaciones fueron firmadas por el presidente Javier Milei junto a los responsables de cada ministerio. Los cambios reflejan una reorganización más amplia dentro del Gobierno en las semanas previas al inicio del calendario legislativo de verano, un período que exigirá coordinación entre las distintas áreas del Ejecutivo.

Las nuevas incorporaciones —algunas ad honorem y otras con responsabilidades técnicas específicas— consolidan un esquema que busca ajustar la estructura administrativa y reforzar sectores clave de la gestión.