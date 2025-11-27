Susbielles: "Es momento de trabajar en equipo, de buscar y construir juntos"
Con fondos por más de $15.500 millones para 2026 y nuevas instancias de participación, Bahía Blanca refuerza su infraestructura y celebra un encuentro cultural europeo que integra a emprendedores y sectores locales.Municipales27 de noviembre de 2025Andrés Montero
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, confirmó un importante acuerdo con el sector productivo de la ciudad, en una jornada donde el Municipio avanzó junto a las empresas en la creación de un fondo especial destinado exclusivamente a obras hidráulicas. Según detalló, se trata de una articulación clave con referentes de la Unión Industrial y la Cámara de Permisionarios, que permitirá concretar un aporte extraordinario del Polo Petroquímico para los próximos dos años.
Tal como anunció el jefe comunal, el fondo tendrá como objetivo enfrentar las consecuencias de la reciente catástrofe climática y contribuir a preparar mejor a Bahía Blanca ante futuras precipitaciones. Para 2026, el Polo Petroquímico aportará $12.500 millones de pesos extraordinarios, monto que volverá a repetirse —en términos equivalentes— durante 2027. A esto se suma un aporte adicional del sector cerealero: para el año 2026, las firmas del rubro realizarán una contribución extraordinaria de $3.000 millones.
Además, se constituirá una comisión de seguimiento con participación del Concejo Deliberante para garantizar transparencia en el uso de los fondos y acompañar la ejecución de las obras. Susbielles destacó el valor estratégico de este trabajo conjunto, al afirmar que “hoy reafirmamos el rol de las empresas como aliadas estratégicas en el renacer de Bahía Blanca”, poniendo énfasis en la necesidad de avanzar con una infraestructura acorde a las necesidades de la comunidad.
Una estrategia de trabajo compartido
En el anuncio, Susbielles remarcó que es “momento de trabajar en equipo, de buscar y construir juntos las obras de infraestructura que nuestra comunidad necesita y merece”. La articulación entre Municipio y sector productivo se proyecta así como un paso central para sostener el desarrollo local en un contexto donde los eventos climáticos extremos ya representan un desafío permanente.
Los aportes extraordinarios permitirán contar con fondos específicos y previsibles para obras de carácter estructural, al tiempo que consolidan un vínculo entre el sector privado y el público para la planificación de la ciudad.
La Misión Tipicitá llegó a Bahía Blanca en el marco de la Semana de la Cocina Italiana
En paralelo al acuerdo productivo, Bahía Blanca vivió una jornada cultural relevante con la llegada de la “Misión Tipicitá en Argentina 2025”, una iniciativa impulsada por @italyinbblanca. La visita se realizó en el marco de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, un evento internacional que celebra la tradición gastronómica y la interacción cultural entre Italia y diversas ciudades.
En este encuentro participaron sectores productivos, gastronómicos, culturales y del entretenimiento, además de emprendedoras bahienses que representaron a la ciudad en el festival realizado en Fermo. Tal como valoró Susbielles, se trató de un reconocimiento al trabajo local y una oportunidad para fortalecer lazos con ciudades hermanas, mostrando “todo lo que Bahía es capaz de crear, producir y proyectar”.
Intercambio, producción y talento local
El evento puso en foco el espíritu emprendedor de la ciudad y fomentó el intercambio de experiencias entre actores clave del entramado productivo y cultural. Susbielles celebró “la construcción de puentes culturales que nos permiten seguir creciendo y enriqueciéndonos”, un mensaje que acompañó la invitación a participar de las actividades abiertas al público.
La Semana de la Cocina Italiana continuará este viernes en el Dow Center desde las 18.30, donde se compartirán sabores, experiencias y el talento de la comunidad bahiense, en una jornada que busca unir tradición, gastronomía y desarrollo.
Infraestructura y proyección internacional en una misma agenda
Mientras avanza la creación de un fondo para obras hidráulicas con aportes extraordinarios del sector productivo, Bahía Blanca también profundiza su presencia en eventos internacionales que resaltan el trabajo local. Entre la planificación de obras clave y la participación en iniciativas culturales globales, la ciudad se posiciona con una agenda que combina desarrollo, identidad y cooperación.
