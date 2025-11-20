El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, encabezó la entrega de diez nuevos autos destinados a la Dirección de Tránsito, en un acto realizado en el Parque Independencia. De la presentación participaron Martín Pacheco, director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata; Fabián Lliteras, subsecretario de Transporte y Movilidad Urbana; y Mercedes Azpeitia, directora de Tránsito. El jefe comunal detalló además el plan para reforzar los operativos viales, avanzó sobre obras pendientes e insistió en la importancia del proyecto para aumentar la alícuota a las empresas del Polo.

Durante el anuncio, Susbielles destacó el significado de la inversión y recordó la situación del Municipio tras el temporal: “Para nosotros es un día importante, creo que todos saben que después del 7 de marzo todo el equipamiento municipal realmente fue diezmado”. Subrayó que, gracias a la moratoria y a “una administración ordenada”, la comuna comienza a recuperar herramientas esenciales para el funcionamiento cotidiano.

En relación con el tránsito, el intendente afirmó que se trata de “una de las grandes problemáticas de la ciudad” y explicó que el gobierno local trabaja con un programa integral que combina educación, prevención y operativos en calle. Sostuvo que “un aumento de los controles no refleja una merma en la cantidad de accidentes”, por lo que se optó por ampliar el enfoque hacia tareas multidisciplinares. Además, resaltó el rol del CeUM, al señalar que ha permitido “identificar claramente quiénes son muchas veces los responsables que están promoviendo acciones temerarias”, lo que derivó en allanamientos preventivos. También remarcó que, “en materia de picadas de automóviles en las últimas semanas se han reducido”.

Entre los factores que más influyen en los siniestros, el jefe comunal mencionó el alcohol y la distracción por el uso del celular al volante. “Hay muchos siniestros que tienen que ver con el impacto de autos estacionados o situaciones que no son fáciles de explicar”, afirmó, y remarcó la importancia de sostener campañas y presencia territorial. Los nuevos vehículos —adquiridos mediante leasing por “nuevamente 250 millones de pesos”— se sumarán a esa estrategia para fortalecer los controles.

De cara a las fiestas de fin de año, confirmó que ya se están organizando operativos nocturnos y acciones preventivas. “La idea es poder trabajar mucho en la comunicación, en la prevención, en los operativos, en tener presencia”, señaló. También respondió a los jóvenes que pidieron un espacio para realizar picadas en un área alejada: “Lo ideal sería generar esos mecanismos de convivencia, lo que no van a encontrar en este gobierno es un gobierno que mire para otro lado”.

Susbielles también se refirió al proyecto para aumentar la alícuota a las empresas del Polo y se mostró confiado en su aprobación. “La ciudad sin duda lo necesita, es un momento duro en el cual se necesitan recursos extraordinarios”, sostuvo. Explicó que la iniciativa permitiría financiar 13 obras hidráulicas por 27 mil millones de pesos y remarcó que se realizó “un trabajo profundo” para sectorizar la ciudad en ocho zonas. Además, defendió que el Municipio viene “cuidando el bolsillo de los vecinos” con exenciones para jubilados, comerciantes y gastronómicos.

En otro tramo, el intendente abordó el cierre de Yaguar y la obra nacional pendiente en ese sector. “Esa obra debe realizarse”, afirmó, y advirtió que si Nación no la concreta, el Municipio enviará un proyecto para aplicar una tasa especial al transporte y la carga. “En caso de no tener respuesta, entendemos que en marzo o abril la estaríamos mandando al Concejo Deliberante”, señaló, asegurando que agotarán todas las instancias: “Vamos a usar todas las herramientas necesarias para defender el interés de los bahienses”.

Mientras tanto, el Ejecutivo local también avanza con obras de integración urbana. En una publicación reciente, Susbielles destacó el trabajo conjunto con OPISU y el financiamiento del gobierno provincial de Axel Kicillof. Tras la construcción de desagües pluviales, esta semana avanzaron los trabajos de pavimentación en Nicolás Levalle, una arteria clave para la circulación del barrio.

La obra de pavimentación incluye 16 cuadras: Nicolás Levalle, entre 18 de Julio y Pedro Pico, y Undiano entre Arias y Nicolás Levalle. En paralelo, los desagües pluviales contemplan la construcción de 1259 metros de cañería de hormigón, 14 cámaras de inspección, 24 sumideros y una alcantarilla. “Más infraestructura para un mejor futuro”, sintetizó Susbielles en relación a estos avances.