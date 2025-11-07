El intendente Federico Susbielles detalló los principales aspectos del Presupuesto y la Ordenanza Fiscal Impositiva para 2026. Acompañado por integrantes de su gabinete y legisladores, anunció medidas que incluyen exenciones, alivios fiscales y un ambicioso paquete de obras con fondos municipales y provinciales.

“Es una hoja de ruta de una reconstrucción posible, el inicio de un camino con los recursos existentes y que siga trabajando en sumar actores, herramientas y el financiamiento que aún falta”, afirmó al presentar el proyecto que será elevado al Honorable Concejo Deliberante.

Composición del Presupuesto 2026

El Presupuesto general asciende a $344.461.123.616,40. Según lo expresado por el jefe comunal, un 22,7% se destinará a obras públicas y los recursos se distribuyen en cuatro ejes definidos:

-Presupuesto ordinario: $277.461.123.616,40

-Obras provinciales de ejecución municipal: $40.000 millones

-Programa extraordinario de reconstrucción hidráulica: $27.000 millones

-Fondo Educativo: $7.200 millones

Durante la presentación, Susbielles remarcó el trabajo técnico y coordinado: “Hemos trabajado todo el año en silencio con nuestro equipo y el equipo hidráulico de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Obras Públicas, en múltiples proyectos hidráulicos que sean el puente entre los mega proyectos que necesita Bahía Blanca y la tranquilidad que los bahienses necesitamos hoy”.

Luego agregó: “Necesitamos soluciones y obras con urgencia. Obras que necesitan diseños, proyectos y financiamiento, porque lamentablemente el pensamiento mágico en estos casos no existe y tampoco el voluntarismo alcanza. Cada obra, cada acción, cada programa tiene que tener su fuente de financiamiento y tiene que tener su rendimiento en el presupuesto”.

Presupuesto ordinario: aumentos y prioridades

El Presupuesto ordinario proyectado para 2026 es de $277.461.123.616,40, lo que implica un incremento del 23,54% respecto de 2025. Según explicó Susbielles, se apoya en un Municipio “con sus cuentas plenamente ordenadas”.

“Queremos acompañar y seguir trabajando en aliviar la realidad de los vecinos de Bahía, por eso hay múltiples exenciones, muchas eliminaciones de tasas y de contribuciones. Queremos simplificar impositivamente y seguir acompañando al comercio, a la producción y a los vecinos que necesitan una mano del Estado en la espalda”, sostuvo.

Exenciones de tasas municipales para 2026

El intendente detalló un amplio esquema de medidas destinadas a distintos sectores.

Seguridad e Higiene y otros servicios municipales

La exención alcanzará a unos 2.000 contribuyentes, entre ellos monotributistas de categorías A, B y C vinculados a rubros como peluquerías, verdulerías, almacenes, kioscos, indumentaria, mecánica y manicura. También incluye oficios sin organización empresarial: gasistas, plomeros, modistas, albañiles, entre otros.

Tasa por Servicios Urbanos

-El beneficio comprenderá a jubilados y pensionados con hasta dos haberes mínimos, propietarios de vivienda única y de residencia permanente.

-También se eximirá el pago a terrenos baldíos donde se proyecte construir una vivienda única y permanente.

Servicios Especiales de Limpieza e Higiene

La medida exceptúa del pago por desinfección de vehículos a taxis, remises, combis y colectivos.

Habilitación de Comercios e Industrias

-La exención alcanzará a quienes inicien actividad en el distrito.

-No abonarán quienes gestionen certificados de aptitud ambiental.

-Tampoco quienes habiliten o renueven vehículos destinados al transporte de productos alimenticios o mercaderías.

Ocupación del espacio público

Se exceptuará a contribuyentes gastronómicos del pago por uso de mesas, sillas, recovas y plataformas urbanas.

Publicidad y propaganda

Quedarán exentos los anuncios instalados en los letreros de la actividad comercial.

Impuesto Automotor Ley 13.010

Los contribuyentes que posean un único vehículo afectado a su actividad —como fleteros, transportistas, pinturerías, jardinería o verdulerías— podrán descontar el monto del impuesto en la Tasa de Seguridad e Higiene u otros servicios municipales. Además, estarán exentos del pago los modelos anteriores a 2002.

Régimen de Promoción

Se prevé una exención de la Tasa de Seguridad e Higiene y los Derechos de Construcción durante ocho años para inversiones superiores a 200 millones de dólares que se radiquen en Bahía Blanca.

Plan Reconstrucción 2026: obras con fondos provinciales

El esquema contempla una inversión de $40.000 millones, administrada por el Municipio, para pavimento, reencarpetado, iluminación, pluviales y mejoras en espacios públicos. Entre los proyectos incluidos figuran:

-Plan de pavimentación | 1° y 2° etapa

-Plan de reencarpetado | 1° y 2° etapa

-Obras hidráulicas

-Calle Rincón y Rafael Obligado

-Calle Pacífico

-Calle 17 de Mayo

-Calle Formosa

Plan extraordinario de reconstrucción hidráulica

El financiamiento municipal ascenderá a $27.000 millones mediante una alícuota solidaria extraordinaria que se aplicará a empresas químicas y petroquímicas de la ciudad, elevando la Tasa de Seguridad e Higiene del 8,1 por mil al 20 por mil.

“Estamos en la necesidad de generar el financiamiento de este plan extraordinario de obras con una aportación única, extraordinaria y solidaria que vamos a enviar al Concejo Deliberante. No es una tasa que me agrada poner… pero sin duda debemos generar un recurso extraordinario para obras que los vecinos de Bahía Blanca necesitan”, explicó Susbielles.

Las obras previstas son:

-Pluvial Barrio Vialidad Ing. White | 1° etapa: $800.000.000

-Pluvial Calle Rubado Ing. White: $1.220.000.000

-Pluvial Gral. Daniel Cerri calle San Martín: $480.000.000

-Pluvial barrios Cenci, Los Olivos, Villa Belgrano, Los Fresnos, Nueva Belgrano: $3.053.000.000

-Pluvial calle Hernández (Cenci y Los Olivos): $1.200.000.000

-Pluvial barrio Molina Campos | 1° etapa: $3.400.000.000

-Pluvial Jorge Newbery (Aldea Romana, Las Acacias, San Agustín y Patagonia) | 1° etapa: $2.450.000.000

-Pluvial Caseros y Garibaldi (Villa Mitre): $640.000.000

-Pluvial Agustín Álvarez entre Latanzio y Rizzo: $210.000.000

-Pluvial Villa Harding Green y barrios 17 de Agosto y Harding Green: $4.100.000.000

-Pluvial calle Laínez (Oasis y Taxistas): $4.347.000.000

-Pluvial Cotalezzi | 1° etapa: $3.300.000.000

-Pluvial barrios 5 de Abril y Los Patricios: $1.800.000.000

Fondo Educativo: destino de los recursos

De los $7.200 millones previstos para el Fondo Educativo, el intendente adelantó que el total se aplicará a iniciativas vinculadas al sector. Entre los proyectos mencionados se encuentra la construcción de un jardín y la compra del edificio donde funciona el CFI N.º 1.