Susbielles: “Seguimos trabajando para que Bahía crezca integrada al mundo”
El intendente Federico Susbielles mantuvo un encuentro con el embajador de la India, Ajaneesh Kumar, y repasó iniciativas locales que incluyen avances tecnológicos en el Embalse Paso de las Piedras y obras en el club San Lorenzo del Sud.Municipales13 de octubre de 2025Andrés Montero
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, recibió al embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar, con quien dialogó sobre diversas oportunidades de cooperación.
“Fue un honor recibir en nuestra ciudad al embajador de la India, Ajaneesh Kumar. Dialogamos sobre diversas oportunidades para fortalecer los lazos de intercambio productivo, especialmente en materia alimentaria, energética y tecnológica. Seguimos trabajando para que Bahía crezca integrada al mundo”, expresó Susbielles.
El encuentro se enmarca en la estrategia del municipio de consolidar vínculos con otros países para potenciar el desarrollo local a través del comercio, la innovación y la inversión en sectores estratégicos.
San Lorenzo del Sud volvió a brillar tras su recuperación
En el plano deportivo y social, el jefe comunal celebró los avances logrados en el Club San Lorenzo del Sud, que logró recuperar su techo y estrenar un nuevo parquet en el estadio Román Avecilla, luego de los daños ocasionados por la inundación.
“¡Gracias al esfuerzo de sus dirigentes y el programa Clubes de Pie San Lorenzo del Sud brilla más que nunca! Con el esfuerzo compartido del Municipio, la empresa Mega y el acompañamiento de vecinos y vecinas, el club pudo recuperar su techo y estrenar el nuevo parquet del estadio Román Avecilla”, expresó Susbielles.
El intendente destacó además que “este logro refleja cómo el trabajo en conjunto entre el sector público, privado y la comunidad permite recuperar espacios fundamentales para el deporte y la vida social. Si nuestros clubes crecen, nuestra comunidad también lo hace. ¡Felicitaciones y a seguir adelante!”.
Avances en tecnología ambiental en el Embalse Paso de las Piedras
Por otra parte, Susbielles recorrió junto a equipos técnicos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la Autoridad del Agua y Aguas Bonaerenses (ABSA) el Embalse Paso de las Piedras, donde se implementa una prueba piloto con tecnología innovadora para mejorar la calidad del agua.
El intendente detalló que “se está implementando una prueba piloto de una nueva tecnología para mejorar la calidad del agua y controlar la aparición de algas. El sistema utiliza boyas alimentadas por energía solar que emiten señales electromagnéticas débiles, mejorando el intercambio de gases entre el aire y el agua y favoreciendo una oxigenación natural más eficiente”.
La iniciativa se desarrolla en el marco de un convenio entre la Autoridad del Agua, el PLAPIQUI y ABSA, con el objetivo de evaluar la evolución de la tecnología y sus resultados.
“A su vez, integra el plan de obras y acciones que impulsa el gobierno provincial para continuar mejorando el acceso al agua potable en Bahía. Seguimos adelante”, remarcó Susbielles.
