El intendente Federico Susbielles encabezó la entrega de 307 escrituras a familias de Bahía Blanca que esperaban desde hacía décadas contar con el título de propiedad de sus hogares. La actividad contó con la presencia del subsecretario provincial de Hábitat, Rubén Pascolini, quien acompañó la jornada.

“Detrás de cada escritura, hay una ampliación de derechos y la tranquilidad de contar con seguridad jurídica”, destacó Susbielles, al remarcar la importancia de este paso para cientos de familias bahienses.

La entrega se realizó en el marco del programa provincial “Mi escritura, Mi casa” y del Programa de Regularización Dominial de Inmuebles, iniciativas que buscan garantizar la documentación necesaria para los propietarios.

El jefe comunal subrayó que este avance representa “el cumplimiento de sueños largamente esperados” y felicitó a las familias que ahora podrán tener la tranquilidad de ser legalmente dueñas de sus hogares.

Jornada sobre Enfermedades Poco Frecuentes en el Hospital Municipal

En el ámbito de la salud, se llevó adelante en el Hospital Municipal una Jornada de concientización y actualización sobre Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF). Con el lema “No se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa lo que no se conoce”, la propuesta incluyó talleres y paneles dirigidos a profesionales, estudiantes y familiares.

Según se destacó en el encuentro, en Argentina existen más de 6.000 Enfermedades Poco Frecuentes, mientras que en el mundo ya se han descripto alrededor de 10.000. El desafío principal radica en la escasez de datos, la falta de información y la necesidad de una mayor formación para su detección temprana.

“Seguimos trabajando para hacer visible lo invisible”, fue uno de los mensajes centrales de la jornada, que buscó instalar la temática en la agenda sanitaria local y brindar herramientas a los distintos actores del sistema de salud.

La Fiesta del Cubanito 2025 convocó a toda la comunidad

En el plano cultural y festivo, Bahía Blanca volvió a vivir una de sus celebraciones más tradicionales: la Fiesta del Cubanito 2025, que tuvo su segunda jornada con gran participación de vecinos y visitantes.

La propuesta incluyó gastronomía típica, feria de emprendedores, actividades culturales y un cierre musical a cargo de Pecadora, que llenó de energía la noche bahiense.

Durante el evento también se realizaron reconocimientos a los principales protagonistas:

Cubanitos Grey fue distinguido como Cubanito del Año e Innovación.

El Jeep se llevó el premio en Cubanito Simple.

Cubanitos de la Bahía fue reconocido en la categoría Bañado.

Dumbo recibió el galardón a la Trayectoria.

El intendente felicitó a los cubaniteros y agradeció a cada familia, feriante, artista y organizador que hizo posible la fiesta. “Gracias a todos por mantener viva esta tradición bahiense”, expresó Susbielles, resaltando el valor cultural y comunitario de la celebración.

La Fiesta del Cubanito se consolida año tras año como un evento identitario de Bahía Blanca, capaz de reunir a generaciones en torno a un producto típico que forma parte del ADN local.