Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el intendente municipal del distrito de Florencio Varela, Andrés Watson, comentó detalles de su participación de la marcha del 18D contra la reforma laboral que quiere implementar el gobierno de Javier Milei.

"Marchamos en esta jornada junto al compañero Axel Kicillof (gobernador de la provincia de Buenos Aires) con las y los trabajadores contra la reforma laboral de Milei, en defensa de los derechos que son del pueblo argentino", escribió Watson en su red social.

En ese sentido, el alcalde Andrés Watson comentó: "Vamos a seguir resistiendo y luchando, también en defensa del salario digno, contra el ajuste y por la soberanía nacional".

18D

La iniciativa que promueve Javier Milei obtuvo dictamen pero no se votará en diciembre. De esta forma, el Gobierno tuvo que ponerle un freno a su intento de avanzar con un trámite exprés de la reforma laboral y decidió postergar el debate en el Senado para el 10 de febrero.

En las calles, una multitud marchó para manifestar su oposición a la reforma laboral. La CGT -que fue quien convocó a la marcha- celebró la postergación del tratamiento del proyecto y aseguró que la decisión tenía que ver con sus charlas con gobernadores durante las últimas semanas.



Puesta en valor del Centro de Salud de Presidente Perón



Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el intendente municipal del distrito de Florencio Varela, Andrés Watson, comentó "Renovamos instalaciones, incorporamos baños accesibles, mejoramos la iluminación y adecuamos cada sector para ampliar los servicios del Centro de Salud con la calidad que merece el barrio".

En ese sentido, el alcalde Andrés Watson dijo "Estas obras significan mejor atención para los vecinos y vecinas, y mejores condiciones de trabajo para quienes todos los días sostienen la salud pública. Estamos donde hay que estar, invirtiendo en cuidado y presencia del Estado".

Florencio Varela, un Municipio que apunta al Full LED

"Sumamos un barrio más a la red de luminarias de tecnología LED en nuestro distrito. En esta oportunidad, instalamos 194 luces nuevas en el barrio Pico de Oro con el objetivo de iluminar cada cuadra y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", acotó el alcalde comunal de Florencio Varela, Andrés Watson, quien de esta forma resaltó el compromiso de su gobierno con avanzar en el recambio de luminarias.

Andrés Watson y su defensa de la educación pública

El intendente municipal del distrito de Florencio Varela, Andrés Watson, contó en sus redes sociales que participó del acto de asunción de las nuevas autoridades de la UNAJ.

"Felicito a todo el equipo que asumió esta responsabilidad y, en especial, a Arnaldo Medina, reelecto como rector, por dar continuidad a un proyecto que hizo de la UNAJ un verdadero orgullo local", indicó el mandamás.

Y, en ese marco, puso en valor el rol de la educación pública: "Una universidad pública que acompaña a sus estudiantes y sigue siendo motor de oportunidades, formación y crecimiento para nuestra comunidad".