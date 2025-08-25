En Tres Algarrobos se vivió una jornada cargada de emoción con la entrega de 32 nuevas viviendas que ya forman parte del entramado urbano de la localidad. El acto oficial estuvo encabezado por la intendenta de Carlos Tejedor, María Celia Gianini, y contó con la presencia de la Jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, el Subadministrador del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo, el Delegado Municipal Gastón Rossi, Cipriano Zabala Fernández, Secretario de Gestión, y la concejala Laly Justet.

Una ceremonia marcada por la emoción

El evento comenzó con el tradicional corte de cinta y una recorrida por las viviendas recién construidas. El momento más esperado llegó con la entrega de llaves a las 32 familias adjudicatarias, que celebraron el inicio de una nueva etapa en sus vidas.

“¡Felicitaciones a cada familia que hoy inicia una nueva etapa en su vida!”, expresaron desde el municipio en un mensaje cargado de alegría.

La palabra de Hernán Ralinqueo

Al tomar la palabra, Ralinqueo subrayó el rol del Estado en la concreción de proyectos de esta magnitud: “Son 32 familias que cumplen su sueño por la decisión política de Axel Kicillof de invertir y de llegar a cada punto de la Provincia. Es una enorme satisfacción ver el desarrollo de una comunidad que crece por el esfuerzo de una intendenta como María Celia con proyectos que avanzan pensando en la igualdad de oportunidades y en el arraigo”.

El funcionario también hizo referencia a la paralización de las obras en 2015: “Con la llegada de un Gobierno que creyó que no había que invertir en determinados lugares, todo quedó totalmente abandonado, los sueños de estas familias habían quedado truncados. Volvió María Celia a Carlos Tejedor, vino Axel Kicillof a la Provincia y ahora están las casas terminadas”.

Continuidad y compromiso de gestión

En su intervención, Ralinqueo remarcó la importancia de sostener políticas a largo plazo: “Es fundamental remarcar la importancia que tiene la continuidad de los proyectos, que se entienda que las comunidades se desarrollan con planificación, con inversión del Estado, con intendentes que gestionan, que le meten horas de trabajo, equipos de gobierno que piensan en los vecinos que son solidarios con el otro”.

Además, hizo un guiño al presente político local: “Tenemos montones de cosas para representar, en estas elecciones Cipriano en Carlos Tejedor tiene una gran tarea como candidato a concejal; que es representar todo esto que se ha hecho, todo el trabajo de María Celia y el compromiso de Axel con los y las bonaerenses”.

El valor del voto y la construcción colectiva

Ralinqueo cerró su discurso destacando el valor de la participación ciudadana: “Se vienen días de decisión y no hay ningún elemento más importante que el voto de nuestro Pueblo. Destruir es fácil, hacer siempre es más difícil y lleva más tiempo. Es el momento de poner valor a cosas importantes como estas, la gestión y el trabajo en viviendas de María Celia en Carlos Tejedor y la de Axel en la provincia”.