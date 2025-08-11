En el marco de un trabajo conjunto entre la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Carlos Tejedor, se concretó la entrega de 29 escrituras a vecinos y vecinas del distrito. Este acto representa un paso fundamental para garantizar la seguridad jurídica y fortalecer el derecho a la vivienda de las familias beneficiadas.

La ceremonia contó con la presencia de José Luis Zerillo, subsecretario de Planificación del Ministerio de Justicia, y Karina Siri, escribana de la Escribanía General de Gobierno. Por parte del municipio, participaron la intendenta María Celia Gianini, el secretario de Gestión Cipriano Zabala y el director de Desarrollo Territorial y de Hábitat Diego Bustos.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones no solo formalizan la titularidad de las propiedades, sino que también brindan tranquilidad y estabilidad a quienes durante años esperaron este reconocimiento legal.

Un espacio para debatir la soberanía alimentaria

Carlos Tejedor también fue sede del Encuentro Regional de Infraestructura para la Soberanía Alimentaria, una jornada que reunió a trabajadores y trabajadoras, profesionales y cooperativas con un objetivo común: pensar estrategias que fortalezcan la infraestructura productiva desde una mirada de soberanía alimentaria.

El evento tuvo lugar en el Honorable Concejo Deliberante y comenzó con las palabras de bienvenida de Oscar Minteguia, director provincial de Vinculación e Integración Regional del Ministerio de Infraestructura; la intendenta anfitriona, María Celia Gianini; el presidente del Concejo Deliberante, Armando Palau; y Danian Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de Rosario.

Durante la jornada se discutieron políticas y proyectos destinados a promover el desarrollo local y mejorar el acceso a los alimentos, con un enfoque en la justicia social y la sustentabilidad.

Organizaciones y actores presentes

El encuentro fue posible gracias a la articulación entre la Municipalidad y diferentes organismos e instituciones: el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, FUNCAT, PAC San Juan – Buenos Aires, CEUR CONICET, FECOFE, entre otros.

La diversidad de voces y experiencias permitió enriquecer el debate, con aportes prácticos y teóricos que buscan consolidar políticas públicas que favorezcan a los productores locales y a las comunidades.

Una agenda que combina gestión y visión de futuro

Entre la entrega de escrituras y la realización de un encuentro de alcance regional, la agenda del municipio mostró un doble compromiso: atender las necesidades inmediatas de los vecinos y proyectar un desarrollo sustentable a largo plazo.

El trabajo articulado con organismos provinciales y nacionales sigue siendo un pilar para que Carlos Tejedor avance en derechos, infraestructura y oportunidades para toda su población.