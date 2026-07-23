Ianantuony avanzó con mejoras en escuelas y planificación urbana

El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, informó el avance de dos líneas de trabajo vinculadas con la seguridad vial en los accesos escolares y la mejora de la planificación de los servicios urbanos en todo el distrito.

Por un lado, el Municipio comenzó con la reposición de reductores de velocidad en los ingresos a distintos establecimientos educativos. En paralelo, continúa el proyecto de asistencia técnica y financiera desarrollado junto con el Consejo Federal de Inversiones y la Universidad de Buenos Aires.

Nuevos reductores en accesos escolares

Las tareas de reposición de reductores de velocidad comenzaron en los ingresos a la Escuela Agrícola N° 2, la Escuela Primaria N° 4 y el Jardín de Infantes El Tanque.

La intervención busca mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad durante los horarios de entrada y salida de los establecimientos.

“Cuidar a nuestros chicos, familias y docentes cuando entran y salen de la escuela es una prioridad”, expresó Ianantuony.

Trabajo conjunto entre distintas áreas

Las mejoras se llevan adelante mediante la articulación entre la Dirección de Tránsito, la Secretaría de Educación y Cultura y la Asociación ITEC.

Desde el Municipio destacaron que la coordinación entre las distintas áreas permite intervenir en puntos sensibles y reducir los riesgos para estudiantes, familias, docentes y trabajadores de las instituciones educativas.

La reposición de los reductores forma parte de las acciones orientadas a ordenar el tránsito y promover una circulación más segura en los entornos escolares.

Avanza el proyecto junto con la UBA y el CFI

Ianantuony también mantuvo una reunión con el doctor Guillermo Durán, coordinador del proyecto de la UBA, y con integrantes de su equipo.

El encuentro tuvo como objetivo revisar los avances del trabajo de asistencia técnica y financiera que el Municipio desarrolla junto al Consejo Federal de Inversiones.

Durante la reunión se presentaron informes sobre el desarrollo del proyecto y se compartieron los primeros resultados de los estudios profesionales realizados.

Un análisis sobre el arbolado urbano

Uno de los ejes del trabajo está centrado en el arbolado urbano y en la posibilidad de incorporar, de manera gradual, nuevas especies.

El estudio analiza alternativas que generen menos inconvenientes en calles y veredas que los actuales plátanos.

Según se explicó, cualquier cambio deberá respetar el criterio ambiental y mantener el equilibrio del arbolado en cada una de las localidades del distrito.

La propuesta no contempla una sustitución inmediata, sino una planificación progresiva basada en criterios técnicos y ambientales.

Herramientas para mejorar la planificación

El proyecto utiliza herramientas de programación matemática para diseñar un sistema urbano más eficiente.

El objetivo es optimizar la organización de las tareas de servicios y mejorar la planificación municipal en todo General Alvarado.

A partir de los datos obtenidos, el Municipio busca ordenar mejor los recursos, anticipar necesidades y definir intervenciones con mayor precisión.

Seguridad y eficiencia en la gestión

Las dos iniciativas apuntan a mejorar aspectos concretos de la vida cotidiana de los vecinos.

Mientras la reposición de reductores busca proteger a la comunidad educativa, el proyecto con la UBA y el CFI pretende modernizar la planificación de los servicios y generar soluciones de largo plazo para el distrito.