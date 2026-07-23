El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la incorporación de General Lavalle al Programa Puentes, una iniciativa destinada a ampliar el acceso a la educación universitaria en el interior bonaerense.

La medida quedó establecida mediante la Resolución N.º 368/2026 del Ministerio de Gobierno, que aprobó el otorgamiento de un subsidio al Municipio en el marco del Plan de Integración Territorial Universitaria.

El financiamiento estará destinado a fortalecer el Centro de Formación Universitaria local y ampliar las oportunidades académicas disponibles para los vecinos del distrito.

Un convenio para fortalecer la educación superior

El acuerdo fue firmado entre el Ministerio de Gobierno, el Consejo Provincial de Coordinación del Sistema Universitario y Científico y la Municipalidad de General Lavalle.

El objetivo es consolidar el funcionamiento del Centro de Formación Universitaria y generar nuevas alternativas de estudio para la comunidad.

A partir de esta incorporación, el Municipio podrá avanzar con propuestas académicas adaptadas a las necesidades del distrito y de su entramado productivo y de servicios.

Carreras, capacitaciones y actividades académicas

De acuerdo con la resolución, los fondos permitirán desarrollar carreras de pregrado, grado y posgrado.

También podrán ser utilizados para impulsar capacitaciones, seminarios, congresos, conferencias y otros eventos de carácter educativo.

La iniciativa busca acercar la formación superior a los vecinos de General Lavalle y evitar que deban viajar o mudarse a otras ciudades para continuar sus estudios.

El objetivo del Programa Puentes

El Programa Puentes fue creado con la finalidad de garantizar una mayor igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria para los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

Para alcanzar ese propósito, articula convenios entre el Gobierno bonaerense, las universidades y los municipios.

A través de esos acuerdos se promueve el dictado de carreras vinculadas con las características y demandas productivas, sociales y de servicios de cada distrito.

Infraestructura y aulas bimodales

Además del financiamiento para ampliar la oferta académica, el programa contempla aportes destinados a mejorar la infraestructura universitaria local.

Los recursos pueden aplicarse a la creación, ampliación, refacción y equipamiento de centros universitarios.

También se incluye la instalación de aulas bimodales, que permiten combinar las modalidades presenciales y virtuales y facilitan el acceso a propuestas dictadas desde otras localidades.

Una red provincial en crecimiento

Actualmente, más de 80 municipios bonaerenses forman parte del Programa Puentes.

La iniciativa articula propuestas con 25 universidades, que ofrecen un total de 368 carreras distribuidas en distintos puntos de la provincia.

Con su incorporación, General Lavalle se suma a una red que busca descentralizar la educación superior y ampliar las posibilidades de formación en el interior bonaerense.

Nuevas oportunidades y menos desarraigo

La llegada del programa al distrito permitirá generar nuevas oportunidades para jóvenes y adultos que quieran iniciar o continuar estudios universitarios.

Además de fortalecer el Centro de Formación Universitaria, la medida apunta a reducir el desarraigo de quienes hasta ahora debían emigrar para acceder a una carrera.

De esta manera, General Lavalle podrá ampliar su oferta educativa y consolidar un espacio de formación superior vinculado con las necesidades de la comunidad local.