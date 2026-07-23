Mar Chiquita y Santiago del estero firmaron un convenio de hermanamiento y Cooperación turística-cultural
Municipales23 de julio de 2026Soledad Castellano
El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, refrendó el acuerdo con el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez.
El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, refrendó un acuerdo de hermanamiento y Cooperación turística-cultural con el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez.
"El acuerdo fortalece el trabajo entre ambas jurisdicciones para impulsar el desarrollo turístico, promoviendo el intercambio de experiencias, la creación de nuevos productos turísticos, la innovación y el posicionamiento de dos destinos con una identidad única", contó Walter Wischnivetzky en sus redes sociales.
Y acotó "Desde Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, junto al gobernador Kicillof hasta la riqueza histórica y cultural de Santiago del Estero, seguimos construyendo un turismo federal, sostenible y con más oportunidades para nuestras comunidades".
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