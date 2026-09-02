Pergamino avanza con nuevas obras de pavimentación

La Municipalidad de Pergamino continúa avanzando con nuevas obras de infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad y, en esta etapa, concentra trabajos de pavimentación en el Barrio Malvinas.

La intervención es ejecutada a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y alcanza distintos tramos de las calles El Cano, Pinedo y Doctor Julio Maiztegui.

Tres sectores en obra

En calle El Cano, los trabajos se realizan entre las alturas 1300 y 1400.

Sobre Pinedo, la pavimentación comprende el tramo ubicado entre el 3600 y el 3800.

En tanto, sobre Doctor Julio Maiztegui, la intervención se desarrolla entre las alturas 1300 y 1400.

Mejores condiciones de circulación

La pavimentación permitirá mejorar la transitabilidad cotidiana para quienes viven y circulan por el barrio.

Uno de los principales beneficios será reducir las dificultades que suelen presentarse durante los días de lluvia, cuando las calles sin pavimentar complican el tránsito vehicular.

La obra busca así garantizar una circulación más estable durante todo el año.

Más accesibilidad para los vecinos

La mejora del estado de las calles tendrá además un impacto directo en los accesos al sector.

Contar con arterias pavimentadas facilita el ingreso y egreso de vehículos y mejora la conexión interna del barrio con el resto de la ciudad.

La intervención acompaña de esta manera el crecimiento urbano de la zona.

Facilitar el ingreso de servicios de emergencia

Otro de los puntos destacados es la mejora en las condiciones de acceso para ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad.

La existencia de calles pavimentadas permite una circulación más rápida y segura frente a situaciones que requieren una respuesta inmediata.

Este aspecto cobra especial importancia en jornadas de lluvias intensas o cuando las condiciones del suelo dificultan el tránsito.

Parte del Plan de Asfalto

Los trabajos forman parte del Plan de Asfalto que lleva adelante la Municipalidad de Pergamino.

La iniciativa contempla intervenciones en distintos barrios con el objetivo de ampliar la infraestructura vial y mejorar las condiciones de circulación.

En el Barrio Malvinas, las nuevas cuadras se incorporan a ese esquema de obras progresivas.

Infraestructura para acompañar el crecimiento

Desde el Municipio plantean que la ampliación de la red pavimentada busca acompañar el desarrollo de los distintos sectores de Pergamino.

La incorporación de nuevas calles asfaltadas apunta no solo a resolver problemas de transitabilidad, sino también a mejorar la conectividad y el acceso a servicios.